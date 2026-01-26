|Transformasikan proses bisnis sangat penting dengan Oracle Cloud ERP
Berdayakan organisasi Anda untuk merampingkan operasional, meningkatkan ketajaman finansial, serta memastikan kesiapan enterprise di masa depan melalui solusi Oracle Enterprise Resource Planning (ERP). Didukung oleh pengalaman industri yang mendalam dan metodologi yang telah terbukti, kami memandu transformasi ERP digital Anda, mulai dari tahap strategi hingga penskalaan.
Dengan tim global yang terdiri dari konsultan Oracle bersertifikat, praktik Oracle Cloud ERP kami tidak hanya menghadirkan keunggulan teknis, tetapi juga insight yang berfokus pada bisnis untuk mengoptimalkan operasi keuangan, rantai pasokan, pengadaan, serta manajemen proyek. Kami mempercepat adopsi, meminimalkan gangguan, dan mencapai hasil investasi yang lebih cepat melalui kemampuan Oracle yang disesuaikan.
Gunakan Penilaian Indeks Kematangan Bisnis IBM yang unik dan eksklusif untuk mengembangkan peta jalan yang selaras dengan tujuan bisnis Anda serta menerapkan solusi secara efisien—mulai dari perencanaan hingga adopsi. Di mana pun posisi Anda dalam perjalanan cloud, IBM akan hadir untuk Anda.
Selain menghadirkan AI yang tertanam dalam modul Oracle Cloud ERP, IBM bekerja sama dengan Oracle untuk membawa kekuatan watsonx, portofolio produk AI unggulan IBM, ke dalam ekosistem Oracle.
IBM® Oracle Consulting lebih besar dan lebih baik. Kami telah mengakuisisi dua perusahaan Mitra Oracle terkemuka, IBM® Accelalpha dan IBM® Aplications Software Technology, untuk memberikan Anda layanan yang diperluas, penawaran baru, serta kedalaman dan keluasan keahlian yang tak tertandingi di industri ini.
Bekerjasamalah dengan para pakar kami dan manfaatkan Penilaian Indeks Kematangan Bisnis IBM untuk menilai lingkungan Anda saat ini, menetapkan tujuan transformasi, serta menyusun cetak biru ERP yang disesuaikan.
IBM RapidMove Method menghadirkan pendekatan penerapan berbasis aset yang telah terbukti untuk mengurangi kompleksitas serta mempercepat adopsi Oracle Cloud.
Kami memadukan kemampuan cloud Oracle yang kuat dengan alur kerja cerdas IBM serta keahlian industri yang mendalam untuk memperbarui operasi keuangan, pengadaan, dan rantai pasokan Anda.
Rampingkan proses keuangan inti dengan mengonsolidasikan buku besar, mengotomatiskan rekonsiliasi, serta memanfaatkan deteksi anomali berbasis AI. Oracle Cloud ERP bersama IBM memungkinkan penutupan yang lebih cepat dan lebih akurat melalui insight real-time, kepatuhan yang lebih kuat, serta pengurangan upaya manual.
Satukan pengadaan, inventaris, dan manufaktur di Oracle Cloud ERP untuk meningkatkan visibilitas, mengurangi waktu siklus, serta memperkuat kolaborasi pemasok. Otomatisasi cerdas dan sourcing terpandu mendorong penghematan biaya, sementara analitik real-time mendukung operasi yang tangguh dan tangkas.
Percepat proses divestasi atau merger dengan menerapkan fondasi ERP cloud-native melalui proses yang telah dikonfigurasi sebelumnya serta migrasi data yang cepat. Oracle Cloud ERP memastikan kontinuitas operasional, menurunkan total biaya kepemilikan, dan menyediakan platform yang dapat diskalakan untuk inovasi berkelanjutan.
Kami menghadirkan keahlian Oracle Cloud yang mendalam di setiap industri, dengan menyesuaikan solusi untuk mengatasi tantangan serta fungsi spesifik di masing-masing sektor
Kami mentransformasi efisiensi operasional menyeluruh serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik melalui visibilitas real-time dan analitik berbasis AI—yang disesuaikan untuk kebutuhan manufaktur guna mengoptimalkan produktivitas dan operasional.
Manfaatkan AI, machine learning, dan otomatisasi untuk mengintegrasikan operasi, meningkatkan kecepatan serta ketangkasan pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa data Anda akurat secara real-time.
Kami menerapkan Oracle ERP, Account Reconciliation Cloud Service (ARCS), dan EPM untuk mengotomatiskan pelaporan peraturan, rekonsiliasi saldo, serta mempercepat penutupan keuangan dengan menyatukan data dan memanfaatkan AI. Rampingkan siklus penutupan, tingkatkan kesiapan audit, serta dapatkan insight untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan pengurangan risiko.
Lembaga negara bagian, lokal, dan federal meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan bagi konstituen melalui solusi industri bawaan kami untuk Oracle ERP Cloud. Kami juga mendukung layanan keamanan siber dan solusi AI.
