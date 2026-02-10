Tim DevOps dan SRE menerapkan pendekatan observabilitas "shift-left" sebagai bagian rutin dari beban kerja mereka untuk secara proaktif menyelesaikan masalah sebelum terjadi. Dengan pemantauan sintetis (juga dikenal sebagai pemantauan aktif atau proaktif), mereka membuat dan menjalankan pengujian sintetis untuk menerapkan rilis yang lebih cepat dan aman serta terus mengoptimalkan pengalaman pengguna.

Namun, alat pemantauan sintetis tradisional sulit dan memakan waktu untuk disiapkan, serta membutuhkan pengalaman luas dalam pengodean dan pembuatan skrip. Alat-alat ini juga rentan menyebabkan peringatan palsu karena kegagalan skrip yang disebabkan oleh masalah seperti perubahan UI kecil.

IBM Instana Observability menyediakan pemantauan sintetis yang dapat menyimulasikan tindakan pengguna pada aplikasi berdasarkan berbagai faktor seperti lokasi geografis, jenis jaringan, perangkat yang berbeda, dan banyak lagi. Tes sintetis ini terus memantau karakteristik kinerja seperti ketersediaan dan waktu respons pada interval tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan menyediakan data kontekstual secara real-time tentang kinerja aplikasi, Anda dapat secara proaktif mengidentifikasi masalah melalui pemberitahuan kegagalan dan menyelidikinya lebih cepat dengan kemampuan AI agen. IBM Instana juga menawarkan solusi pemantauan sintetis low-code . Baik Anda sedang bersiap meluncurkan produk Anda di pasar baru atau ingin memenuhi SLO Anda, Anda dapat terus menerapkan kode secara aman dalam skala besar.