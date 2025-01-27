gRPC contre REST

Dans le Grand Atlas d’Internet, les interfaces de programmation des applications (API) sont les routes qui relient les villes, les plages et d’autres destinations. Les API permettent aux applications logicielles de communiquer entre elles pour échanger des données, des caractéristiques et des fonctionnalités. Un rapport Imperva de 2023 a révélé qu’environ 71 % du trafic Internet était constitué d’appels API, signe que cette technologie est essentielle pour le fonctionnement des applications et des entreprises modernes.

Il n’est pas étonnant que comprendre comment créer une API soit une compétence fondamentale pour la plupart des développeurs. Mais, comme il convient à une infrastructure aussi importante, il existe de multiples variétés.

Pour prolonger notre métaphore, une autoroute à 12 voies n’est pas « meilleure » qu’une route à une seule voie. Cette autoroute détruirait le tissu d’un quartier urbain et cette route de surface serait un désastre dans une zone à fort trafic. Différents styles d’architecture pour la création d’API, tels que REST et gRPC, fonctionnent de la même manière : chacun a des points forts et des points faibles, et il est essentiel de les comprendre pour créer une infrastructure saine.