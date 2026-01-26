IBM® Applications Software Technology

Sektor publik dan transformasi ERP, didukung oleh IBM®

IBM Applications Software Technology telah lama diakui sebagai pemimpin dalam modernisasi Enterprise Resource Planning (ERP) serta transformasi sektor publik dengan Oracle Cloud. Dari sistem keuangan dan ERP hingga program-program pemerintah yang bersifat sangat penting, kami membantu organisasi merampingkan operasional, memperkuat kepatuhan, serta menghadirkan hasil yang lebih baik bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui kolaborasi IBM dan Oracle, kami memadukan skala global, inovasi AI, serta keahlian khusus untuk membantu klien tumbuh dan beradaptasi di dunia yang makin kompleks.
Manfaat 300 proyek cloud yang sukses di sektor publik 40 kemitraan bertahun-tahun dengan Oracle 500+ Konsultan bersertifikat AI agen
Kemampuan
Aplikasi Oracle Cloud

Kami menyediakan solusi aplikasi Oracle yang disesuaikan untuk membantu memastikan organisasi Anda melibatkan masyarakat secara efektif, beroperasi secara efisien, serta mengelola data secara aman.
Platform dan teknologi Oracle Cloud

Kami menghadirkan keahlian yang luas dalam berbagai solusi teknologi serta membantu memastikan bahwa arsitektur Anda mempertimbangkan aspek-aspek utama integrasi, keamanan, dan yang terpenting, ketenangan pikiran.
Layanan terkelola Oracle Cloud

Kami membantu mengalihkan fokus Anda dari penyelesaian masalah menuju peningkatan berkelanjutan operasional TI melalui layanan menyeluruh kami untuk infrastruktur, platform, aplikasi, dan DevOps.
IBM® Rapid Testing for Oracle Cloud

Kami menyediakan layanan pengujian otomatis yang terintegrasi sepenuhnya untuk membantu memastikan kualitas, skalabilitas, serta ketersediaan aplikasi cloud Oracle Anda.
Penilaian cloud

Kami menawarkan kerangka kerja penilaian cloud kami—sebuah kumpulan alat, metodologi, dan praktik terbaik yang mengevaluasi persyaratan bisnis unik Anda serta memberikan peta jalan yang terperinci.
Pusat Keunggulan K-12

Kami menghadirkan pengalaman yang tak tertandingi dalam menerapkan Oracle di lingkungan K-12, sehingga distrik Anda dapat dengan cepat merasakan nilai dari otomatisasi, integrasi, kemudahan penggunaan, layanan mandiri, serta paradigma pelaporan yang telah ditransformasi.

Kemitraan strategis

Membangun kekuatan bisnis bersama

Sejak bergabung dengan IBM®, kami telah memperoleh peluang pembelajaran yang lebih luas, dukungan produk khusus, serta keselarasan yang lebih erat di seluruh proses pengembangan, penjualan, dan pengiriman.

Manfaat ini, yang dikombinasikan dengan kemitraan IBM® dan Oracle selama puluhan tahun, membantu organisasi membangun ketahanan, ketangkasan, dan transparansi—sebagai fondasi penting bagi transformasi serta kesuksesan yang berkelanjutan.
Nilai yang kami berikan

Kami membantu Anda memublikasikan data keuangan dan operasional yang jelas serta mudah diakses, sehingga masyarakat dapat melacak pengeluaran dan hasil proyek. Hal ini membangun kepercayaan publik melalui proses yang dapat diaudit dan konsisten.

Kami bekerja sama dengan Anda untuk mengonsolidasikan sistem-sistem yang tersebar dalam silo menjadi satu sumber kebenaran tunggal, mengurangi duplikasi upaya di seluruh departemen, serta mengurangi biaya jangka panjang melalui otomatisasi dan layanan bersama.

Kami membantu Anda menegakkan alur kerja standar yang selaras dengan peraturan pemerintah serta menyediakan pelaporan otomatis kepada badan pengawas tingkat negara bagian dan federal. Hal ini meminimalkan risiko penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan melalui kontrol yang lebih kuat.

Kami membantu menerapkan alat-alat intuitif bagi karyawan untuk tugas-tugas rutin seperti pengadaan, SDM, dan penggajian. Kami juga mendukung kolaborasi lintas agensi melalui sistem berbasis cloud. Peningkatan ini membebaskan staf dari pekerjaan manual yang berulang, sehingga mereka dapat lebih fokus pada prioritas utama yang berdampak langsung bagi warga.

Kami dapat menyediakan dasbor dan analitik real-time kepada para pemimpin untuk mendukung perencanaan proaktif terkait anggaran, kebutuhan tenaga kerja, dan respons darurat, sekaligus mendorong kebijakan berbasis bukti yang memanfaatkan kumpulan data terintegrasi.

Kami membantu penyesuaian yang cepat terhadap perubahan kebijakan, pergeseran pendanaan, maupun kondisi darurat, serta memungkinkan lembaga mengadopsi model layanan baru (seperti interaksi mobile dan chatbot AI). Kami juga mendukung terciptanya operasi yang siap menghadapi masa depan melalui platform ERP cloud yang dapat diskalakan.

Cara kami menyampaikan nilai
Grafik Oracle consulting menunjukkan jenis penerapan, area bisnis, kemampuan canggih AI, dan pendekatan sebagai panel-panel terpisah
Cara kami menyampaikan nilai

Mulai dari jenis penerapan hingga area bisnis, setiap langkah penyediaan layanan kami diperkuat oleh berbagai kemampuan canggih AI dan pendekatan yang jelas, membantu Anda mencapai hasil yang lebih sehat dan lebih tangguh.

Industri

Pemerintah Distrik sekolah K-12 Kelistrikan dan utilitas Perjalanan dan transportasi
Insight
Solusi industri K–12: Manajemen modal manusia

Sederhanakan proses, maksimalkan sumber daya, dan kurangi biaya.

 Pelajari lebih lanjut
IBM® Rapid Testing for Oracle Cloud

Pengujian otomatis yang cepat untuk setiap pembaruan Oracle Cloud.

 Pelajari lebih lanjut
Solusi industri K–12: Keuangan

Mengubah paradigma pelaporan keuangan dan analitik bagi distrik K–12.

 Pelajari lebih lanjut
Layanan terkait IBM® Accelalpha
Sebagai bagian dari ekosistem IBM® Consulting Oracle, IBM Accelalpha menghadirkan keahlian transformasi rantai pasokan dan logistik yang mendalam pada Oracle Cloud. Kami menghadirkan transformasi menyeluruh yang didukung AI, otomatisasi, dan praktik terbaik industri. Dengan skala global IBM dan fokus IBM Accelalpha pada rantai pasokan, klien kami mendapatkan hasil bisnis yang lebih cepat dan lebih cerdas.
IBM® Symatrix
Didirikan dengan fokus pada Oracle Human Capital Management (HCM), IBM Symatrix telah menghabiskan waktu lebih dari dua dekade dalam membantu organisasi mencapai potensi penuh dari aplikasi bisnis mereka. Kami tidak hanya menerapkan Oracle, kami membuatnya bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan menghasilkan ROI yang diharapkan klien kami.
Layanan IBM® Consulting Oracle
Dengan lebih dari 10.000 konsultan Oracle Cloud khusus yang telah membantu klien menyelesaikan lebih dari 6.500 proyek Oracle secara sukses, IBM® menawarkan layanan dan konsultasi Oracle yang menyertakan peta jalan komprehensif untuk transformasi cloud, mulai dari konsultasi, implementasi cloud, hingga dukungan berkelanjutan.
