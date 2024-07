IBM Storage FlashSystem 5000

Port Manajemen RJ45 10 Gb RJ45 2 Modul pengontrol Port FC 16 Gb, Ethernet 25 Gb, dan Ethernet 10 Gb tersedia untuk konektivitas FC dan iSCSI Port SAS 12Gb untuk pemasangan host dan pemasangan penutup ekspansi

model: IBM Storage FlashSystem 5045, IBM Storage FlashSystem 5015



Perangkat lunak: IBM Storage Virtualize

Pengontrol tunggal atau ganda: Ganda (Aktif/Aktif)

SAS 12 Gb/dtk

25 Gb/dtk iSCSI (iWARP atau RoCE)

10 Gb/s iSCSI

Saluran Serat 16 Gb/s

Bandwidth maksimum: 12 GB per detik , 8 GB per detik

Bandwidth maksimum (baca): 12 GB per detik

Waktu respons (baca): < 70 mikrodetik

Kapasitas maksimum efektif dalam satu enklosur*: 570 TB (enklosur 2U)

Prosesor/PCIe Gen: Broadwell DE

Port host front-end maksimum: 8 port ditambah 4 port on-board



Enklosur Faktor Bentuk Kecil mendukung:

Flash drive: 1,92 TB, 3,84 TB, 7,68 TB, 15,36 TB, dan 30,72 TB

Disk drive kelas enterprise berkinerja tinggi: 2,4 TB 10.000 rpm

Enklosur Faktor Bentuk Besar mendukung:

Disk drive kelas enterprise berkinerja tinggi: 2,4 TB 10.000 rpm

Disk drive nearline berkapasitas tinggi untuk kelas arsip: 8 TB, 12 TB, 16 TB, dan 20 TB 7.200 rpm

Kandang berkepadatan tinggi mendukung:

Flash drive: 1,92 TB, 3,84 TB, 7,68 TB, 15,36 TB, dan 30,72 TB

Disk drive kelas perusahaan berkinerja tinggi: 2,4 TB 10.000 rpm



Disk drive nearline berkapasitas tinggi untuk kelas arsip: 8 TB, 12 TB, 16 TB, dan 20 TB 7.200 rpm

Contoh kasus