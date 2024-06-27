L’IA générative a transformé le secteur de la technologie en introduisant de nouveaux risques liés aux données, tels que la fuite de données sensibles via les grands modèles de langage (LLM), et en entraînant un renforcement des exigences des organismes de réglementation et des gouvernements. Ainsi, les entreprises ont tout intérêt à se pencher de près sur les principes fondamentaux de la gestion des données. Elles doivent également s’assurer qu’elles utilisent une approche judicieuse pour enrichir les grands modèles de langage avec des données d’entreprise/non publiques.
Un bon point de départ consiste à repenser la manière dont les entreprises gèrent les données, en particulier en ce qui concerne leur utilisation dans les solutions d’IA générative. Par exemple :
Les données d’entreprise sont souvent complexes, diverses et dispersées dans différents référentiels, ce qui rend leur intégration dans les solutions d’IA générative difficile. Cette complexité est aggravée par la nécessité de garantir la conformité réglementaire, d’atténuer les risques et de combler les lacunes en matière de compétences dans les schémas d’intégration des données et de génération augmentée de récupération (RAG). De plus, les données sont souvent considérées comme un élément secondaire dans la conception et le déploiement des solutions d’IA générative, ce qui entraîne des incohérences et un manque d’efficacité.
Chez IBM, nous avons mis au point une approche pour relever ces enjeux liés aux données. L’IBM gen AI data ingestion factory est un service géré conçu pour résoudre le « problème des données » lié à l’IA et libérer le plein potentiel des données d’entreprise pour l’IA générative. Notre architecture prédéfinie et nos plans de code, qui peuvent être déployés en tant que service géré, simplifient et accélèrent le processus d’intégration des données d’entreprise dans les solutions d’IA générative. Nous abordons ce problème en tenant compte de la gestion des données, en préparant dès le départ les données pour la gouvernance, les risques et la conformité.
Nos principales capacités comprennent :
Le service est indépendant, ce qui permet de le déployer n’importe où, et il offre une personnalisation en fonction des environnements et des cas d’utilisation des clients. En utilisant l’IBM gen AI data ingestion factory, les entreprises peuvent obtenir les résultats suivants :
Pour faire face aux risques complexes liés aux données, il est nécessaire de disposer d’une expertise interfonctionnelle. L’équipe d’IBM Consulting, composée d’anciens employés d’organismes de réglementation, de leaders sectoriels et d’experts en technologie, est particulièrement bien placée pour répondre à ce besoin grâce à nos services et solutions de conseil.
