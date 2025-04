La gestion des connaissances est une application émergente de l’IA générative. Grâce à la puissance de l’IA, les entreprises peuvent utiliser des outils de gestion des connaissances pour collecter, créer, consulter et partager des données pertinentes afin d’obtenir des informations organisationnelles. Les applications logicielles de gestion des connaissances sont souvent mises en œuvre dans un système centralisé (base de connaissances) pour soutenir des domaines et des tâches spécifiques de l’entreprise, notamment la gestion des talents, le service client et la modernisation des applications.

RH, gestion des talents et IA

Les services RH peuvent exploiter l’IA pour des tâches comme la génération de contenu, la génération augmentée de récupération (RAG) et la classification. La génération de contenu peut être utilisée pour créer rapidement la description d’un rôle. La génération augmentée de récupération (RAG) peut aider à identifier les compétences requises pour un rôle sur la base des documents RH internes. La classification peut aider à déterminer si le candidat convient à l’entreprise sur la base de sa candidature. Ces tâches rationalisent le traitement des candidatures en réduisant le délai entre le dépôt du dossier et la réponse donnée au candidat.

Service client et IA

Les services client peuvent tirer parti de l’IA en utilisant la RAG, la synthèse et la classification. Les entreprises peuvent par exemple intégrer sur leur site web un chatbot de service client utilisant l’IA générative pour donner des réponses plus conversationnelles et mieux adaptées au contexte. La génération augmentée de récupération peut être utilisée pour effectuer des recherches dans les documents internes contenant des connaissances organisationnelles afin de répondre à la demande du client et de générer un résultat personnalisé. La synthèse peut aider les employés en leur fournissant un résumé du problème du client et de ses interactions précédentes avec l’entreprise. La classification de texte peut être utilisée pour catégoriser le sentiment du client. Ces tâches peuvent réduire le travail manuel tout en améliorant le support client et, avec un peu de chance, la satisfaction et la rétention client.

Modernisation des applications et IA

La modernisation des applications peut également s’appuyer sur des tâches de synthèse et de génération de contenu. Avec un résumé des connaissances et des objectifs métier de l’entreprise, les développeurs passent moins de temps à chercher les informations nécessaires et peuvent en consacrer davantage au codage. L’équipe informatique peut également demander un résumé pour gérer rapidement les problèmes associés à un ticket de support et les trier par ordre de priorité. Les développeurs peuvent faire une autre utilisation de l’IA générative, en communiquant avec de grands modèles de langage (LLM) en langage humain et en demandant au modèle de générer du code. Ils peuvent ainsi traduire différents langages de code, résoudre les bugs et passer moins de temps à coder, pour une idéation plus créative.