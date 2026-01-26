Konsultasi Oracle Cloud Infrastructure

Sederhanakan TI dan percepat inovasi di cloud untuk mendukung kinerja yang sangat penting serta pertumbuhan perusahaan

Dua orang rekan kerja sedang berdiskusi dan bekerja dengan laptop di lingkungan kantor

Kebangkitan strategis AI agen

Temukan cara mengalihkan operasi dari peningkatan bertahap ke dampak baru yang nyata. 

Berinovasi lebih cepat, skalakan dengan lebih cerdas, dan jalankan operasi secara aman dengan Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Didukung oleh keahlian cloud yang mendalam serta aset dengan AI tertanam, kami memandu transformasi infrastruktur Anda mulai dari strategi hingga tahap penskalaan.

Tim global IBM yang terdiri atas pakar OCI bersertifikat Oracle memadukan keunggulan teknis dengan insight strategis—mengoptimalkan komputasi, penyimpanan, jaringan, serta keamanan untuk mendukung beban kerja Anda yang paling penting. Kami mempercepat adopsi cloud, meminimalkan gangguan, serta memberikan ketangkasan dan kinerja perusahaan melalui solusi Oracle Cloud Infrastructure yang disesuaikan.
Manfaat
Biaya lebih rendah dan lebih sederhana

Oracle Cloud Infrastructure umumnya menawarkan biaya layanan terendah dibandingkan dengan penyedia lainnya. Klien dapat merasakan pengurangan biaya hingga 50%. Oracle menawarkan struktur harga yang konsisten untuk setiap jenis penerapan dan di pusat data mana pun. Nikmati biaya nol untuk transfer data keluar serta kredit dukungan hingga 30%—di Oracle.1
Kepemimpinan infrastruktur data dan AI

OCI adalah platform yang digunakan untuk menjalankan OpenAI, Palantir, NVidia, Cohere, dan banyak lagi secara efisien. OCI memiliki infrastruktur klaster RDMA dan GPU yang paling modern serta berkinerja tinggi untuk beban kerja kognitif dan gen AI. Strategi tiga pilar Oracle untuk AI berjalan di seluruh lapisan SaaS, PaaS, dan IaaS.
Dirancang untuk perusahaan

OCI dibangun sejak awal dengan mengutamakan kinerja, ketersediaan, dan keamanan. Anda tidak akan menemukan tetangga yang berisik, pembicaraan silang jaringan, atau praktik langganan berlebihan. Dapatkan layanan inti penuh sesuai yang Anda bayar di satu-satunya cloud dengan SLA kinerja dan pengelolaan yang disertai kredit.
Buka nilai data untuk AI

Opsi multicloud Oracle kini menjalankan fitur lengkap Oracle Database dan Exadata di seluruh penyedia cloud (AWS, Azure, Google, OCI). Hal ini memungkinkan Anda memanfaatkan fitur database 26ai untuk mendukung kemudahan migrasi serta pemanfaatan dalam AI.
Sempurna untuk hybrid dengan desain

OCI menawarkan semua opsi penerapan—lokal, publik, hybrid, atau multicloud—serta solusi sovereign cloud penuh. Semua layanan tersedia di semua platform. Tidak ada pusat data di wilayah Anda? Tidak masalah, Oracle dapat memasukkannya.
Kemampuan Maksimalkan kinerja, minimalkan biaya

OCI dan AI mendorong keputusan beban kerja yang lebih cerdas yang memungkinkan Anda untuk mengurangi biaya migrasi cloud.

 Transformasi yang dipercepat

Didukung oleh ekosistem luas IBM yang terdiri atas hyperscaler terkemuka, pemimpin infrastruktur, dan mitra layanan, klien merasakan penerapan hingga 50% lebih cepat.

Bermigrasi tanpa gangguan

IBM® dapat membantu merancang OCI untuk ketersediaan dan waktu aktif maksimum dengan waktu henti nol.

Nilai yang kami berikan

Manfaatkan otomatisasi yang didukung AI dari IBM® untuk mengoptimalkan sumber daya komputasi, penyimpanan, dan basis data—sambil tetap menjaga kinerja dan kepatuhan.

Kurangi kompleksitas operasional melalui AIOps IBM dan layanan terkelola untuk OCI. IBM menyediakan pendekatan yang efisien dalam mengelola infrastruktur serta lingkungan aplikasi, sehingga Anda dapat lebih fokus pada bisnis inti Anda.

IBM menyelaraskan upaya modernisasi Anda dengan tujuan bisnis strategis, seperti ketangkasan, efisiensi biaya, adopsi AI, dan pengalaman pelanggan. Kami juga memberikan panduan mengenai strategi integrasi.

Baik Anda memigrasikan aplikasi dari pusat data maupun melakukan divestasi infrastruktur, IBM dapat membantu rasionalisasi aplikasi melalui konsolidasi dan penyederhanaan pusat data. Kami mendukung kedaulatan data, cloud privat, pabrik AI, serta repatriasi cloud.

Grafik Oracle consulting menunjukkan jenis penerapan, area bisnis, kemampuan canggih AI, dan pendekatan sebagai panel-panel terpisah
Mulai dari jenis penerapan hingga area bisnis, setiap langkah penyediaan layanan kami diperkuat oleh berbagai kemampuan canggih AI dan pendekatan yang jelas, membantu Anda mencapai hasil yang lebih sehat dan lebih tangguh.

Industri

Kami membawa keahlian Oracle Cloud yang mendalam ke setiap industri, menyesuaikan solusi yang mengatasi tantangan sektor khusus.

Manufaktur Teknologi tinggi Layanan keuangan Sektor publik
Layanan terkait Oracle Cloud ERP
Berdayakan organisasi Anda untuk merampingkan operasi, meningkatkan ketajaman keuangan, dan mengamankan perusahaan Anda di masa depan dengan solusi Oracle ERP. Didukung oleh pengalaman industri yang mendalam dan metodologi yang telah terbukti, kami memandu transformasi ERP digital Anda, mulai dari tahap strategi hingga penskalaan.
Oracle Cloud SCM
Mencapai operasi rantai pasokan yang cerdas, terhubung, dan tangguh dengan Oracle Cloud SCM. Rangkaian komprehensif ini menghadirkan visibilitas real-time, analisis prediktif, serta otomatisasi di seluruh proses perencanaan, pengadaan, manufaktur, inventaris, logistik, dan product lifecycle management.
Oracle Cloud HCM
Oracle Cloud HCM memberdayakan tenaga kerja Anda melalui platform end-to-end yang menyatukan SDM, manajemen talenta, penggajian, serta analitik tenaga kerja di cloud. Para pakar kami merancang, mengimplementasikan, dan mengoptimalkan solusi Oracle Cloud HCM untuk meningkatkan keterlibatan karyawan, memastikan kepatuhan, serta mendorong ketangkasan organisasi.
