IBM StoredIQ® for Legal menyediakan manajemen proses penemuan elektronik (e-discovery) yang tangguh mulai dari pemberitahuan penahanan hingga identifikasi, pelestarian, dan pengumpulan. Tim hukum dapat menggunakan satu antarmuka untuk mengelola semua persyaratan penyimpanan dan pengumpulan data. Solusi ini menggabungkan otomatisasi, analisis, dan wawasan di seluruh proses untuk membantu meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi kompleksitas, biaya, dan risiko yang terkait dengan peristiwa e-discovery. StoredIQ for Legal dapat diterapkan baik on premises maupun di cloud.