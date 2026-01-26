Sederhanakan manajemen rantai pasokan, kurangi biaya, dan optimalkan inventaris
IBM dan Oracle, bersama dengan akuisisi terbaru IBM Accelalpha, membangun rantai pasokan yang tangguh, tangkas, dan cerdas dengan Oracle Supply Chain & Manufacturing (SCM). Didukung oleh keahlian industri rantai pasokan serta metodologi pengiriman yang telah terbukti, kami memandu seluruh transformasi rantai pasokan Anda dari awal hingga akhir.
Tim global kami yang terdiri dari konsultan SCM bersertifikat Oracle menghadirkan keunggulan teknis serta insight operasional—mengoptimalkan perencanaan rantai pasokan, pengadaan, manufaktur, logistik, dan manajemen siklus produk. Kami membantu Anda mempercepat adopsi, meminimalkan gangguan, serta meningkatkan efisiensi melalui solusi Oracle Supply Chain yang disesuaikan.
Oracle Cloud Manufacturing membantu Anda merampingkan proses manufaktur untuk meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya, sehingga Anda dapat memproduksi apa pun, di mana pun.
Dengan menggunakan Oracle Inventory Management, nomor lot dan seri dapat dilacak sehingga Anda mengetahui komponen apa yang digunakan untuk membuat suatu item serta di mana produk jadi digunakan. Solusi ini juga meningkatkan efisiensi sekaligus menurunkan biaya penanganan material.
Manfaatkan manajemen material yang lebih efisien sehingga Anda tidak pernah kehabisan bahan yang dibutuhkan dan tidak terbebani oleh persediaan berlebih. Dengan aplikasi logistik Oracle, Anda dapat merampingkan proses pengiriman masuk dan keluar.
Selain menerapkan AI yang tertanam dalam aplikasi Oracle Cloud, IBM bekerja sama dengan Oracle untuk menghadirkan kekuatan watsonx, portofolio produk AI unggulan IBM, ke dalam ekosistem Oracle.
IBM® Oracle Consulting lebih besar dan lebih baik. Kami telah mengakuisisi dua perusahaan Oracle Partner terkemuka, IBM® Accelalpha dan IBM® Application Software Technology, untuk menghadirkan layanan yang lebih luas, penawaran baru, serta kedalaman dan keluasan keahlian yang tak tertandingi di industri ini.
Perusahaan manufaktur yang menghadapi tantangan dalam mengendalikan biaya dapat memperoleh manfaat dari Oracle Supply Chain Management (SCM). Jika biaya seluruh komponen yang dibutuhkan dalam proses manufaktur tidak dapat dilacak secara akurat, maka profitabilitas pun sulit diukur. Oracle SCM bersama IBM dapat membantu.
Melacak inventaris suku cadang, komponen, dan barang jadi dapat menjadi tantangan. Oracle Inventory Management, yang diimplementasikan oleh konsultan IBM, memberikan visibilitas inventaris menyeluruh di seluruh gudang Anda, termasuk gudang logistik pihak ketiga dan fasilitas manufaktur pihak ketiga.
Kuasai tantangan dalam mengirimkan produk kepada pelanggan yang tepat, tepat waktu, dan secara efisien. Organisasi membutuhkan sistem manajemen transportasi terkemuka di industri, seperti Oracle Transportation Management (OTM). Pelanggan telah merasakan pengurangan biaya pengiriman, proses pemuatan yang lebih cepat, serta kesalahan faktur yang lebih sedikit.
IBM® menerapkan Oracle Order Management, sehingga Anda dapat secara efisien:
Baik Anda memproduksi produk sendiri atau menggunakan produsen kontrak, IBM® dapat membantu.
Kami menerapkan Oracle Cloud Manufacturing dan mengintegrasikannya dengan aplikasi rantai pasokan Anda lainnya, sehingga Anda dapat mengendalikan biaya serta meningkatkan profitabilitas.
Manajemen inventaris Oracle meningkatkan visibilitas inventaris global serta menurunkan biaya. Konsultan IBM memungkinkan Anda untuk mengelola:
Kami membawa keahlian Oracle Cloud yang mendalam ke setiap industri, menyesuaikan solusi yang mengatasi tantangan sektor khusus
Kami mentransformasi manufaktur dengan Oracle Cloud Manufacturing dan Oracle WMS. Klien memperoleh manfaat berupa peningkatan pelacakan inventaris, otomatisasi produksi, serta keterlacakan global—yang menghasilkan pemenuhan pesanan yang lebih cepat.
Kami membantu perusahaan teknologi tinggi mengelola siklus produk yang cepat serta gangguan pasokan. Kami mengimplementasikan Oracle SCM, Configure Price Quote (CPQ), GTM, dan OTM untuk memastikan pengiriman yang cepat dan patuh, serta konfigurasi yang dapat diskalakan.
Dalam layanan keuangan, kami menerapkan Oracle ERP dan EPM untuk mengotomatiskan pelaporan serta mempercepat penutupan keuangan. Klien merampingkan siklus penutupan dan memperoleh insight keuangan—sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dengan risiko yang lebih rendah.
Penasaran tentang bagaimana IBM Consulting dapat membantu bisnis Anda? Hubungi kami dan kami akan segera menghubungi Anda untuk menjawab pertanyaan Anda, mendiskusikan bagaimana layanan konsultasi bisnis kami dapat membantu, dan menjelajahi langkah selanjutnya.
Jadilah konsultan dengan tujuan bermakna, bergabung dengan tim profesional kami memimpin inovasi dan perubahan.
Kembangkan bisnis Anda dengan IBM, perkuat pertumbuhan Anda dengan solusi, insentif, dan sumber daya teknologi inovatif kami.
Lihat koleksi laporan, buku panduan, dan materi thought leadership terbaru kami untuk membantu mengembangkan bisnis Anda.