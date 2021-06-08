L'automatisation des processus robotiques (RPA) - c'est-à-dire l'utilisation de robots logiciels pour effectuer des tâches routinières - compte plus que jamais dans le secteur de l'assurance. En fait, l'étude de Novarica montre que plus de la moitié des assureurs ont déployé la RPA, contre moins d'un quart en 2018. [1]

De la souscription à l'onboarding en passant par les services aux assurés et le traitement des sinistres, la RPA est en train de changer la façon dont les assureurs exercent leur activité. En libérant les employés des tâches manuelles chronophages, les assureurs gagnent en efficacité, accélèrent les processus et améliorent l'expérience client. Voici un aperçu plus détaillé de l’étude de rentabilité de la RPA.