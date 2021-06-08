L'automatisation des processus robotiques (RPA) - c'est-à-dire l'utilisation de robots logiciels pour effectuer des tâches routinières - compte plus que jamais dans le secteur de l'assurance. En fait, l'étude de Novarica montre que plus de la moitié des assureurs ont déployé la RPA, contre moins d'un quart en 2018. [1]
De la souscription à l'onboarding en passant par les services aux assurés et le traitement des sinistres, la RPA est en train de changer la façon dont les assureurs exercent leur activité. En libérant les employés des tâches manuelles chronophages, les assureurs gagnent en efficacité, accélèrent les processus et améliorent l'expérience client. Voici un aperçu plus détaillé de l’étude de rentabilité de la RPA.
Dans le domaine de l'assurance, la RPA fait référence à l'utilisation de logiciels low code, basés sur des règles, pour gérer les tâches répétitives des travailleurs humains, comme la collecte d'informations sur les clients, l'extraction de données dans les demandes d'indemnisation, la vérification des antécédents, etc, avec des bots. La RPA fait partie de la tendance générale de l'hyperautomatisation, permettant aux entreprises de transformer leurs processus pour être plus compétitives.
La RPA simplifie les processus d’entreprise quotidiens qui minent le temps, l’énergie et le moral du personnel. En déployant des bots RPA dans plusieurs systèmes, les assureurs peuvent améliorer la précision et l'efficacité, libérant ainsi des ressources humaines pour des tâches plus stratégiques. Des études de cas ont montré une augmentation allant jusqu’à 200 % du ROI au cours de la première année de déploiement des RPA dans les services financiers.
Les compagnies d’assurance s’appuient sur un mélange d’applications et de systèmes hérités. La RPA peut aider à relier ces systèmes disparate, avec un minimum de codage, afin que les assureurs puissent mener leurs opérations plus rapidement, réduire les coûts de main-d'œuvre et Découvrir de nouveaux domaines d'innovation. En effet, Gartner prévoit que d'ici 2025, 70 % des nouvelles applications écrites par les entreprises utiliseront des technologies low code ou no code. [2]
La RPA comble le fossé entre les systèmes d’assurance existants d’une manière qui améliore l’expérience client et l’efficacité opérationnelle. Plus précisément, les plateformes RPA peuvent traiter des actions jusqu'au niveau de la souris et du clavier, tout en s'intégrant aux systèmes de niveau inférieur via des interfaces de programmation d'applications (API). Les entreprises peuvent utiliser des connecteurs API pour construire leurs workflows avec la RPA pour une automatisation de bout en bout.
Parfaites pour un personnel distribué, les solutions de RPA peuvent accomplir ce qui suit :
Grâce à la mise en œuvre de la RPA, les assureurs peuvent améliorer les processus de back-office et les services en contact avec les clients, tout en transformant l'environnement de travail. Après tout, les employés ne devraient pas être obligés de saisir des données sans réfléchir.
Les principaux avantages de l'utilisation de la RPA pour les opérations d'assurance sont les suivants :
La RPA aide déjà les compagnies d'assurance à améliorer un large éventail de tâches de traitement de données :
IBM est en train de créer la suite de fonctionnalités d'automatisation alimentées par l'IA la plus complète du secteur. Avec IBM Robotic Process Automation, des assureurs comme Lojacorr Network peuvent automatiser davantage de processus métier et informatiques à l’échelle avec la facilité et la rapidité du RPA traditionnel. Les robots logiciels, ou bots, peuvent s’appuyer sur les informations de l’IA pour accomplir des tâches sans temps de latence et accélérer votre transformation numérique.
Obtenir IBM Robotic Process Automation dans le cadre de l'offre IBM Cloud Pak for Business Automation. Pour en savoir plus, découvrez « RPA: guide pratique d'achat » et inscrivez-vous à la version d'essai gratuite du logiciel IBM Robotic Process Automation.
[1] Conseil de recherche de Novarica, « Emerging Technology in Insurance: AI, Big Data, Chatbots, IoT, RPA, and More », janvier 2021.
[2] Gartner, « Predicts 2021: Accelerate Results Beyond RPA to Hyperautomation », 4 décembre 2020.
