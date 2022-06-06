Balises
LAMP et MEAN : quelle différence ?

Découvrez les différences entre les piles LAMP et MEAN, leurs atouts et leur rôle dans le développement d’applications Web.

LAMP et MEAN sont des piles Web open source très utilisées pour développer des applications Web et mobiles haute performance dédiées aux entreprises. Comme d’autres piles Web, elles combinent des technologies (systèmes d’exploitation, langages de programmation, bases de données, bibliothèques et cadres d’application) que les développeurs peuvent utiliser pour créer, déployer et gérer des applications Web pleinement fonctionnelles, efficaces et fiables.

LAMP et MEAN diffèrent en ce sens qu'elles fournissent aux développeurs différentes couches, ou « piles », de technologies dont une application Web a besoin pour fonctionner sur l’interface front-end, le réseau et les serveurs back-end. Par exemple, une application bancaire Web pourra s’appuyer sur la pile LAMP ou MEAN pour interpréter la requête d’un utilisateur souhaitant consulter l’activité bancaire, récupérer les données nécessaires et les afficher dans une interface utilisateur.

 

Qu’est-ce qu’une pile LAMP ?

LAMP désigne les technologies empilées suivantes :

  • L : Linux (système d’exploitation)
  • A : Apache (serveur Web)
  • M : MySQL (un système de gestion de base de données relationnelle, ou SGBDR, qui utilise SQL)
  • P : PHP (langage de programmation/script)

Le système d’exploitation Linux permet à l’ensemble de l’application Web de fonctionner correctement sur un matériel donné. Le serveur Web Apache traduit la requête de l’utilisateur, puis récupère et « sert » les informations à l’utilisateur via le protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol). La base de données MySQL (un système de gestion de base de données relationnelle) stocke les données (par exemple, les relevés bancaires archivés, l’activité financière, les fichiers d’images, les feuilles de style CSS) que le serveur Web peut récupérer et fournir en fonction de la requête de l’utilisateur. Le langage de programmation PHP fonctionne avec Apache pour récupérer le contenu dynamique de la base de données MySQL et le présenter à l’utilisateur. Alors que le format HTML affiche des contenus statiques (par exemple, un titre qui reste sur l’interface quelles que soient les données), les contenus dynamiques, qui changent en fonction de l’interaction utilisateur, reposent sur PHP. Les langages de programmation PERL et Python peuvent également être utilisés dans la pile LAMP. L’écrivain Michael Kunze a été le premier à utiliser l’acronyme LAMP dans son article publié en 1998 dans un magazine informatique allemand.

Figure 1 : Traitement d’une requête utilisateur dans la pile LAMP

 

Qu’est-ce que la pile MEAN ?

MEAN désigne les technologies empilées suivantes :

  • M : MongoDB (base de données NoSQL non SGBDR)
  • E : Express.js (cadre Web back-end)
  • A : AngularJS (cadre front-end qui construit des interfaces utilisateur)
  • N : Node.js (environnement d’exécution back-end open source)

Le cadre AngularJS traite une requête utilisateur entrante. Node.js analyse ensuite la requête et la traduit en entrées que l’application Web peut comprendre. Express.js utilise ces entrées traduites pour déterminer les appels à faire auprès de MongoDB, une base de données NoSQL non relationnelle. Une fois que MongoDB a fourni les informations nécessaires, Express.js renvoie les données à Node.js, qui les envoie à son tour au cadre AngularJS pour qu’il puisse afficher les informations demandées dans l’interface utilisateur.

Alors que le cadre front-end AngularJS peut être remplacé par d’autres cadres tels que React.js, l’environnement Node.js est critique pour la pile MEAN et ne peut pas être remplacé. En effet, Node.js permet le développement JavaScript de la pile complète, un atout qui rend le développement et la gestion d’applications avec la pile MEAN très efficaces. Lorsque le cadre AngularJS est remplacé par React.js, la pile est appelée MERN. L’acronyme MEAN a été utilisé pour la première fois en 2013 par Valeri Karpov, développeur de MongoDB.

La figure 2 illustre la manière dont une application Web répond à travers sa pile MEAN à la demande d’information d’un utilisateur :

Figure 2 : Comment une application Web répond à une requête dans la pile MEAN.

Quels sont les avantages et les inconvénients du développement avec la pile LAMP ?

Avantages de la pile LAMP

Voici quelques avantages liés à l’utilisation de la pile LAMP pour créer, déployer et gérer les applications Web :

  • Un soutien et une confiance étendus : présentes depuis les années 1990 et utilisées dans de nombreux types de développements logiciels, les technologies LAMP bénéficient d’une reconnaissance universelle et d’un solide soutien de la communauté open source. Par exemple, de nombreux fournisseurs d’hébergement prennent en charge PHP et MySQL.
  • Technologie open source : les technologies LAMP sont open source, ce qui signifie qu’elles sont facilement disponibles et gratuites pour les développeurs. LAMP est également très flexible grâce à ses technologies open source, permettant aux développeurs d’utiliser les composants les plus adaptés à chaque application Web. Par exemple, PHP peut utiliser plusieurs moteurs d’exécution et de compilation tels que Zend et Laravel. LAMP peut également utiliser un nombre illimité de bases de données open source, telles que PostgreSQL.
  • Apache : le serveur Web Apache est considéré comme fiable, rapide et sécurisé. Il est également modulaire, ce qui le rend hautement personnalisable.
  • Sécurité : la pile LAMP associe architecture de sécurité et chiffrement dédiés aux entreprises.
  • Efficacité : la pile LAMP permet de réduire le temps de développement d’applications car elle facilite la personnalisation. Par exemple, les programmeurs peuvent commencer par un module Apache et modifier le code selon les besoins, au lieu de le développer de A à Z.
  • Évolutivité : les applications Web construites, déployées et gérées à l’aide de la pile LAMP sont hautement évolutives et rapides à développer en raison de leur structure non bloquante.
  • Maintenance minime : l’écosystème de la pile LAMP est stable et nécessite peu de maintenance.
  • Compréhension : PHP et MySQL étant relativement faciles à comprendre, le développement avec la pile LAMP est une bonne option pour les débutants.

Inconvénients de la pile LAMP

Les inconvénients liés à l’utilisation de LAMP pour créer, déployer et gérer les applications Web sont les suivants :

  • Langages multiples : la pile LAMP n’est pas considérée comme « complète », car son développement nécessite plusieurs langages. PHP est utilisé pour la programmation côté serveur, tandis que la programmation côté client se fait en JavaScript. Cela signifie qu’il faut soit un développeur de pile complète, soit plusieurs développeurs.
  • Prise en charge limitée des systèmes d’exploitation : LAMP ne prend en charge que le système d’exploitation Linux et ses variantes, dont Oracle Linux.
  • Architecture monolithique : bien que plus sûre que le cloud, la pile LAMP est davantage monolithique que les architectures cloud (les architectures cloud sont plus évolutives et plus abordables, et renvoient les données plus rapidement grâce aux API).

Quels sont les avantages et les inconvénients du développement avec la pile MEAN ?

Avantages de la pile MEAN

Les avantages liés à l’utilisation de la pile MEAN pour créer, déployer et gérer les applications Web sont les suivants :

  • L’utilisation d’un seul langage : la pile MEAN est considérée comme « complète » car elle utilise JavaScript comme seul langage. Le passage de la programmation côté client à la programmation côté serveur est donc pratique et efficace. Par exemple, un développeur JavaScript peut créer une application Web à lui seul.
  • Mises à jour et démonstrations en temps réel : les technologies de la pile MEAN permettent de mettre à jour en temps réel les applications Web déployées. Les développeurs peuvent également faire une démonstration rapide des fonctionnalités des applications Web en cours de développement.
  • Compatibilité avec le cloud : les technologies de la pile MEAN peuvent fonctionner avec les fonctions que l’on trouve dans les services Web modernes (comme l’appel d’API pour récupérer des données).
  • Fichiers JSON : MEAN permet aux utilisateurs d’enregistrer les documents sous forme de fichiers JSON, conçus pour échanger rapidement des données à travers les réseaux.
  • Efficacité : les développeurs peuvent utiliser les ressources des référentiels et bibliothèques publics pour accélérer le développement d’application Web. Le développement avec la pile MEAN est donc une option rentable, qui peut intéresser les start-ups.
  • Environnement d’exécution rapide et facilité de maintenance : l’environnement d’exécution Node.js est rapide et très dynamique, tandis que le cadre Angular.js est facile à gérer et à tester.
  • Prise en charge multiplateforme : MEAN est une pile multiplateforme, ce qui signifie que ses applications Web peuvent fonctionner sur plusieurs systèmes d’exploitation.

Inconvénients de la pile MEAN

Voici quelques inconvénients liés à l’utilisation de la pile LAMP pour créer, déployer et gérer les applications Web :

  • Perte de données possible : les applications à grande échelle peuvent subir des pertes de données car MongoDB exige trop de mémoire pour stocker les données. En outre, MongoDB ne prend pas en charge les fonctions transactionnelles.
  • Temps de chargement et incompatibilité : JavaScript peut ralentir le chargement des sites Web et des applications sur certains appareils, en particulier les appareils anciens ou bas de gamme. Les applications Web peuvent même être inutilisables si JavaScript est désactivé sur un appareil. En outre, MEAN peut être difficile à mettre en œuvre dans les architectures existantes, car il est peu probable que les applications anciennes utilisent JavaScript.
  • Maintenance élevée : les technologies de la pile MEAN sont souvent mises à jour, ce qui implique une maintenance fréquente des applications Web.

MEAN ou LAMP : laquelle choisir ?

Aucune des deux piles n’est meilleure que l’autre, en soi. Le choix entre la pile LAMP et la pile MEAN dépendra du cas d’utilisation de développement Web.

La pile LAMP est généralement la meilleure option pour les applications ou les sites Web présentant les caractéristiques suivantes :

  • Ont une grande portée, sont statiques (mises à jour en temps réel non nécessaires) et connaîtront des workflows lourdes, avec des pics de trafic
  • Une courte durée de vie
  • Sont de nature côté serveur
  • Utiliser un CMS comme WordPress

En revanche, la pile MEAN est le meilleur choix pour les applications et les sites Web de ce type :

  • Tirent parti des technologies cloud modernes comme les API et les microservices
  • Une longue durée de vie
  • Une portée plus restreinte et un trafic prévisible de façon constante (ce qui réduit le risque de perte de données)
  • Exigent beaucoup de logique côté client

Pile LAMP, pile MEAN et IBM

Pour revenir aux fondamentaux, la pile LAMP permet de mieux comprendre le fonctionnement technique des pages Web et la manière dont elles sont créées. Vous avez une base de données, un langage de script et un moyen de le mettre à disposition des clients, c’est la pile LAMP.

Si vous voulez voir à quel point il est facile de développer et de déployer une application sur le cloud à l’aide d’une pile LAMP ou MEAN, IBM propose les tutoriels suivants :

