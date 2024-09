Qu’est-ce que l’ingénierie des systèmes basée sur des modèles (MBSE) ?

Contrairement aux méthodes d’ingénierie traditionnelles qui reposent sur des documents texte et des processus manuels, la MBSE utilise la modélisation numérique et la simulation pour concevoir des systèmes. Ces modèles offrent un moyen visuel et interactif de représenter les composants du système et leurs connexions. Cette approche est particulièrement utile pour les systèmes et interfaces complexes.

Les modèles numériques sont également plus faciles à mettre à jour. Non seulement cela rend la MBSE plus efficace que les méthodes traditionnelles, mais cela peut aussi apporter plus de clarté, réduire le risque d’erreur et améliorer la communication et la prise de décision au sein des équipes d’ingénieurs et des autres parties prenantes. Cela garantit la cohérence des informations pendant toutes les phases du cycle de vie du projet.