Mengimplementasikan, mengintegrasikan, dan mengelola solusi Oracle Cloud

Penilaian Indeks Kematangan Bisnis
Kebangkitan strategis AI agen

Temukan cara mengalihkan operasi dari peningkatan bertahap ke dampak baru yang nyata. 

Keahlian rantai pasokan yang mendalam, didukung oleh IBM®

IBM Accelalpha, yang kini menjadi bagian dari IBM Consulting, merupakan pemimpin tepercaya dalam transformasi rantai pasokan dengan Oracle Cloud. Mulai dari logistik dan kepatuhan perdagangan hingga manajemen gudang dan rantai pasokan yang terhubung, kami membantu klien menghilangkan hambatan, mempercepat pengiriman, serta membangun ketahanan.

Selain keahlian rantai pasokan kami, IBM Accelalpha terus menghadirkan implementasi Oracle Cloud multipilar, termasuk Enterprise Resource Planning (ERP), Enterprise Performance Management (EPM), Customer Experience (CX), dan Human Capital Management (HCM)—mulai dari strategi dan desain hingga penerapan serta dukungan—yang kini diperkuat di bawah naungan IBM Consulting. Bersama IBM dan Oracle, kami memadukan keahlian khusus aplikasi Oracle Cloud dengan skala global serta solusi yang didukung AI untuk menghadirkan bisnis yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih sehat.
Manfaat 790+ Konsultan Oracle >600 proyek yang dilaksanakan pada tahun 2024 400 pelanggan unik di Oracle Cloud 600+ Sertifikasi Oracle 8+ rata-rata tahun pengalaman aplikasi Oracle
Kemampuan
Oracle Cloud ERP

Rangkaian berbasis cloud yang menyederhanakan keuangan, pengadaan, serta manajemen proyek guna mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas.
Oracle Cloud HCM

Rangkaian berbasis cloud yang didukung AI untuk mengelola seluruh siklus hidup karyawan, mulai dari perekrutan hingga pensiun.
EPM Oracle Cloud

Rangkaian manajemen kinerja yang mendukung perencanaan, penganggaran, perkiraan, dan pelaporan untuk menyelaraskan strategi dengan eksekusi.
Oracle Cloud SCM

Platform terintegrasi yang menghubungkan perencanaan, sumber daya, manufaktur, logistik, serta pemeliharaan untuk mendorong ketangkasan dan ketahanan.
Oracle Cloud CX

Rangkaian pengalaman pelanggan yang menyatukan pemasaran, penjualan, layanan, dan perdagangan untuk menghadirkan perjalanan menyeluruh yang dipersonalisasi.

Kemitraan strategis

Membangun kekuatan bisnis bersama

Sejak bergabung dengan IBM, kami telah memperoleh peluang pembelajaran yang lebih luas, dukungan produk khusus, serta peningkatan keselarasan di seluruh proses pengembangan, penjualan, dan pengiriman.

Manfaat ini, yang dikombinasikan dengan kemitraan IBM dan Oracle selama puluhan tahun, membantu organisasi membangun ketahanan, ketangkasan, dan transparansi—sebagai fondasi penting bagi transformasi serta kesuksesan yang berkelanjutan.
Nilai yang kami berikan

Kami memungkinkan pengurangan biaya yang terukur dengan mengotomatiskan alur kerja utama serta mengoptimalkan implementasi Oracle Cloud. Klien melaporkan biaya TI yang lebih rendah, penghematan tambahan, serta pengurangan overhead manual dari aplikasi seperti Oracle Cloud ERP, EPM, dan Supply Chain.

Kami memberdayakan klien untuk menghadirkan layanan pelanggan yang lebih cepat dan konsisten dengan memanfaatkan Oracle CX. Dari portal layanan mandiri hingga layanan lapangan, klien mentransformasi alur kerja dan meningkatkan kepuasan pelanggan di setiap saluran.

Kami menyederhanakan operasi dengan memanfaatkan Oracle Cloud, mulai dari keuangan hingga logistik. Klien kami menghilangkan hambatan melalui otomatisasi dan alur kerja berbasis peran. Kami menghadirkan transformasi digital yang komprehensif dengan aplikasi Oracle Cloud.

Klien kami telah melihat peningkatan yang signifikan dalam proses keuangan mereka, seperti pemesanan hingga pembayaran. Perbaikan ini mencakup pengurangan waktu yang signifikan dalam perencanaan keuangan dan proses penutupan dengan memanfaatkan Oracle EPM.

Kami membantu para pemimpin di bidang logistik dan manufaktur merampingkan proses perencanaan, kepatuhan perdagangan, serta pemenuhan dengan memanfaatkan Oracle Supply Chain Management (SCM), Global Trade Management (GTM), Oracle Transportation Management (OTM), dan Oracle Warehouse Management System (WMS). Solusi Oracle komprehensif kami memastikan pengiriman yang lebih cepat, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta memungkinkan koordinasi instan di seluruh jaringan pasokan global.

Cara kami menyampaikan nilai
Cara kami menyampaikan nilai

Mulai dari jenis penerapan hingga area bisnis, setiap langkah penyediaan layanan kami diperkuat oleh berbagai kemampuan canggih AI dan pendekatan yang jelas, membantu Anda mencapai hasil yang lebih sehat dan lebih tangguh.

Industri

Kami menghadirkan keahlian Oracle Cloud yang mendalam ke setiap industri, dengan menyesuaikan solusi untuk mengatasi tantangan spesifik masing-masing sektor—mulai dari volatilitas rantai pasokan hingga tuntutan regulasi dan ekspektasi pelanggan.

Manufaktur Teknologi tinggi Layanan keuangan Layanan profesional Komunikasi

Insight

Transformasi digital: 4 langkah menuju implementasi cloud yang sukses Pelajari lebih lanjut
Membuat transformasi digital bekerja untuk bisnis Anda
Tantangan dan solusi untuk implementasi yang sukses
Transformasi pendapatan untuk industri manufaktur
Sederhanakan harga dan penjualan dengan Oracle CPQ
Tingkatkan kesuksesan bisnis dengan solusi Oracle Cloud yang komprehensif
Bermitra dengan IBM® Accelalpha untuk menyederhanakan lingkungan teknologi Anda
Layanan terkait IBM® Applications Software Technology
IBM® Applications Software Technology dipercaya oleh berbagai organisasi sektor publik untuk memodernisasi cloud ERP dan implementasi HCM yang cepat. Dalam kemitraan dengan IBM® dan Oracle, kami menggabungkan keahlian sektor publik IBM® Applications Software Technology yang mendalam dengan skala penyediaan layanan global IBM® dan kemampuan AI untuk memberikan hasil transformatif.
IBM® Symatrix
Didirikan dengan fokus pada Oracle HCM, IBM® Symatrix telah menghabiskan waktu lebih dari dua dekade dalam membantu organisasi mencapai potensi penuh dari aplikasi bisnis mereka. Kami tidak hanya menerapkan Oracle, kami membuatnya bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan menghasilkan ROI yang diharapkan klien kami.
Layanan IBM® Consulting Oracle
Dengan lebih dari 10.000 konsultan Oracle Cloud khusus yang telah membantu klien menyelesaikan lebih dari 6.500 proyek Oracle secara sukses, IBM menawarkan layanan dan konsultasi Oracle yang mencakup peta jalan untuk investasi transformasi cloud, mulai dari konsultasi, implementasi cloud, hingga dukungan berkelanjutan.
Langkah selanjutnya

Penasaran tentang bagaimana IBM Consulting dapat membantu bisnis Anda? Hubungi kami dan kami akan segera menghubungi Anda untuk menjawab pertanyaan Anda, mendiskusikan bagaimana layanan konsultasi bisnis kami dapat membantu, dan menjelajahi langkah selanjutnya.

