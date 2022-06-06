LAMP et MEAN : quelle différence ?

MEAN désigne les technologies empilées suivantes :

M : MongoDB (base de données NoSQL non SGBDR)

MongoDB (base de données NoSQL non SGBDR) E : Express.js (cadre Web back-end)

Express.js (cadre Web back-end) A : AngularJS (cadre front-end qui construit des interfaces utilisateur)

AngularJS (cadre front-end qui construit des interfaces utilisateur) N : Node.js (environnement d’exécution back-end open source)

Le cadre AngularJS traite une requête utilisateur entrante. Node.js analyse ensuite la requête et la traduit en entrées que l’application Web peut comprendre. Express.js utilise ces entrées traduites pour déterminer les appels à faire auprès de MongoDB, une base de données NoSQL non relationnelle. Une fois que MongoDB a fourni les informations nécessaires, Express.js renvoie les données à Node.js, qui les envoie à son tour au cadre AngularJS pour qu’il puisse afficher les informations demandées dans l’interface utilisateur.

Alors que le cadre front-end AngularJS peut être remplacé par d’autres cadres tels que React.js, l’environnement Node.js est critique pour la pile MEAN et ne peut pas être remplacé. En effet, Node.js permet le développement JavaScript de la pile complète, un atout qui rend le développement et la gestion d’applications avec la pile MEAN très efficaces. Lorsque le cadre AngularJS est remplacé par React.js, la pile est appelée MERN. L’acronyme MEAN a été utilisé pour la première fois en 2013 par Valeri Karpov, développeur de MongoDB.

La figure 2 illustre la manière dont une application Web répond à travers sa pile MEAN à la demande d’information d’un utilisateur :

Figure 2 : Comment une application Web répond à une requête dans la pile MEAN.