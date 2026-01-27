Masa depan observabilitas terletak di AI

Temukan bagaimana agen AI membentuk lingkungan cloud native modern menjadi sistem yang dapat Anda pahami, prediksi, dan kendalikan.

Kesenjangan visibilitas

Lingkungan cloud‑native terus berubah. Layanan mikro diterapkan ulang, penyegaran kontainer, dan platform cloud mendorong pembaruan yang secara diam-diam membentuk kembali dependensi. Apa yang harus diamati menjadi terfragmentasi, dan tim DevOps kehilangan konteks yang mereka butuhkan untuk tetap berada di depan.

Terasa familiar? Hentikan kebisingan dan dapatkan kembali kejelasan dalam sistem modern yang bergerak cepat dengan full stack observability.

≥30%

data tumpang tindih di sekitar alat telemetri

 14%

tantangan pengembang terkait keamanan

 40%

tantangan pengembang terjadi saat menangani atau mengelola data

 5x

lebih banyak pengguna bergantung pada alat observabilitas
Ketika semuanya berjalan dengan baik—sampai tidak

Keamanan adalah hambatan paling persisten pada pengiriman cloud native. Rilis yang bergerak cepat bertabrakan dengan pemeriksaan manual yang lambat, dan kesalahan langkah sertifikat terkecil menjadi pemadaman di seluruh sistem.

Ketika arsitektur berkembang, alur kerja keamanan yang dibangun untuk sistem statis tertinggal, menyebabkan kegagalan berulang, area tidak terlihat yang mahal, dan penerapan yang tertunda.

Ilustrasi kotak yang tersebar, beberapa berwarna merah dan beberapa berwarna abu-abu

Platform cloud berubah secara konstan—AWS saja memperkenalkan 47 pembaruan layanan dalam satu bulan.

Setiap pembaruan membawa perilaku baru, dependensi baru, dan risiko baru yang tidak dapat dilacak oleh ulasan tradisional. Tim menghabiskan lebih banyak waktu mengejar perubahan daripada memperbaiki sistem. Kerangka kerja kepatuhan, seperti GDPR, HIPAA, dan PCI‑DSS, menambah tekanan.

Tanpa pemantauan adaptif, kesalahan konfigurasi muncul hanya setelah menyebabkan pemadaman, pelanggaran, atau pelanggaran SLA.

Ilustrasi aplikasi terpusat yang melewati alur kerja melingkar yang beragam, menyerupai proses teknologi

Sistem cloud‑native sekarang menghasilkan data pengamatan 100x lebih banyak dan transfer data hingga 500x lebih banyak daripada aplikasi tradisional.

Setiap pembaruan layanan mikro, kontainer, gateway, dan cloud menambahkan aliran sinyal lain—namun alat tetap terfragmentasi. Insight tersebar di seluruh format dan platform, mengubah keahlian menjadi tebakan dan mengubur masalah nyata di bawah kebisingan.

Ilustrasi alur kerja yang berbeda, berasal dari arah yang sama
Ilustrasi dua grafik bola persentase: yang lebih kecil menampilkan "100x", dan yang lebih besar menampilkan "500x".

Kompleksitas telemetri terus meningkat

Telemetri menjadi semakin menantang untuk ditangkap, dikelola, dan ditafsirkan. Setiap perubahan memperkenalkan data yang beragam dan berkembang—metrik baru, log, dan jejak dengan berbagai format dan makna—membuat normalisasi dan analisis penting untuk memperoleh insight.

Pengamatan yang efektif bergantung pada alat yang dapat diskalakan, pemantauan adaptif, data terintegrasi, dan peringatan proaktif untuk memastikan kesehatan sistem di tengah perubahan konstan. 

100x
lebih banyak entitas untuk dipantau dalam arsitektur cloud native
500x
lebih banyak data yang ditransfer untuk dapat diamati

Apakah Anda terhalang oleh kompleksitas TI Anda?

Dapatkan data di balik mitos untuk menyederhanakan TI Anda dan mendorong hasil bisnis.

Observabilitas berbasis AI menetapkan standar baru

Observabilitas berbasis cloud‑native telah melampaui batasan manusia. Seiring dengan peningkatan skala microservices, telemetri meningkat, alat-alat pun bertambah banyak, dan tim bergantung pada insight. 

AI membantu membalikkan tren ini dengan mengurangi kebisingan data, menyoroti hal-hal yang penting, serta mengaitkan perilaku sistem dengan hasil bisnis. Hasilnya, lingkungan cloud menjadi cukup teramati untuk mendukung optimasi berkelanjutan demi ketahanan, keandalan, dan pertumbuhan.

Render digital blok dari Tool Kit Otomatisasi.
Ambil langkah selanjutnya

Beralih dari pemantauan reaktif ke insight yang prediktif dan otomatis. Jelajahi bagaimana observability yang diperkuat AI dapat meningkatkan strategi Anda dan menyiapkan sistem untuk tantangan berikutnya.

