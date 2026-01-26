Dukung organisasi Anda dalam mentransformasi operasi sumber daya manusia dengan Oracle Cloud Human Capital Management (HCM). Dengan memanfaatkan keahlian Oracle yang mendalam serta pengetahuan industri, IBM memandu klien melalui tahap strategi, desain, dan implementasi untuk memodernisasi manajemen tenaga kerja, pengelolaan SDM, serta proses penggajian.

Tim global spesialis Oracle Cloud HCM kami yang bersertifikat berfokus pada penyelarasan teknologi dengan tujuan bisnis, mengintegrasikan Oracle Cloud HCM dengan sistem perusahaan lainnya, serta mendorong adopsi oleh pengguna melalui manajemen perubahan. Dengan dukungan dan pengoptimalan yang berkelanjutan, IBM memungkinkan klien untuk meraih efisiensi, insight, serta keterlibatan karyawan yang lebih tinggi dari investasi Oracle Cloud Human Capital Management mereka.