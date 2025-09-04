IBM Accelalpha, yang kini menjadi bagian dari IBM Consulting, merupakan pemimpin tepercaya dalam transformasi rantai pasokan dengan Oracle Cloud. Mulai dari logistik dan kepatuhan perdagangan hingga manajemen gudang dan rantai pasokan yang terhubung, kami membantu klien menghilangkan hambatan, mempercepat pengiriman, serta membangun ketahanan.

Selain keahlian rantai pasokan kami, IBM Accelalpha terus menghadirkan implementasi Oracle Cloud multipilar, termasuk Enterprise Resource Planning (ERP), Enterprise Performance Management (EPM), Customer Experience (CX), dan Human Capital Management (HCM)—mulai dari strategi dan desain hingga penerapan serta dukungan—yang kini diperkuat di bawah naungan IBM Consulting. Bersama IBM dan Oracle, kami memadukan keahlian khusus aplikasi Oracle Cloud dengan skala global serta solusi yang didukung AI untuk menghadirkan bisnis yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih sehat.