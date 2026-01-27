Temukan bagaimana agen AI membentuk lingkungan cloud native modern menjadi sistem yang dapat Anda pahami, prediksi, dan kendalikan.
Lingkungan cloud‑native terus berubah. Layanan mikro diterapkan ulang, penyegaran kontainer, dan platform cloud mendorong pembaruan yang secara diam-diam membentuk kembali dependensi. Apa yang harus diamati menjadi terfragmentasi, dan tim DevOps kehilangan konteks yang mereka butuhkan untuk tetap berada di depan.
Terasa familiar? Hentikan kebisingan dan dapatkan kembali kejelasan dalam sistem modern yang bergerak cepat dengan full stack observability.
data tumpang tindih di sekitar alat telemetri
tantangan pengembang terkait keamanan
tantangan pengembang terjadi saat menangani atau mengelola data
lebih banyak pengguna bergantung pada alat observabilitas
Keamanan adalah hambatan paling persisten pada pengiriman cloud native. Rilis yang bergerak cepat bertabrakan dengan pemeriksaan manual yang lambat, dan kesalahan langkah sertifikat terkecil menjadi pemadaman di seluruh sistem.
Ketika arsitektur berkembang, alur kerja keamanan yang dibangun untuk sistem statis tertinggal, menyebabkan kegagalan berulang, area tidak terlihat yang mahal, dan penerapan yang tertunda.
Platform cloud berubah secara konstan—AWS saja memperkenalkan 47 pembaruan layanan dalam satu bulan.
Setiap pembaruan membawa perilaku baru, dependensi baru, dan risiko baru yang tidak dapat dilacak oleh ulasan tradisional. Tim menghabiskan lebih banyak waktu mengejar perubahan daripada memperbaiki sistem. Kerangka kerja kepatuhan, seperti GDPR, HIPAA, dan PCI‑DSS, menambah tekanan.
Tanpa pemantauan adaptif, kesalahan konfigurasi muncul hanya setelah menyebabkan pemadaman, pelanggaran, atau pelanggaran SLA.
Sistem cloud‑native sekarang menghasilkan data pengamatan 100x lebih banyak dan transfer data hingga 500x lebih banyak daripada aplikasi tradisional.
Setiap pembaruan layanan mikro, kontainer, gateway, dan cloud menambahkan aliran sinyal lain—namun alat tetap terfragmentasi. Insight tersebar di seluruh format dan platform, mengubah keahlian menjadi tebakan dan mengubur masalah nyata di bawah kebisingan.
Observabilitas yang Ditingkatkan AI
Laporan riset EMA, Q1 2024
Alat observabilitas dapat memberikan konteks yang kaya seputar masalah, memungkinkan pengembang untuk memahami tidak hanya apa tetapi juga mengapa di balik metrik kinerja atau kesalahan. ”
Telemetri menjadi semakin menantang untuk ditangkap, dikelola, dan ditafsirkan. Setiap perubahan memperkenalkan data yang beragam dan berkembang—metrik baru, log, dan jejak dengan berbagai format dan makna—membuat normalisasi dan analisis penting untuk memperoleh insight.
Pengamatan yang efektif bergantung pada alat yang dapat diskalakan, pemantauan adaptif, data terintegrasi, dan peringatan proaktif untuk memastikan kesehatan sistem di tengah perubahan konstan.
Observabilitas berbasis cloud‑native telah melampaui batasan manusia. Seiring dengan peningkatan skala microservices, telemetri meningkat, alat-alat pun bertambah banyak, dan tim bergantung pada insight.
AI membantu membalikkan tren ini dengan mengurangi kebisingan data, menyoroti hal-hal yang penting, serta mengaitkan perilaku sistem dengan hasil bisnis. Hasilnya, lingkungan cloud menjadi cukup teramati untuk mendukung optimasi berkelanjutan demi ketahanan, keandalan, dan pertumbuhan.
Beralih dari pemantauan reaktif ke insight yang prediktif dan otomatis. Jelajahi bagaimana observability yang diperkuat AI dapat meningkatkan strategi Anda dan menyiapkan sistem untuk tantangan berikutnya.
Observabilitas yang Ditingkatkan AI: Memanfaatkan AI Generatif untuk Meningkatkan Insight Tentang Pengembangan Aplikasi, DevOps, Operator, dan Tantangan Keamanan”, Laporan Riset EMA, Q1 2024