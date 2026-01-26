Memberdayakan karyawan, merampingkan fungsi SDM, serta mendorong transformasi digital melalui desain dan implementasi pakar HCM
Dukung organisasi Anda dalam mentransformasi operasi sumber daya manusia dengan Oracle Cloud Human Capital Management (HCM). Dengan memanfaatkan keahlian Oracle yang mendalam serta pengetahuan industri, IBM memandu klien melalui tahap strategi, desain, dan implementasi untuk memodernisasi manajemen tenaga kerja, pengelolaan SDM, serta proses penggajian.
Tim global spesialis Oracle Cloud HCM kami yang bersertifikat berfokus pada penyelarasan teknologi dengan tujuan bisnis, mengintegrasikan Oracle Cloud HCM dengan sistem perusahaan lainnya, serta mendorong adopsi oleh pengguna melalui manajemen perubahan. Dengan dukungan dan pengoptimalan yang berkelanjutan, IBM memungkinkan klien untuk meraih efisiensi, insight, serta keterlibatan karyawan yang lebih tinggi dari investasi Oracle Cloud Human Capital Management mereka.
Terapkan Oracle Cloud HCM secara cepat untuk memodernisasi dan merampingkan proses SDM, mengurangi pekerjaan manual, serta meningkatkan produktivitas. Pendekatan kami memungkinkan organisasi Anda mencapai manajemen tenaga kerja yang lebih cepat, lebih efisien, dan dapat diskalakan.
IBM meningkatkan pengalaman karyawan dengan Oracle Cloud HCM melalui optimalisasi alur kerja, pengaktifan kemampuan AI agen, serta pendampingan yang efektif dalam menghadapi perubahan. Hal ini mendorong keterlibatan, produktivitas, dan kepuasan yang lebih tinggi di seluruh tenaga kerja.
Rampingkan dan susun ulang proses SDM, kurangi pekerjaan manual, serta tingkatkan produktivitas dengan AI agen, dengan memanfaatkan kemampuan dalam modul Oracle Cloud HCM dan kekuatan watsonx, portofolio produk AI unggulan IBM.
IBM Oracle Consulting lebih besar dan lebih baik. Kami telah mengakuisisi dua perusahaan Oracle Partner terkemuka, IBM Application Software Technology dan IBM Symatrix, untuk menghadirkan layanan yang lebih luas, penawaran baru, serta kedalaman dan keluasan keahlian yang tak tertandingi di industri ini.
IBM membantu organisasi memodernisasi sumber daya manusia dengan Oracle Cloud HCM, yang menggabungkan insight dan otomatisasi berbasis AI untuk meningkatkan pengalaman karyawan, meningkatkan pengambilan keputusan, dan membangun tenaga kerja yang tangkas dan siap menghadapi masa depan yang selaras dengan pertumbuhan bisnis.
IBM membantu organisasi menata ulang strategi mereka dengan mengintegrasikan insight yang didukung AI, alur kerja cerdas, dan model operasi adaptif yang memberdayakan tenaga kerja yang dinamis, meningkatkan pengalaman karyawan, dan mempercepat transformasi bisnis.
Kami membantu klien menyusun dan berinovasi dalam strategi HR dan AI perusahaan dengan memanfaatkan Oracle Cloud HCM serta platform yang terhubung dengan AI. Strategi ini mengintegrasikan data dan otomatisasi untuk meningkatkan insight tenaga kerja, memperkuat pengambilan keputusan, serta mendorong ketangkasan di seluruh bisnis.
Organisasi yang beralih dari sistem SDM inti on‑premises lama ke Oracle Cloud HCM mengandalkan IBM untuk merencanakan dan melaksanakan migrasi yang mulus, sehingga memastikan integritas data, kepatuhan, serta gangguan yang minimal.
Perusahaan multinasional memanfaatkan keahlian IBM untuk menyatukan proses dan sistem SDM berbeda di seluruh wilayah, sehingga memungkinkan kebijakan yang konsisten, pelaporan terpusat, serta peningkatan kolaborasi global.
IBM membantu organisasi memanfaatkan kemampuan analitik Oracle Cloud HCM untuk memperoleh insight tentang kinerja tenaga kerja, tingkat pergantian karyawan, serta kesenjangan keterampilan, sehingga mendukung pengelolaan SDM berbasis data, strategi akuisisi talenta, dan pengambilan keputusan yang lebih baik.
Kami membawa keahlian Oracle Cloud HCM yang mendalam untuk setiap industri, menyesuaikan solusi yang menjawab tantangan dan fungsi spesifik di setiap sektor.
Ubah pengalaman tenaga kerja dan penyampaian layanan dengan keahlian kami yang mendalam di sektor pemerintah serta solusi Oracle Cloud HCM yang dirancang khusus untuk modernisasi sektor publik.
Tingkatkan kepatuhan, keamanan, serta ketangkasan tenaga kerja melalui kemampuan Oracle Cloud HCM kami yang telah terbukti.
Percepat inovasi dan aktifkan alur kerja cerdas dengan solusi Oracle Cloud HCM yang didukung AI.
Tingkatkan keterlibatan karyawan serta ketahanan operasional dengan solusi Oracle HCM Cloud kami.
