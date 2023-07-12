OEE vs TEEP : quelle est la différence ?

La principale différence entre ces mesures est que, tandis que l’OEE mesure le pourcentage du temps de production prévu qui est productif, le TEEP mesure le pourcentage de temps total qui est productif.

Il est important d’utiliser la bonne terminologie lors de ces calculs de temps. Voici quelques moyens répandus de mesurer le temps dans un contexte de production :

Période non planifiée : période pendant laquelle la production n'est pas prévue pour produire quoi que ce soit (par opposition au « temps planifié »).

période pendant laquelle la production n'est pas prévue pour produire quoi que ce soit (par opposition au « temps planifié »). Temps calendaire : le temps passé sur un ordre de travail jusqu’à son achèvement.

le temps passé sur un ordre de travail jusqu’à son achèvement. Temps total d'opérations : la durée totale pendant laquelle une machine est disponible pour fabriquer des produits.

la durée totale pendant laquelle une machine est disponible pour fabriquer des produits. Temps de cycle idéal : le temps théorique le plus rapide possible pour fabriquer une unité.

le temps théorique le plus rapide possible pour fabriquer une unité. Temps d’exécution: le moment où le processus de fabrication est planifié pour la production et l’exécution.

L’OEE se concentre principalement sur l’utilisation du temps disponible et identifie les pertes dues aux problèmes de disponibilité, de performance et de qualité. Il permet d’identifier les domaines à améliorer et à optimiser l’efficacité.

Le TEEP, en revanche, offre une perspective plus large en tenant compte de tout le temps de production potentiel, y compris les temps d'arrêt planifiés pour la maintenance préventive ou les changements. Il vise à mesurer le potentiel maximal de l’équipement ou de la ligne de production.

L’OEE est généralement utilisé pour mesurer les performances d’un équipement ou d’une machine spécifiques. Cela vous aide à comprendre efficacement l’utilisation de l’équipement pendant le temps de production réel. L’OEE est généralement utilisé comme outil d’analyse comparative pour suivre et améliorer les performances des équipements au fil du temps. Il permet d’identifier les goulots d’étranglement, les domaines d’optimisation et les initiatives d’amélioration.

Le TEEP est utilisé pour mesurer les performances globales d’une ligne de production ou de plusieurs équipements fonctionnant ensemble. Il fournit une vision globale de l’efficacité de l’ensemble du système. Si vous souhaitez connaître les performances potentielles maximales de votre ligne de production, y compris les temps d’arrêt planifiés pour la maintenance, les changements ou d’autres événements planifiés, le TEEP est l’indicateur de performance qu’il vous faut. Il peut en effet être utile à la planification de la capacité de production afin de déterminer les capacités de votre équipement ou de votre ligne de production.