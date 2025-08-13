Dalam waktu tiga minggu setelah diluncurkan, SG menghadapi ujian besar pertama platform Oracle barunya—mengelola penggajian bulanan untuk 20.000 karyawan. Solusi tersebut berhasil dengan gemilang dan sejak itu telah membantu SG dalam menyelesaikan proses penggajian bulanan selama beberapa bulan dengan sukses.

"Kami telah melewati banyak tonggak penting sejak peluncuran, menghindari semua potensi masalah yang paling kami khawatirkan," kata Reid. "Menyelesaikan proses-proses penting dengan benar – seperti penggajian, pembayaran, pelaporan keuangan – merupakan langkah awal yang vital. Aplikasi Oracle Cloud memberikan konsistensi, transparansi, dan kontrol yang kuat yang kami cari.”

Seperti yang diantisipasi sejak awal, proyek ini bukannya tanpa tantangan. Tidak semua bagian sistem dan proses terkait belum optimal. Reid juga menunjukkan bahwa beberapa pemangku kepentingan masih melakukan transisi ke cara kerja baru, dan bahwa organisasi mengalami masalah pasca-go-live yang tak terhindarkan yang umum terjadi dalam perubahan skala dan kompleksitas ini. Akibatnya, belum semua bagian SG mengakui manfaat transformasi. Namun, Reid yakin bahwa organisasi tersebut memiliki platform inti dan kemampuan yang diperlukan untuk dikembangkan dan dioptimalkan. Skala perubahannya sangat besar. Reid mengatakan peningkatan berkelanjutan, peningkatan reguler, dan kemitraan dengan Oracle dan IBM® akan mengatasi berbagai bidang yang belum optimal.

“Tim IBM® telah memainkan peran krusial dalam dukungan pasca implementasi, memberikan kelanjutan keahlian dan transfer pengetahuan yang berkelanjutan,” kata Reid. “Bersama-sama, kami bertindak cepat untuk menangani masalah pasca implementasi, memvalidasi kembali keputusan desain kunci dalam lingkungan ‘live mode’, dan memastikan solusi dan platform memungkinkan semua pengguna untuk mendapatkan nilai penuh dari transformasi.”

Meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tim di seluruh SG sudah dapat mengakses pandangan terpadu tentang data SDM dan keuangan di cloud, yang mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik.

Reid mencatat, “Dengan IBM® dan Oracle, kami telah mengaktifkan versi tunggal klasik kebenaran. Kami kini memiliki kemampuan untuk menjalankan laporan dan analisis pada satu kumpulan data SDM-keuangan yang lengkap, daripada bekerja dengan dua kumpulan data terpisah. Dampak dari ini akan signifikan. Orang dan uang tidak bergabung sebelumnya; sekarang mereka bergabung. Itulah kunci untuk memungkinkan kami membuat keputusan yang jauh lebih terinformasi dari perspektif manajemen.”

Ia lanjutkan: “Bekerja pada platform yang sama telah mendekatkan rekan SDM dan Keuangan untuk memahami dan meningkatkan data, mengelola perubahan pada platform, dan menanamkan kontrol. Kita sudah melihat banyak peluang untuk perbaikan lebih lanjut, yang dimungkinkan melalui teknologi bersama, kumpulan data umum, dan keinginan untuk membuat model operasional berfungsi sebaik mungkin.”

Menurut Reid, “Kami memiliki transparansi data keuangan di Oracle pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang pernah kami miliki di sistem lama.” Para profesional keuangan dapat menganalisis secara detail buku besar dan daftar akun untuk melihat setiap faktur dan setiap baris pengeluaran. Tentu, mempelajari alat baru ini memang butuh waktu dan pemahaman yang mendalam, tetapi sudah ada indikasi bahwa kualitas data dan transparansi akan memberikan insight yang lebih cepat dan jelas tentang penggunaan dana.

Demikian juga, mengadopsi solusi standar industri dan mengikuti pendekatan praktik terbaik untuk desain proses mulai membawa ketelitian yang lebih besar pada operasi, mengurangi biaya dan menyajikan opsi untuk pertumbuhan departemen dan organisasi.

"Kontrol yang terintegrasi dalam sistem berfungsi dengan baik, dan organisasi dapat segera menikmati manfaatnya,” kata Reid. “Itu adalah potensi positif yang besar dari perspektif audit. Ini juga mendukung uji tuntas yang lebih besar di sekitar manajemen keuangan sehari-hari. Kita tahu bahwa orang mengikuti proses yang konsisten, daripada melakukan hal-hal dengan cara mereka sendiri. "

Dengan aplikasi cloud modern dan proses yang terstandardisasi yang telah diterapkan, SG sedang dalam perjalanan untuk mewujudkan ambisinya dalam menyediakan layanan bersama yang efektif. Organisasi ini sekarang bekerja dengan IBM® dalam serangkaian sesi penemuan dengan lembaga lain, yang bertujuan untuk membawa lebih banyak badan publik Skotlandia ke platform layanan bersama yang sama.

Reid berkomentar: “Setiap badan publik tersebut harus mengelola penggajian, catatan SDM, keuangan, dan akun pelaporan. Opsi untuk bekerja sama dengan kami dan bergabung dengan platform bersama kini tersedia, memungkinkan lembaga publik menghindari penanganan masalah secara internal beserta seluruh biayanya. Kesempatan untuk mendeduplikasi, dan bekerja sama untuk membangun dan mematangkan layanan teknologi dalam skala besar, sekarang nyata. Jika entitas-entitas tersebut bergabung ke platform bersama kami, mereka akan mendapatkan manfaat dari perubahan yang lebih cepat dan biaya operasional yang lebih rendah. Itulah tujuan akhir kami.”

Di latar belakang, SG melanjutkan untuk bekerja dengan IBM® untuk menyempurnakan sistem baru dan praktik kerja. Reid menyimpulkan: “Masalah tidak bisa dihindari dalam proyek besar seperti ini. Kuncinya adalah bagaimana Anda mengatasi masalah tersebut, tetap tenang, dan mempertahankan etos tim yang kuat. Sangat penting untuk memiliki mitra yang konsisten, bekerja secara harmonis dengan tim internal Anda untuk kepentingan bersama, dan mampu mengenali saat Anda membutuhkan bimbingan untuk mengambil keputusan yang tepat. Saya pikir IBM® telah menjadi mitra itu dan kami senang memiliki mereka di pihak kami saat kami Lanjutkan perjalanan kami.”