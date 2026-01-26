Mendorong transformasi digital di sektor publik
IBM Applications Software Technology telah lama diakui sebagai pemimpin dalam modernisasi Enterprise Resource Planning (ERP) serta transformasi sektor publik dengan Oracle Cloud. Dari sistem keuangan dan ERP hingga program-program pemerintah yang bersifat sangat penting, kami membantu organisasi merampingkan operasional, memperkuat kepatuhan, serta menghadirkan hasil yang lebih baik bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui kolaborasi IBM dan Oracle, kami memadukan skala global, inovasi AI, serta keahlian khusus untuk membantu klien tumbuh dan beradaptasi di dunia yang makin kompleks.
Kami menyediakan solusi aplikasi Oracle yang disesuaikan untuk membantu memastikan organisasi Anda melibatkan masyarakat secara efektif, beroperasi secara efisien, serta mengelola data secara aman.
Kami menghadirkan keahlian yang luas dalam berbagai solusi teknologi serta membantu memastikan bahwa arsitektur Anda mempertimbangkan aspek-aspek utama integrasi, keamanan, dan yang terpenting, ketenangan pikiran.
Kami membantu mengalihkan fokus Anda dari penyelesaian masalah menuju peningkatan berkelanjutan operasional TI melalui layanan menyeluruh kami untuk infrastruktur, platform, aplikasi, dan DevOps.
Kami menyediakan layanan pengujian otomatis yang terintegrasi sepenuhnya untuk membantu memastikan kualitas, skalabilitas, serta ketersediaan aplikasi cloud Oracle Anda.
Kami menawarkan kerangka kerja penilaian cloud kami—sebuah kumpulan alat, metodologi, dan praktik terbaik yang mengevaluasi persyaratan bisnis unik Anda serta memberikan peta jalan yang terperinci.
Kami menghadirkan pengalaman yang tak tertandingi dalam menerapkan Oracle di lingkungan K-12, sehingga distrik Anda dapat dengan cepat merasakan nilai dari otomatisasi, integrasi, kemudahan penggunaan, layanan mandiri, serta paradigma pelaporan yang telah ditransformasi.
Sejak bergabung dengan IBM®, kami telah memperoleh peluang pembelajaran yang lebih luas, dukungan produk khusus, serta keselarasan yang lebih erat di seluruh proses pengembangan, penjualan, dan pengiriman.
Manfaat ini, yang dikombinasikan dengan kemitraan IBM® dan Oracle selama puluhan tahun, membantu organisasi membangun ketahanan, ketangkasan, dan transparansi—sebagai fondasi penting bagi transformasi serta kesuksesan yang berkelanjutan.
Kami membantu Anda memublikasikan data keuangan dan operasional yang jelas serta mudah diakses, sehingga masyarakat dapat melacak pengeluaran dan hasil proyek. Hal ini membangun kepercayaan publik melalui proses yang dapat diaudit dan konsisten.
Kami bekerja sama dengan Anda untuk mengonsolidasikan sistem-sistem yang tersebar dalam silo menjadi satu sumber kebenaran tunggal, mengurangi duplikasi upaya di seluruh departemen, serta mengurangi biaya jangka panjang melalui otomatisasi dan layanan bersama.
Kami membantu Anda menegakkan alur kerja standar yang selaras dengan peraturan pemerintah serta menyediakan pelaporan otomatis kepada badan pengawas tingkat negara bagian dan federal. Hal ini meminimalkan risiko penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan melalui kontrol yang lebih kuat.
Kami membantu menerapkan alat-alat intuitif bagi karyawan untuk tugas-tugas rutin seperti pengadaan, SDM, dan penggajian. Kami juga mendukung kolaborasi lintas agensi melalui sistem berbasis cloud. Peningkatan ini membebaskan staf dari pekerjaan manual yang berulang, sehingga mereka dapat lebih fokus pada prioritas utama yang berdampak langsung bagi warga.
Kami dapat menyediakan dasbor dan analitik real-time kepada para pemimpin untuk mendukung perencanaan proaktif terkait anggaran, kebutuhan tenaga kerja, dan respons darurat, sekaligus mendorong kebijakan berbasis bukti yang memanfaatkan kumpulan data terintegrasi.
Kami membantu penyesuaian yang cepat terhadap perubahan kebijakan, pergeseran pendanaan, maupun kondisi darurat, serta memungkinkan lembaga mengadopsi model layanan baru (seperti interaksi mobile dan chatbot AI). Kami juga mendukung terciptanya operasi yang siap menghadapi masa depan melalui platform ERP cloud yang dapat diskalakan.
Mulai dari jenis penerapan hingga area bisnis, setiap langkah penyediaan layanan kami diperkuat oleh berbagai kemampuan canggih AI dan pendekatan yang jelas, membantu Anda mencapai hasil yang lebih sehat dan lebih tangguh.
Tingkatkan efisiensi serta kualitas layanan bagi konstituen melalui solusi industri siap pakai kami untuk pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah.
Pusat Keunggulan K-12 kami menghadirkan nilai yang signifikan melalui kekayaan intelektual yang menangani tantangan seperti penggajian kontrak guru, akuntansi aktivitas siswa, serta penganggaran posisi. Sistem ini juga menyediakan perpustakaan laporan dan dasbor khusus bagi kepala sekolah, pengawas, dan orang tua.
Selesaikan tantangan bisnis yang penting dan transformasikan operasi dengan memanfaatkan data yang kaya serta teknologi yang terintegrasi dengan AI.
Tingkatkan operasional dan aktifkan insight yang lebih baik dengan menangani perencanaan serta penjadwalan layanan, manajemen armada, pengalaman penumpang, keselamatan dan kepatuhan terhadap peraturan, serta manajemen biaya.
Sederhanakan proses, maksimalkan sumber daya, dan kurangi biaya.
Pengujian otomatis yang cepat untuk setiap pembaruan Oracle Cloud.
Mengubah paradigma pelaporan keuangan dan analitik bagi distrik K–12.
Penasaran tentang bagaimana IBM® Consulting dapat membantu bisnis Anda? Hubungi kami dan kami akan menjawab pertanyaan Anda, mendiskusikan bagaimana layanan konsultasi bisnis kami dapat membantu, dan menjelajahi langkah selanjutnya.
Jadilah konsultan dengan tujuan bermakna, bergabung dengan tim profesional kami memimpin inovasi dan perubahan.
Kembangkan bisnis Anda dengan IBM, perkuat pertumbuhan Anda dengan solusi, insentif, dan sumber daya teknologi inovatif kami.
Lihat koleksi laporan, buku panduan, dan materi thought leadership terbaru kami untuk membantu mengembangkan bisnis Anda.