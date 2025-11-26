Laporan Potong Biaya Kompleksitas 2025

Kompleksitas TI mahal—dan dapat memperlambat inovasi. Otomatisasi TI sangat penting. Cari tahu di mana posisi Anda.
Riset IBM Institute for Business Value menunjukkan bahwa perusahaan yang sangat otomatis—perusahaan yang telah menerapkan AI generatif secara luas dalam proses TI mereka—mengalami peningkatan pertumbuhan bisnis dan membangun nilai untuk masa depan. Dengan strategi data, cloud, dan AI yang tepat, perusahaan dapat mengelola kompleksitas TI dan mendorong hasil yang terukur dalam skala besar.
Otomatisasi cerdas meningkatkan efisiensi TI dan mengoptimalkan investasi.
Ketika dioperasikan dalam skala besar, TI yang didukung AI dapat memberikan nilai bisnis yang signifikan.
Kompleksitas dalam TI menyebabkan inefisiensi, risiko keamanan, dan tantangan manajemen.
Otomatisasi TI mempercepat inovasi bisnis dan nilai jangka panjang.
Ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk meningkatkan ukuran keranjang dan lebih sedikit waktu memikirkan biaya TI?
Ingin mengubah portofolio TI Anda menjadi aset dengan hasil tinggi alih-alih saham yang bergerak lambat?
Ingin tahu cara mengoperasikan infrastruktur TI Anda seperti sirkuit yang dirancang dengan baik?
Dengan bantuan IBM, Al Rajhi Capital meningkatkan volume broker sebesar 40% dan orientasi sebesar 1.000% dengan pengalaman digital terpadu. Menurut Wakil Presiden dan Kepala DevOps TI perusahaan, perusahaan berubah dari perusahaan broker nomor dua di Arab Saudi menjadi nomor satu.
Baca laporan lengkap “Potong biaya kompleksitas” oleh IBM Institute for Business Value untuk mempelajari bagaimana Anda bisa mendapatkan lebih banyak dari teknologi Anda dengan otomatisasi TI cerdas.
Pernyataan IBM mengenai rencana, arahan, dan maksudnya dapat diubah atau ditarik tanpa pemberitahuan atas kebijakan IBM sendiri. Informasi mengenai kemungkinan produk pada masa mendatang dimaksudkan untuk menguraikan arah produk kami secara umum dan tidak boleh diandalkan dalam membuat keputusan pembelian.
Informasi yang disebutkan mengenai kemungkinan produk pada masa mendatang bukan merupakan komitmen, janji, atau kewajiban hukum untuk memberikan materi, kode, atau fungsionalitas apa pun. Informasi tentang kemungkinan produk pada masa mendatang tidak boleh dimasukkan ke dalam kontrak apa pun. Pengembangan, peluncuran, dan waktu dari setiap fitur atau fungsionalitas mendatang yang dijelaskan untuk produk kami tetap menjadi kebijakan mutlak kami.
¹Laporan Potong biaya kompleksitas, IBM Institute for Business Value, November 2025.