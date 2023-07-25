Tim DevOps, SRE, Platform, ITOps, dan Pengembang semuanya berada di bawah tekanan untuk menjaga kinerja aplikasi, sekaligus beroperasi lebih cepat dan lebih pintar dari sebelumnya. Salah satu bidang yang mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir adalah observabilitas. Solusi ini berhasil mengubah pendekatan pencegahan insiden pada tim TI.

Namun, beberapa konsep usang masih digunakan, sehingga membatasi produktivitas dan keberhasilan tim rekayasa perangkat lunak modern.

Dalam postingan blog ini, kami akan mematahkan mitos seputar observabilitas: “Anda dapat mengabaikan pemantauan dan mengandalkan log”.

Dalam seri blog kami, sejauh ini kami telah mematahkan beberapa mitos observabilitas berikut: