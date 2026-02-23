Pemeriksaan keamanan lama di akhir pipeline menciptakan hambatan yang memperlambat rilis, meningkatkan pengerjaan ulang, dan mengekspos risiko. Panduan ini menunjukkan bagaimana tim DevOps modern menanamkan keamanan dan pengamatan sejak dini — menggeser keamanan “ke kiri” ke dalam proses desain, pengodean, dan CI/CD — untuk memutus siklus itu.

Anda akan belajar bagaimana praktik proaktif menghilangkan kerentanan tahap akhir, mengurangi kemunduran yang tidak dapat diprediksi, dan memberikan kepercayaan diri kepada tim pengembangan dan operasi untuk menghadirkan perangkat lunak yang aman dengan lebih cepat dan lebih sedikit gangguan.

Poin-poin penting: