Sederhanakan TI dan percepat inovasi di cloud untuk mendukung kinerja yang sangat penting serta pertumbuhan perusahaan
Berinovasi lebih cepat, skalakan dengan lebih cerdas, dan jalankan operasi secara aman dengan Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Didukung oleh keahlian cloud yang mendalam serta aset dengan AI tertanam, kami memandu transformasi infrastruktur Anda mulai dari strategi hingga tahap penskalaan.
Tim global IBM yang terdiri atas pakar OCI bersertifikat Oracle memadukan keunggulan teknis dengan insight strategis—mengoptimalkan komputasi, penyimpanan, jaringan, serta keamanan untuk mendukung beban kerja Anda yang paling penting. Kami mempercepat adopsi cloud, meminimalkan gangguan, serta memberikan ketangkasan dan kinerja perusahaan melalui solusi Oracle Cloud Infrastructure yang disesuaikan.
Oracle Cloud Infrastructure umumnya menawarkan biaya layanan terendah dibandingkan dengan penyedia lainnya. Klien dapat merasakan pengurangan biaya hingga 50%. Oracle menawarkan struktur harga yang konsisten untuk setiap jenis penerapan dan di pusat data mana pun. Nikmati biaya nol untuk transfer data keluar serta kredit dukungan hingga 30%—di Oracle.1
OCI adalah platform yang digunakan untuk menjalankan OpenAI, Palantir, NVidia, Cohere, dan banyak lagi secara efisien. OCI memiliki infrastruktur klaster RDMA dan GPU yang paling modern serta berkinerja tinggi untuk beban kerja kognitif dan gen AI. Strategi tiga pilar Oracle untuk AI berjalan di seluruh lapisan SaaS, PaaS, dan IaaS.
OCI dibangun sejak awal dengan mengutamakan kinerja, ketersediaan, dan keamanan. Anda tidak akan menemukan tetangga yang berisik, pembicaraan silang jaringan, atau praktik langganan berlebihan. Dapatkan layanan inti penuh sesuai yang Anda bayar di satu-satunya cloud dengan SLA kinerja dan pengelolaan yang disertai kredit.
Opsi multicloud Oracle kini menjalankan fitur lengkap Oracle Database dan Exadata di seluruh penyedia cloud (AWS, Azure, Google, OCI). Hal ini memungkinkan Anda memanfaatkan fitur database 26ai untuk mendukung kemudahan migrasi serta pemanfaatan dalam AI.
OCI menawarkan semua opsi penerapan—lokal, publik, hybrid, atau multicloud—serta solusi sovereign cloud penuh. Semua layanan tersedia di semua platform. Tidak ada pusat data di wilayah Anda? Tidak masalah, Oracle dapat memasukkannya.
OCI dan AI mendorong keputusan beban kerja yang lebih cerdas yang memungkinkan Anda untuk mengurangi biaya migrasi cloud.
Didukung oleh ekosistem luas IBM yang terdiri atas hyperscaler terkemuka, pemimpin infrastruktur, dan mitra layanan, klien merasakan penerapan hingga 50% lebih cepat.
IBM® dapat membantu merancang OCI untuk ketersediaan dan waktu aktif maksimum dengan waktu henti nol.
Manfaatkan otomatisasi yang didukung AI dari IBM® untuk mengoptimalkan sumber daya komputasi, penyimpanan, dan basis data—sambil tetap menjaga kinerja dan kepatuhan.
Kurangi kompleksitas operasional melalui AIOps IBM dan layanan terkelola untuk OCI. IBM menyediakan pendekatan yang efisien dalam mengelola infrastruktur serta lingkungan aplikasi, sehingga Anda dapat lebih fokus pada bisnis inti Anda.
IBM menyelaraskan upaya modernisasi Anda dengan tujuan bisnis strategis, seperti ketangkasan, efisiensi biaya, adopsi AI, dan pengalaman pelanggan. Kami juga memberikan panduan mengenai strategi integrasi.
Baik Anda memigrasikan aplikasi dari pusat data maupun melakukan divestasi infrastruktur, IBM dapat membantu rasionalisasi aplikasi melalui konsolidasi dan penyederhanaan pusat data. Kami mendukung kedaulatan data, cloud privat, pabrik AI, serta repatriasi cloud.
Kami membawa keahlian Oracle Cloud yang mendalam ke setiap industri, menyesuaikan solusi yang mengatasi tantangan sektor khusus.
Dengan mengintegrasikan OCI cloud yang aman dan berkinerja tinggi dengan keahlian industri IBM, produsen dapat menghubungkan sistem produksi, menganalisis data secara real-time, serta mengoptimalkan rantai pasokan.
IBM dan OCI membantu perusahaan teknologi tinggi meningkatkan ketangkasan, mengoptimalkan biaya, serta menghadirkan teknologi baru ke pasar dengan lebih cepat, sambil tetap menjaga integritas data dan ketahanan operasional.
OCI mendukung kepatuhan, memperkuat ketahanan, serta memungkinkan inovasi yang lebih cepat—membantu institusi mengoptimalkan kinerja dan menghadirkan pengalaman klien yang tepercaya dan berbasis data.
Wujudkan operasi yang efisien, dukung mandat regulasi, dan dorong inovasi—dengan menghadirkan fondasi yang tangguh dan dapat diskalakan untuk penyediaan layanan publik yang lebih cerdas dan transparan.
