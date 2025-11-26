Laporan Potong Biaya Kompleksitas 2025

Riset IBM Institute for Business Value menunjukkan bahwa perusahaan yang sangat otomatis—perusahaan yang telah menerapkan AI generatif secara luas dalam proses TI mereka—mengalami peningkatan pertumbuhan bisnis dan membangun nilai untuk masa depan. Dengan strategi data, cloud, dan AI yang tepat, perusahaan dapat mengelola kompleksitas TI dan mendorong hasil yang terukur dalam skala besar.