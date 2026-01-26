IBM dan Oracle, bersama dengan akuisisi terbaru IBM Accelalpha, membangun rantai pasokan yang tangguh, tangkas, dan cerdas dengan Oracle Supply Chain & Manufacturing (SCM). Didukung oleh keahlian industri rantai pasokan serta metodologi pengiriman yang telah terbukti, kami memandu seluruh transformasi rantai pasokan Anda dari awal hingga akhir.

Tim global kami yang terdiri dari konsultan SCM bersertifikat Oracle menghadirkan keunggulan teknis serta insight operasional—mengoptimalkan perencanaan rantai pasokan, pengadaan, manufaktur, logistik, dan manajemen siklus produk. Kami membantu Anda mempercepat adopsi, meminimalkan gangguan, serta meningkatkan efisiensi melalui solusi Oracle Supply Chain yang disesuaikan.