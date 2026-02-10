Pemantauan sintetis

Simulasikan interaksi pengguna dari berbagai lokasi untuk memantau dan mengoptimalkan kinerja aplikasi
Tangkapan layar UI Pemantauan Sintetis Instana
Sorotan
Mengumumkan Pemantauan Sintetis dalam CI/CD untuk IBM® Instana Observability, tersedia sebagai pratinjau publik.
Hadirkan pengujian tingkat produksi ke lingkungan pra-produksi: Instana menambahkan Pemantauan Sintetis ke CI/CD Anda. Lihat mengapa hal ini penting sekarang dan apa yang dapat Anda harapkan.
Keandalan yang lebih cerdas melalui pemantauan pengalaman digital
Alat DEM terkemuka memberi tim TI visibilitas menyeluruh ke dalam perjalanan pengguna, membantu memastikan pengalaman digital yang mulus di seluruh aplikasi, situs web, dan aplikasi mobile. Baca postingan blog ini untuk mempelajari bagaimana IBM Instana mendefinisikan era keandalan berikutnya

Percepat alur kerja CI/CD dengan melacak karakteristik kinerja

Tim DevOps dan SRE menerapkan pendekatan observabilitas "shift-left" sebagai bagian rutin dari beban kerja mereka untuk secara proaktif menyelesaikan masalah sebelum terjadi. Dengan pemantauan sintetis (juga dikenal sebagai pemantauan aktif atau proaktif), mereka membuat dan menjalankan pengujian sintetis untuk menerapkan rilis yang lebih cepat dan aman serta terus mengoptimalkan pengalaman pengguna.

Namun, alat pemantauan sintetis tradisional sulit dan memakan waktu untuk disiapkan, serta membutuhkan pengalaman luas dalam pengodean dan pembuatan skrip. Alat-alat ini juga rentan menyebabkan peringatan palsu karena kegagalan skrip yang disebabkan oleh masalah seperti perubahan UI kecil. 

IBM Instana Observability menyediakan pemantauan sintetis yang dapat menyimulasikan tindakan pengguna pada aplikasi berdasarkan berbagai faktor seperti lokasi geografis, jenis jaringan, perangkat yang berbeda, dan banyak lagi. Tes sintetis ini terus memantau karakteristik kinerja seperti ketersediaan dan waktu respons pada interval tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan menyediakan data kontekstual secara real-time tentang kinerja aplikasi, Anda dapat secara proaktif mengidentifikasi masalah melalui pemberitahuan kegagalan dan menyelidikinya lebih cepat dengan kemampuan AI agen. IBM Instana juga menawarkan solusi pemantauan sintetis low-code . Baik Anda sedang bersiap meluncurkan produk Anda di pasar baru atau ingin memenuhi SLO Anda, Anda dapat terus menerapkan kode secara aman dalam skala besar.

 Pemantauan Sintetis dengan Instana 101 Kekuatan observabilitas dalam pengujian pra-produksi

Fitur utama

Tangkapan layar dasbor Instana menunjukkan kinerja seluruh tumpukan pemantauan kinerja aplikasi
Identifikasi masalah secara proaktif dan kurangi MTTR

Manfaatkan skrip pengujian API otomatis untuk menyimulasikan pengujian sintetis terjadwal dan sesuai permintaan dengan aplikasi mobile atau web Anda, yang akan memeriksa kinerja dan ketersediaan dari perspektif pengguna hipotetis. 

Perkuat DevOps dengan alat pemantauan sintetis yang juga dapat menjalankan pengujian SSL, DNS, dan skrip browser, untuk membantu mengidentifikasi masalah seperti waktu respons yang lambat, tingkat kesalahan yang tinggi, atau fungsionalitas yang hilang. 

 Pelajari lebih lanjut tentang jenis eksekusi pengujian sintetis
Tangkapan layar UI produk untuk pengujian sintetis low-code Instana
Luncurkan produk dengan cepat di pasar baru tanpa pengetahuan pengodean yang mendalam

Gunakan pengujian API sederhana untuk memantau satu titik akhir REST API dengan melakukan permintaan HTTP GET ke URL yang ditentukan. Dengan pengujian ini, pengguna dapat mengonfigurasi parameter seperti URL, kode respons yang diharapkan, dan pengaturan batas waktu tanpa menulis kode apa pun.

Jalankan pengujian browser sederhana untuk memeriksa kesalahan HTTP dan ketersediaan dasar halaman web. Dengan pengujian ini, pengguna dapat memberikan URL, dan IBM Instana akan melakukan pemuatan browser sederhana untuk memverifikasi status halaman tersebut. 

 Pelajari lebih lanjut tentang jenis pengujian pemantauan sintetis
Diagram alur arsitektur IBM Instana Synthetic Points of Presence (PoP)
Terapkan kode secara aman dan teratur

Gunakan kembali pengujian yang sama yang dijalankan di lingkungan produksi untuk memastikan konsistensi antara validasi pra-penerapan dan pemantauan di dunia nyata. Dengan menggunakan definisi pengujian yang sama, hilangkan kesenjangan dalam cakupan pengujian dan hindari keyakinan yang salah yang disebabkan oleh kondisi pengujian yang tidak sesuai. 

Deteksi regresi, dependensi yang tidak berfungsi, atau penurunan kinerja sebelum perubahan mencapai tahap produksi.  

 Pelajari lebih lanjut tentang cara menjalankan pengujian sintetis
Tangkapan layar dasbor Instana menunjukkan SLO berdasarkan hasil pemantauan sintetis
Penuhi target kinerja seperti latensi, lalu lintas, kesalahan, dan saturasi

Buat dan kelola SLO berdasarkan pemantauan sintetis hasil. Pilih dan masukkan ke kolom-kolom berikut untuk mengonfigurasi SLO Anda: entitas (pengujian sintetis), cakupan, indikator (latensi, lalu lintas, dan sebagainya), tujuan (jangka waktu, durasi, dan sebagainya), dan pengidentifikasi. 

Dapatkan konfigurasi peringatan yang dihasilkan secara otomatis, yang dikenal sebagai SmartAlertTM, yang didasarkan pada cetak biru bawaan seperti kelambatan situs web, error JavaScript, dan kode status HTTP. Anda dapat mengonfigurasi SmartAlert untuk dikirimkan pada saluran peringatan pilihan ketika pengujian sintetis untuk suatu lokasi gagal. 

 Pelajari lebih lanjut tentang membuat SLO
Manfaat

65% Pengurangan waktu respons insiden

Lihat secara instan di mana perlambatan terjadi, apa masalahnya, dan seberapa jauh dampaknya 

 Baca cerita klien Hampir nol Waktu henti yang tidak direncanakan atau direncanakan

Identifikasi hambatan kinerja, anomali sumber daya, dan masalah operasional secara real-time

 Baca cerita klien 50% Deteksi anomali yang lebih cepat

Tangkap data pelacakan dan metrik di berbagai platform dan layanan untuk meningkatkan visibilitas tim teknisi

 Baca cerita klien 1/2 Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan insiden

Dengan visibilitas mendalam tentang insiden, penyebab dapat diidentifikasi dan kode sumber yang bermasalah dapat diisolasi

 Baca cerita klien
Sumber daya

