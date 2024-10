Qu’est-ce qu’un workflow documentaire ?

Soins de santé

La mise en place de dossiers médicaux électroniques (DME) dans les centres de santé primaires montre des améliorations significatives dans la gestion des maladies non transmissibles. Ces systèmes permettent la prescription électronique de médicaments et améliorent l’efficacité et la précision de la gestion des dossiers des patients. En rationalisant les processus de documentation, les professionnels de santé peuvent offrir de meilleurs soins aux patients, grâce à une gestion et une accessibilité des données améliorées.

Mentions légales

Les cabinets d’avocats et les services juridiques peuvent se servir des systèmes de gestion documentaire pour accélérer les processus de rédaction, de révision et d’archivage des documents. Les systèmes de gestion des workflows documentaires performants permettent de gérer efficacement les dossiers, de garantir la conformité et d’améliorer l’accès aux documents nécessaires dans les environnements juridiques.

Fabrication

Les systèmes de workflows documentaires du secteur de la fabrication permettent généralement de gérer et de suivre efficacement les documents de conception, les spécifications et les enregistrements de conformité. Ils permettent de s’assurer que toutes les étapes du processus de fabrication sont à jour et qu’ils répondent aux normes réglementaires, un facteur essentiel pour maintenir la qualité des produits et l’efficacité opérationnelle.

Centre de support

L’opérateur de télécommunications turc Turkcell a placé IBM FileNet Content Manager au cœur de son workflow documentaire pour centraliser le stockage et faciliter la récupération des informations sur les clients. Le système prend en charge la mise en conformité aux exigences réglementaires en gérant et en vérifiant des millions de documents. L’automatisation permet d’accéder rapidement aux documents pertinents. Cette configuration améliore l’efficacité opérationnelle et soutient la mise en conformité et la gestion de la relation client en garantissant la précision de la gestion des données.

Finance et banque

En digitalisant et en rationalisant les processus documentaires, les organisations financières peuvent réduire les tâches de saisie manuelle des données, minimiser les erreurs et accélérer les délais de transaction. Les workflows automatisés permettent de garantir que tous les documents sont traités de manière cohérente et qu’ils sont stockés en toute sécurité, des éléments essentiels pour la conformité aux réglementations financières et aux audits.

La Banque de Montréal utilise IBM Content Analyzer pour rationaliser le processus de paiement des factures : la solution permet aux clients d’envoyer directement leurs factures par e-mail à BMO QuickPay, l’application de traitement des factures de la banque. Cette approche permet de résoudre des problèmes tels que les retards de paiement et elle allège les procédures qui y sont liées : les délais de paiement des factures sont divisés par six, mettant en évidence les avantages de l’automatisation dans le secteur bancaire.