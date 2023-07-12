OEE vs TEEP : quelle est la différence ?

Les pannes, les pannes d'équipement, les pannes et autres perturbations dans les ateliers peuvent entraîner des pertes importantes pour une entreprise. Les directeurs de production sont chargés de veiller à ce que les usines et les autres lignes de production tirent le meilleur parti de leurs équipements et systèmes.
L’efficacité globale des équipements (OEE) et la performance totale effective des équipements (TEEP) sont deux KPI associés utilisés dans les environnements de fabrication et de production pour prévenir les pertes en mesurant et en améliorant les performances des lignes d’équipement et de production.
L’OEE est un indicateur utilisé pour mesurer l’efficacité et la performance des processus de fabrication ou de tout équipement individuel. L’OEE permet de savoir si les équipements sont bien utilisés et s’ils fonctionnent efficacement pour produire des biens ou fournir des services.
L’OEE mesure l’efficacité et l’efficience de l’équipement en fonction de trois facteurs. Le calcul de l’OEE est simple : disponibilité x performance x qualité.
Le TEEP est également un indicateur utilisé dans les environnements de fabrication et de production pour mesurer l’efficacité globale de l’équipement ou d’une ligne de production. Il comprend tout le temps de production potentiel, y compris les temps d'arrêt planifiés et non planifiés.
Le TEEP est quant à lui calculé en multipliant quatre facteurs : disponibilité x performance x qualité x utilisation.
La principale différence entre ces mesures est que, tandis que l’OEE mesure le pourcentage du temps de production prévu qui est productif, le TEEP mesure le pourcentage de temps total qui est productif.
Il est important d’utiliser la bonne terminologie lors de ces calculs de temps. Voici quelques moyens répandus de mesurer le temps dans un contexte de production :
L’OEE se concentre principalement sur l’utilisation du temps disponible et identifie les pertes dues aux problèmes de disponibilité, de performance et de qualité. Il permet d’identifier les domaines à améliorer et à optimiser l’efficacité.
Le TEEP, en revanche, offre une perspective plus large en tenant compte de tout le temps de production potentiel, y compris les temps d'arrêt planifiés pour la maintenance préventive ou les changements. Il vise à mesurer le potentiel maximal de l’équipement ou de la ligne de production.
L’OEE est généralement utilisé pour mesurer les performances d’un équipement ou d’une machine spécifiques. Cela vous aide à comprendre efficacement l’utilisation de l’équipement pendant le temps de production réel. L’OEE est généralement utilisé comme outil d’analyse comparative pour suivre et améliorer les performances des équipements au fil du temps. Il permet d’identifier les goulots d’étranglement, les domaines d’optimisation et les initiatives d’amélioration.
Le TEEP est utilisé pour mesurer les performances globales d’une ligne de production ou de plusieurs équipements fonctionnant ensemble. Il fournit une vision globale de l’efficacité de l’ensemble du système. Si vous souhaitez connaître les performances potentielles maximales de votre ligne de production, y compris les temps d’arrêt planifiés pour la maintenance, les changements ou d’autres événements planifiés, le TEEP est l’indicateur de performance qu’il vous faut. Il peut en effet être utile à la planification de la capacité de production afin de déterminer les capacités de votre équipement ou de votre ligne de production.
En combinant l’OEE et le TEEP, vous pouvez effectuer une analyse complète des performances actuelles des équipements au niveau des machines individuelles et des lignes de production. Cette approche intégrée permet de mieux comprendre les facteurs de performance, aide à prioriser les efforts d’amélioration et maximise l’efficacité globale de vos opérations de fabrication, permettant aux responsables de production d’atteindre un débit plus élevé et un temps de fonctionnement optimal.
IBM maximo est un logiciel de gestion d’actifs d’entreprise qui livre une solution prédictive pour l’optimisation de l’efficacité de l’équipement. Maximo est une plateforme cloud unique et intégrée qui utilise l'IA, l'IdO et l'analytique pour optimiser les performances, prolonger le cycle de vie des actifs et réduire les coûts des pannes.
Faites une visite guidée pour découvrir comment Maximo peut améliorer l’OEE tout en réduisant les coûts de maintenance des heures supplémentaires, des déchets de matériaux, des pièces de rechange et de la maintenance d’urgence.
Exploitez des procédés prédictifs alimentés par l’IA pour augmenter la production des usines, réduire les stocks de pièces détachées et rationaliser les services de gestion des actifs.
Découvrez comment donner à vos équipes opérationnelles les moyens d’agir grâce à une gestion intelligente des actifs et des performances.
Grâce à l’IA et aux données de l’IdO, les actifs connectés et intelligents peuvent optimiser les performances, s’adapter aux changements et assurer la continuité des activités.
Optimisez les calendriers, les ressources et les performances des actifs avec IBM Maximo Application Suite.
Utilisez l’IA et les informations sur les données pour optimiser la performance des actifs de bout en bout.
Transformez vos opérations à l’aide de données riches et de puissantes technologies d’IA pour intégrer les processus d’optimisation et favoriser une croissance intelligente.
Tirez le meilleur parti des actifs de votre entreprise avec IBM Maximo Application Suite, un ensemble intégré de logiciels intelligents. Gérez et surveillez vos actifs de manière plus efficace en utilisant l’analytique, l’IA et l’automatisation, y compris la maintenance prédictive pour améliorer la fiabilité des actifs.