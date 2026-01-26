Konsultasi Oracle SCM

IBM dan Oracle, bersama dengan akuisisi terbaru IBM Accelalpha, membangun rantai pasokan yang tangguh, tangkas, dan cerdas dengan Oracle Supply Chain & Manufacturing (SCM). Didukung oleh keahlian industri rantai pasokan serta metodologi pengiriman yang telah terbukti, kami memandu seluruh transformasi rantai pasokan Anda dari awal hingga akhir.

Tim global kami yang terdiri dari konsultan SCM bersertifikat Oracle menghadirkan keunggulan teknis serta insight operasional—mengoptimalkan perencanaan rantai pasokan, pengadaan, manufaktur, logistik, dan manajemen siklus produk. Kami membantu Anda mempercepat adopsi, meminimalkan gangguan, serta meningkatkan efisiensi melalui solusi Oracle Supply Chain yang disesuaikan.
Manfaat
Mengurangi biaya manufaktur

Oracle Cloud Manufacturing membantu Anda merampingkan proses manufaktur untuk meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya, sehingga Anda dapat memproduksi apa pun, di mana pun.
Ketertelusuran inventaris dari ujung ke ujung

Dengan menggunakan Oracle Inventory Management, nomor lot dan seri dapat dilacak sehingga Anda mengetahui komponen apa yang digunakan untuk membuat suatu item serta di mana produk jadi digunakan. Solusi ini juga meningkatkan efisiensi sekaligus menurunkan biaya penanganan material.
Meningkatkan efisiensi manajemen material

Manfaatkan manajemen material yang lebih efisien sehingga Anda tidak pernah kehabisan bahan yang dibutuhkan dan tidak terbebani oleh persediaan berlebih. Dengan aplikasi logistik Oracle, Anda dapat merampingkan proses pengiriman masuk dan keluar.
AI yang mulus

Selain menerapkan AI yang tertanam dalam aplikasi Oracle Cloud, IBM bekerja sama dengan Oracle untuk menghadirkan kekuatan watsonx, portofolio produk AI unggulan IBM, ke dalam ekosistem Oracle.
Perangkat lunak dan konsultasi kelas dunia

IBM® Oracle Consulting lebih besar dan lebih baik. Kami telah mengakuisisi dua perusahaan Oracle Partner terkemuka, IBM® Accelalpha dan IBM® Application Software Technology, untuk menghadirkan layanan yang lebih luas, penawaran baru, serta kedalaman dan keluasan keahlian yang tak tertandingi di industri ini.
Kemampuan Layanan Manajemen Rantai Pasokan Oracle

Perusahaan manufaktur yang menghadapi tantangan dalam mengendalikan biaya dapat memperoleh manfaat dari Oracle Supply Chain Management (SCM). Jika biaya seluruh komponen yang dibutuhkan dalam proses manufaktur tidak dapat dilacak secara akurat, maka profitabilitas pun sulit diukur. Oracle SCM bersama IBM dapat membantu.

 Layanan Manajemen Inventaris Oracle

Melacak inventaris suku cadang, komponen, dan barang jadi dapat menjadi tantangan. Oracle Inventory Management, yang diimplementasikan oleh konsultan IBM, memberikan visibilitas inventaris menyeluruh di seluruh gudang Anda, termasuk gudang logistik pihak ketiga dan fasilitas manufaktur pihak ketiga.

 Layanan Manajemen Transportasi Oracle

Kuasai tantangan dalam mengirimkan produk kepada pelanggan yang tepat, tepat waktu, dan secara efisien. Organisasi membutuhkan sistem manajemen transportasi terkemuka di industri, seperti Oracle Transportation Management (OTM). Pelanggan telah merasakan pengurangan biaya pengiriman, proses pemuatan yang lebih cepat, serta kesalahan faktur yang lebih sedikit.

Nilai yang kami berikan

IBM® menerapkan Oracle Order Management, sehingga Anda dapat secara efisien:

  • Membuat dan mengelola pesanan penjualan
  • Kelola harga, pengiriman, dan penagihan
  • Kelola pemenuhan pesanan
  • Memantau proses pemesanan dari awal hingga akhir
  • Melakukan pengecekan kredit pelanggan secara menyeluruh

Baik Anda memproduksi produk sendiri atau menggunakan produsen kontrak, IBM® dapat membantu. 

Kami menerapkan Oracle Cloud Manufacturing dan mengintegrasikannya dengan aplikasi rantai pasokan Anda lainnya, sehingga Anda dapat mengendalikan biaya serta meningkatkan profitabilitas.

Manajemen inventaris Oracle meningkatkan visibilitas inventaris global serta menurunkan biaya. Konsultan IBM memungkinkan Anda untuk mengelola:

  • Saldo persediaan di seluruh dunia
  • Pemesanan dan alokasi persediaan
  • Pengisian ulang inventaris otomatis
Cara kami menyampaikan nilai
Grafik Oracle consulting menunjukkan jenis penerapan, area bisnis, kemampuan canggih AI, dan pendekatan sebagai panel-panel terpisah
Cara kami menyampaikan nilai

Mulai dari jenis penerapan hingga area bisnis, setiap langkah penyediaan layanan kami diperkuat oleh berbagai kemampuan canggih AI dan pendekatan yang jelas, membantu Anda mencapai hasil yang lebih sehat dan lebih tangguh.

Industri

Kami membawa keahlian Oracle Cloud yang mendalam ke setiap industri, menyesuaikan solusi yang mengatasi tantangan sektor khusus

Manufaktur Teknologi tinggi Layanan keuangan
Layanan terkait Oracle Cloud ERP
Berdayakan organisasi Anda untuk merampingkan operasi, meningkatkan ketajaman keuangan, dan mengamankan perusahaan Anda di masa depan dengan Oracle ERP Solutions.
Oracle Cloud HCM
Oracle Cloud HCM memberdayakan tenaga kerja Anda melalui platform cloud yang menyatukan SDM, manajemen talenta, penggajian, serta analitik tenaga kerja. Para pakar kami merancang, menerapkan, dan mengoptimalkan Oracle Cloud HCM untuk meningkatkan kinerja karyawan.
Infrastruktur Oracle Cloud
Terapkan semua beban kerja Anda pada platform cloud yang tangguh, aman, dan berkinerja tinggi—yang dirancang sebagai platform sistem yang sangat penting.
Langkah selanjutnya

Penasaran tentang bagaimana IBM Consulting dapat membantu bisnis Anda? Hubungi kami dan kami akan segera menghubungi Anda untuk menjawab pertanyaan Anda, mendiskusikan bagaimana layanan konsultasi bisnis kami dapat membantu, dan menjelajahi langkah selanjutnya.

