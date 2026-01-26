Konsultasi Oracle ERP

Transformasikan proses bisnis sangat penting dengan Oracle Cloud ERP
Tiga orang sedang berdiskusi di sebuah meja di kantor

Kebangkitan strategis AI agen

Temukan cara mengalihkan operasi dari peningkatan bertahap ke dampak baru yang nyata. 

Dapatkan laporan IBV

Berdayakan organisasi Anda untuk merampingkan operasional, meningkatkan ketajaman finansial, serta memastikan kesiapan enterprise di masa depan melalui solusi Oracle Enterprise Resource Planning (ERP). Didukung oleh pengalaman industri yang mendalam dan metodologi yang telah terbukti, kami memandu transformasi ERP digital Anda, mulai dari tahap strategi hingga penskalaan.

Dengan tim global yang terdiri dari konsultan Oracle bersertifikat, praktik Oracle Cloud ERP kami tidak hanya menghadirkan keunggulan teknis, tetapi juga insight yang berfokus pada bisnis untuk mengoptimalkan operasi keuangan, rantai pasokan, pengadaan, serta manajemen proyek. Kami mempercepat adopsi, meminimalkan gangguan, dan mencapai hasil investasi yang lebih cepat melalui kemampuan Oracle yang disesuaikan.
Manfaat
Transformasi jalur cepat

Gunakan Penilaian Indeks Kematangan Bisnis IBM yang unik dan eksklusif untuk mengembangkan peta jalan yang selaras dengan tujuan bisnis Anda serta menerapkan solusi secara efisien—mulai dari perencanaan hingga adopsi. Di mana pun posisi Anda dalam perjalanan cloud, IBM akan hadir untuk Anda.
AI yang mulus

Selain menghadirkan AI yang tertanam dalam modul Oracle Cloud ERP, IBM bekerja sama dengan Oracle untuk membawa kekuatan watsonx, portofolio produk AI unggulan IBM, ke dalam ekosistem Oracle.
Perangkat lunak dan konsultasi kelas dunia

IBM® Oracle Consulting lebih besar dan lebih baik. Kami telah mengakuisisi dua perusahaan Mitra Oracle terkemuka, IBM® Accelalpha dan IBM® Aplications Software Technology, untuk memberikan Anda layanan yang diperluas, penawaran baru, serta kedalaman dan keluasan keahlian yang tak tertandingi di industri ini.
Kemampuan Penilaian dan strategi Oracle Cloud ERP

Bekerjasamalah dengan para pakar kami dan manfaatkan Penilaian Indeks Kematangan Bisnis IBM untuk menilai lingkungan Anda saat ini, menetapkan tujuan transformasi, serta menyusun cetak biru ERP yang disesuaikan.

 Implementasi Oracle Cloud ERP

IBM RapidMove Method menghadirkan pendekatan penerapan berbasis aset yang telah terbukti untuk mengurangi kompleksitas serta mempercepat adopsi Oracle Cloud.

 Transformasi Enterprise dengan Oracle Cloud

Kami memadukan kemampuan cloud Oracle yang kuat dengan alur kerja cerdas IBM serta keahlian industri yang mendalam untuk memperbarui operasi keuangan, pengadaan, dan rantai pasokan Anda.​

Nilai yang kami berikan

Rampingkan proses keuangan inti dengan mengonsolidasikan buku besar, mengotomatiskan rekonsiliasi, serta memanfaatkan deteksi anomali berbasis AI. Oracle Cloud ERP bersama IBM memungkinkan penutupan yang lebih cepat dan lebih akurat melalui insight real-time, kepatuhan yang lebih kuat, serta pengurangan upaya manual.

Satukan pengadaan, inventaris, dan manufaktur di Oracle Cloud ERP untuk meningkatkan visibilitas, mengurangi waktu siklus, serta memperkuat kolaborasi pemasok. Otomatisasi cerdas dan sourcing terpandu mendorong penghematan biaya, sementara analitik real-time mendukung operasi yang tangguh dan tangkas.

Percepat proses divestasi atau merger dengan menerapkan fondasi ERP cloud-native melalui proses yang telah dikonfigurasi sebelumnya serta migrasi data yang cepat. Oracle Cloud ERP memastikan kontinuitas operasional, menurunkan total biaya kepemilikan, dan menyediakan platform yang dapat diskalakan untuk inovasi berkelanjutan.

Cara kami menyampaikan nilai
Grafik Oracle consulting menunjukkan jenis penerapan, area bisnis, kemampuan canggih AI, dan pendekatan sebagai panel-panel terpisah
Cara kami menyampaikan nilai

Mulai dari jenis penerapan hingga area bisnis, setiap langkah penyediaan layanan kami diperkuat oleh berbagai kemampuan canggih AI dan pendekatan yang jelas, membantu Anda mencapai hasil yang lebih sehat dan lebih tangguh.

Industri

Kami menghadirkan keahlian Oracle Cloud yang mendalam di setiap industri, dengan menyesuaikan solusi untuk mengatasi tantangan serta fungsi spesifik di masing-masing sektor

Manufaktur Teknologi tinggi Layanan keuangan Sektor publik
Layanan terkait Infrastruktur Oracle Cloud
Menerapkan semua beban kerja Anda pada platform cloud yang Resilient, aman, dan berkinerja tinggi—yang dirancang sebagai platform sistem yang sangat penting. Tim global kami yang terdiri dari pakar OCI bersertifikat Oracle menggabungkan keunggulan teknis dengan insight—mengoptimalkan komputasi, penyimpanan, jaringan, dan keamanan untuk mendukung beban kerja Anda yang paling penting.
Oracle Cloud HCM
Oracle Cloud HCM memberdayakan tenaga kerja Anda melalui platform end-to-end yang menyatukan SDM, manajemen talenta, penggajian, serta analitik tenaga kerja di cloud. Para pakar kami merancang, mengimplementasikan, dan mengoptimalkan solusi Oracle Cloud HCM untuk meningkatkan keterlibatan karyawan, memastikan kepatuhan, serta mendorong ketangkasan organisasi—didukung oleh insight dan otomatisasi berbasis AI.
SCM Oracle Cloud
Wujudkan operasi rantai pasokan yang cerdas, terhubung, dan tangguh dengan Oracle Cloud SCM. Rangkaian lengkap ini menghadirkan visibilitas real-time, analisis prediktif, serta otomatisasi di seluruh proses perencanaan, pengadaan, manufaktur, inventaris, dan logistik, sehingga kami dapat memandu transformasi rantai pasokan Anda dari awal hingga akhir.
Langkah selanjutnya

Penasaran tentang bagaimana IBM Consulting dapat membantu bisnis Anda? Hubungi kami dan kami akan segera menghubungi Anda untuk menjawab pertanyaan Anda, mendiskusikan bagaimana layanan konsultasi bisnis kami dapat membantu, dan menjelajahi langkah selanjutnya.

