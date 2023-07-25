Tim DevOps, SRE, Platform, ITOps, dan Pengembang semuanya berada di bawah tekanan untuk menjaga kinerja aplikasi, sekaligus beroperasi lebih cepat dan lebih pintar dari sebelumnya. Salah satu bidang yang mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir adalah observabilitas. Solusi ini berhasil mengubah pendekatan pencegahan insiden pada tim TI.
Namun, beberapa konsep usang masih digunakan, sehingga membatasi produktivitas dan keberhasilan tim rekayasa perangkat lunak modern.
Dalam postingan blog ini, kami akan mematahkan mitos seputar observabilitas: “Anda dapat mengabaikan pemantauan dan mengandalkan log”.
Dalam seri blog kami, sejauh ini kami telah mematahkan beberapa mitos observabilitas berikut:
Jawaban cepatnya adalah karena log bisa membosankan, rentan terhadap kesalahan, dan memakan waktu karena dikerjakan secara manual. Meskipun telah lama digunakan untuk memahami perilaku sistem, log kurang efektif apabila tim perlu menyelesaikan masalah atau membuat penyesuaian secara real-time. Sebagai contoh, dalam lingkungan produksi, QA atau penahapan, menjalankan mode debug akan menimbulkan masalah terkait log. Tanpa instrumentasi yang tepat di lokasi yang tepat dengan data yang diperlukan sebelumnya, mustahil untuk membuat perubahan secara real-time atau mengamatinya secara langsung. Dengan demikian, diperlukan upaya manual yang signifikan dengan melibatkan penerapan kode, rekonstruksi konteks, sekaligus pemeriksaan kode yang sebenarnya.
Penggunaan log untuk melacak setiap transaksi (sebagaimana dahulu dilakukan pada log permintaan server web monolitik) umumnya memerlukan perhitungan biaya untuk tarif transaksi aplikasi, semua layanan mikro, jaringan dan penyimpanan, serta penyimpanan data selama berminggu-minggu. Tentu saja, hal ini memakan banyak biaya.
Anda tidak perlu menatap log ketika ada solusi observabilitas lanjutan yang memberikan peta jalan yang tepat untuk masalah.
Intinya, jika Anda hanya menggunakan log, berarti progres Anda terlalu lambat. Pemantauan sistem sangat penting, dan berbagai solusi canggih kini menyediakan kemampuan pemantauan real-time yang memadukan data pemantauan, jejak, dan informasi pencatatan dengan sempurna. Solusi ini tidak hanya menyerap semua informasi penting, tetapi juga mengambil semua data lain yang diperlukan secara otomatis. Berkat observabilitas, Anda tidak perlu lagi melakukan pencatatan secara ekstensif, yang menyebabkan berbagai tantangan seperti debugging dan penentuan akar masalah. Selain itu, biaya penyimpanan log transaksi memerlukan upaya analitis yang tinggi untuk memahami semua data.
Meskipun pernah dianggap vital untuk melacak setiap transaksi, alat pemantauan log mengalami masalah signifikan dalam lingkungan layanan mikro. Chris Farrell, Wakil Presiden, Layanan Nilai Otomatisasi di IBM, baru-baru ini menjelaskan perkembangan lanskap observabilitas dalam artikelnya di LinkedIn yang berjudul, “Logging is the New Floppy Disk”.
Observabilitas real-time muncul sebagai faktor penting dalam mendorong pengembangan yang efisien, pemecahan masalah yang proaktif, dan pemantauan yang efektif. Dengan meninggalkan ketergantungan besar pada log dan beralih ke observabilitas real-time, organisasi dapat meraih manfaat yang signifikan. Platform observabilitas lanjutan secara selektif menyerap data penting dengan memanfaatkan metrik kinerja, data konfigurasi, dan peristiwa langsung dari sistem yang dipantau.
Pemantauan real-time memberikan insight yang tidak disediakan oleh analisis log tradisional. Penerapan solusi streaming dan analisis real-time akan membantu meningkatkan observabilitas dengan menghadirkan pemantauan dan peringatan secara tepat waktu.
'Real-time' berarti kemampuan untuk mengambil dan memproses data secara instan, sehingga memberikan insight dan visualisasi langsung. Dalam konteks observabilitas, kemampuan real-time menawarkan pendekatan yang lebih modern dan memberikan banyak keuntungan.
Meskipun metrik, log, dan jejak merupakan komponen penting, semuanya hanyalah unsur implementasi dalam strategi yang lebih besar. Oleh karena itu, kita perlu mengalihkan perhatian untuk memanfaatkan berbagai jenis data secara efektif dan menjelajahi dimensi baru observabilitas. Observabilitas real-time dapat meningkatkan proses pengembangan dan hasil operasional secara signifikan. Dengan menggunakan pendekatan ini, organisasi dapat memperoleh pengalaman berikut:
Sekarang saatnya merombak observabilitas dan memanfaatkan kekuatan insight real-time untuk mendorong inovasi dan keunggulan operasional.
Solusi observabilitas IBM, IBM Instana, dibuat khusus untuk cloud-native dan dirancang agar secara otomatis dan terus-menerus menyediakan data dengan fidelitas tinggi (misalnya, granularitas satu detik dan jejak menyeluruh) dengan konteks dependensi logis dan fisik di lingkungan mobile, web, aplikasi, dan infrastruktur. Pelanggan kami mampu meraih hasil nyata menggunakan observabilitas real-time.
Nantikan blog kami berikutnya, di mana kami akan mematahkan mitos umum lainnya seputar observabilitas. Kali ini, kami akan menyanggah keyakinan bahwa observabilitas hanya berharga bagi SRE. Bersiaplah menemukan manfaat dan aplikasi lebih luas yang menanti Anda.
