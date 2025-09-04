Mengimplementasikan, mengintegrasikan, dan mengelola solusi Oracle Cloud
IBM Accelalpha, yang kini menjadi bagian dari IBM Consulting, merupakan pemimpin tepercaya dalam transformasi rantai pasokan dengan Oracle Cloud. Mulai dari logistik dan kepatuhan perdagangan hingga manajemen gudang dan rantai pasokan yang terhubung, kami membantu klien menghilangkan hambatan, mempercepat pengiriman, serta membangun ketahanan.
Selain keahlian rantai pasokan kami, IBM Accelalpha terus menghadirkan implementasi Oracle Cloud multipilar, termasuk Enterprise Resource Planning (ERP), Enterprise Performance Management (EPM), Customer Experience (CX), dan Human Capital Management (HCM)—mulai dari strategi dan desain hingga penerapan serta dukungan—yang kini diperkuat di bawah naungan IBM Consulting. Bersama IBM dan Oracle, kami memadukan keahlian khusus aplikasi Oracle Cloud dengan skala global serta solusi yang didukung AI untuk menghadirkan bisnis yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih sehat.
Rangkaian berbasis cloud yang menyederhanakan keuangan, pengadaan, serta manajemen proyek guna mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas.
Rangkaian berbasis cloud yang didukung AI untuk mengelola seluruh siklus hidup karyawan, mulai dari perekrutan hingga pensiun.
Rangkaian manajemen kinerja yang mendukung perencanaan, penganggaran, perkiraan, dan pelaporan untuk menyelaraskan strategi dengan eksekusi.
Platform terintegrasi yang menghubungkan perencanaan, sumber daya, manufaktur, logistik, serta pemeliharaan untuk mendorong ketangkasan dan ketahanan.
Rangkaian pengalaman pelanggan yang menyatukan pemasaran, penjualan, layanan, dan perdagangan untuk menghadirkan perjalanan menyeluruh yang dipersonalisasi.
Sejak bergabung dengan IBM, kami telah memperoleh peluang pembelajaran yang lebih luas, dukungan produk khusus, serta peningkatan keselarasan di seluruh proses pengembangan, penjualan, dan pengiriman.
Manfaat ini, yang dikombinasikan dengan kemitraan IBM dan Oracle selama puluhan tahun, membantu organisasi membangun ketahanan, ketangkasan, dan transparansi—sebagai fondasi penting bagi transformasi serta kesuksesan yang berkelanjutan.
Kami memungkinkan pengurangan biaya yang terukur dengan mengotomatiskan alur kerja utama serta mengoptimalkan implementasi Oracle Cloud. Klien melaporkan biaya TI yang lebih rendah, penghematan tambahan, serta pengurangan overhead manual dari aplikasi seperti Oracle Cloud ERP, EPM, dan Supply Chain.
Kami memberdayakan klien untuk menghadirkan layanan pelanggan yang lebih cepat dan konsisten dengan memanfaatkan Oracle CX. Dari portal layanan mandiri hingga layanan lapangan, klien mentransformasi alur kerja dan meningkatkan kepuasan pelanggan di setiap saluran.
Kami menyederhanakan operasi dengan memanfaatkan Oracle Cloud, mulai dari keuangan hingga logistik. Klien kami menghilangkan hambatan melalui otomatisasi dan alur kerja berbasis peran. Kami menghadirkan transformasi digital yang komprehensif dengan aplikasi Oracle Cloud.
Klien kami telah melihat peningkatan yang signifikan dalam proses keuangan mereka, seperti pemesanan hingga pembayaran. Perbaikan ini mencakup pengurangan waktu yang signifikan dalam perencanaan keuangan dan proses penutupan dengan memanfaatkan Oracle EPM.
Kami membantu para pemimpin di bidang logistik dan manufaktur merampingkan proses perencanaan, kepatuhan perdagangan, serta pemenuhan dengan memanfaatkan Oracle Supply Chain Management (SCM), Global Trade Management (GTM), Oracle Transportation Management (OTM), dan Oracle Warehouse Management System (WMS). Solusi Oracle komprehensif kami memastikan pengiriman yang lebih cepat, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta memungkinkan koordinasi instan di seluruh jaringan pasokan global.
Kami menghadirkan keahlian Oracle Cloud yang mendalam ke setiap industri, dengan menyesuaikan solusi untuk mengatasi tantangan spesifik masing-masing sektor—mulai dari volatilitas rantai pasokan hingga tuntutan regulasi dan ekspektasi pelanggan.
Kami mentransformasi operasi manufaktur melalui Oracle Cloud Manufacturing, Warehouse Management System (WMS), dan IoT. Klien memperoleh manfaat berupa pelacakan inventaris real-time, alur kerja gudang dan produksi yang otomatis, serta keterlacakan global—yang menghasilkan pemenuhan pesanan lebih cepat, pengurangan sisa bahan, dan kontrol regulasi yang lebih ketat.
Kami membantu perusahaan teknologi tinggi beradaptasi dengan siklus produk yang cepat serta gangguan pasokan. Kami menerapkan Oracle SCM, Configure Price Quote (CPQ), GTM, dan OTM—dengan toolkit iAccel kami—untuk memastikan pengiriman yang cepat dan mematuhi peraturan, serta konfigurasi yang dapat diskalakan. Klien mewujudkan rantai pasokan yang tangguh, peluncuran produk yang lebih cepat, serta operasi perdagangan yang lebih lancar.
Dalam layanan keuangan, kami menerapkan Oracle ERP, Account Reconciliation Cloud Service (ARCS), dan EPM untuk mengotomatiskan pelaporan peraturan, rekonsiliasi saldo, serta penutupan keuangan. Klien merampingkan siklus penutupan, meningkatkan kesiapan audit, dan memperoleh insight real-time—sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan risiko yang lebih rendah.
Perusahaan jasa profesional memperoleh efisiensi dan ketangkasan melalui Oracle Cloud ERP, Oracle Cloud Human Capital Management (HCM), serta keuangan proyek yang diimplementasikan dengan dukungan kami. Kami mengintegrasikan perencanaan sumber daya, otomatisasi penagihan, dan analitik tenaga kerja—membantu perusahaan meningkatkan efisiensi pemanfaatan, mengurangi overhead, serta menskalakan pengiriman kepada klien dengan lancar.
Di sektor komunikasi, kami menggunakan Oracle CPQ, Subscription Management, dan Cloud CX untuk memungkinkan penawaran yang dipersonalisasi, penagihan yang fleksibel, serta dukungan berkualitas tinggi. Klien dapat meluncurkan paket layanan baru dengan lebih cepat, meningkatkan proses orientasi pelanggan, serta meningkatkan kepuasan dan retensi pelanggan.
