Qu’est-ce que l’intégration EDI ?

L’EDI désigne les systèmes et normes permettant la transmission électronique (et souvent automatique) en temps réel des données et documents d’entreprise, y compris les factures, les bons de commande et les informations sur la chaîne d’approvisionnement, entre les partenaires commerciaux.

Dans les transactions EDI, les informations sont transférées directement d’une application EDI d’une entreprise vers l’application informatique d’une autre entreprise. Les normes EDI définissent l’emplacement et l’ordre des informations dans chaque document.

Les solutions EDI offrent de nombreux avantages grâce à l’automatisation, à l’évolutivité et à la normalisation. Depuis des décennies, l’EDI est le moyen privilégié d’échange de documents, soutenant les interactions interentreprises (B2B). De plus, les formulaires standardisés générés automatiquement rationalisent et minimisent ou éliminent la nécessité de saisir manuellement les données, réduisant ainsi les erreurs et les coûts associés.

Pour certaines entreprises, et dans certains secteurs, l’utilisation de l’EDI n’est pas un choix, mais une nécessité. De nombreux grands détaillants et fabricants sont soumis à des exigences et des normes EDI pour leurs processus métier.

Une variabilité des exigences peut exister entre les partenaires commerciaux, notamment en termes de réglementations de conformité, d’exigences en matière de mappage des documents, de protocoles de communication ou de processus de test. Ceci, combiné à la complexité générale des normes EDI, peut faire de l’intégration EDI un processus difficile et fastidieux.

Toutefois, des processus d’intégration internes normalisés et bien documentés, des outils middleware appropriés et une communication claire avec les partenaires commerciaux peuvent atténuer les difficultés liées à la mise en place de l’EDI. Ils aident également les entreprises à profiter des avantages de l’EDI, comme une plus grande précision des données et la possibilité de réaliser des transactions avec des entreprises qui doivent se conformer à l’EDI.