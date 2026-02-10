Simulasikan interaksi pengguna dari berbagai lokasi untuk memantau dan mengoptimalkan kinerja aplikasi
Tim DevOps dan SRE menerapkan pendekatan observabilitas "shift-left" sebagai bagian rutin dari beban kerja mereka untuk secara proaktif menyelesaikan masalah sebelum terjadi. Dengan pemantauan sintetis (juga dikenal sebagai pemantauan aktif atau proaktif), mereka membuat dan menjalankan pengujian sintetis untuk menerapkan rilis yang lebih cepat dan aman serta terus mengoptimalkan pengalaman pengguna.
Namun, alat pemantauan sintetis tradisional sulit dan memakan waktu untuk disiapkan, serta membutuhkan pengalaman luas dalam pengodean dan pembuatan skrip. Alat-alat ini juga rentan menyebabkan peringatan palsu karena kegagalan skrip yang disebabkan oleh masalah seperti perubahan UI kecil.
IBM Instana Observability menyediakan pemantauan sintetis yang dapat menyimulasikan tindakan pengguna pada aplikasi berdasarkan berbagai faktor seperti lokasi geografis, jenis jaringan, perangkat yang berbeda, dan banyak lagi. Tes sintetis ini terus memantau karakteristik kinerja seperti ketersediaan dan waktu respons pada interval tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.
Dengan menyediakan data kontekstual secara real-time tentang kinerja aplikasi, Anda dapat secara proaktif mengidentifikasi masalah melalui pemberitahuan kegagalan dan menyelidikinya lebih cepat dengan kemampuan AI agen. IBM Instana juga menawarkan solusi pemantauan sintetis low-code . Baik Anda sedang bersiap meluncurkan produk Anda di pasar baru atau ingin memenuhi SLO Anda, Anda dapat terus menerapkan kode secara aman dalam skala besar.
Lihat secara instan di mana perlambatan terjadi, apa masalahnya, dan seberapa jauh dampaknya
Identifikasi hambatan kinerja, anomali sumber daya, dan masalah operasional secara real-time
Tangkap data pelacakan dan metrik di berbagai platform dan layanan untuk meningkatkan visibilitas tim teknisi
Dengan visibilitas mendalam tentang insiden, penyebab dapat diidentifikasi dan kode sumber yang bermasalah dapat diisolasi
Pantau dan optimalkan pengalaman pengguna akhir di seluruh titik akhir dengan perangkat lunak pemantauan pengalaman digital cloud native.
Pemantauan aplikasi seluler dengan IBM Instana Observability membantu Anda mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan cepat untuk mengurangi risiko frustrasi pengguna atau churn.
Berikan pengalaman web yang luar biasa kepada pelanggan dengan konteks yang mendalam dan penyelesaian masalah yang lebih cepat.
Gunakan kemampuan pemantauan sintetis di IBM Instana untuk menyimulasikan interaksi pengguna guna mempercepat alur kerja CI/CD.