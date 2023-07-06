Qu’est-ce qu’un test d’intégrité des données ?

Mettre en place des politiques claires de gouvernance des données

Les politiques de gouvernance des données fournissent la base des tests d’intégrité des données en définissant les règles, les rôles et les responsabilités liés à la gestion des données au sein de votre entreprise.

En établissant des politiques claires de gouvernance des données, vous pouvez être sûr que votre entreprise s’engage à maintenir l’intégrité des données et que tous les employés comprennent leur rôle dans le processus.

Appliquer les techniques de validation des données

Les algorithmes de machine learning peuvent être utilisés pour détecter et résoudre des anomalies dans les données en apprenant le modèle sous-jacent des données et en identifiant tout écart par rapport à ce modèle. Par exemple, les algorithmes de partitionnement peuvent être utilisés pour regrouper des points de données similaires, ce qui permet aux analystes d’identifier les données aberrantes ou les tendances inhabituelles dans les données.

En outre, les algorithmes de détection des anomalies, tels que la forêt d’isolement et le facteur de valeurs aberrantes locales, peuvent être utilisés pour identifier les anomalies de données en comparant chaque point de données à ses voisins et en déterminant son degré d’isolement ou d’écart par rapport à la norme.

Automatiser les contrôles de cohérence des données

Automatiser les contrôles de cohérence des données permet de rationaliser le processus de test d’intégrité et de réduire le risque d’erreur humaine.

En tirant parti d’outils automatisés, votre entreprise peut comparer plus efficacement les données entre différents systèmes et tableaux, ce qui contribue à maintenir la cohérence des données et à prévenir les anomalies de données.

Pour les jeux de données de grande taille, l’automatisation est le seul moyen d’effectuer des contrôles de cohérence complets.

Utiliser des techniques de détection des anomalies dans les données

Les techniques de détection des anomalies de données, telles que la détection des doublons et la détection des données aberrantes, peuvent aider votre entreprise à identifier et à résoudre les problèmes potentiels liés aux données avant qu’ils n’aient une incidence sur votre prise de décision et vos opérations.

En utilisant ces techniques dans le cadre de votre processus de test d’intégrité des données, vous pourrez garantir l’exactitude, la cohérence et la fiabilité de vos données.

Surveiller l’intégrité des données en permanence

Le test d’intégrité des données n’est pas une activité ponctuelle, mais un processus permanent qui nécessite une surveillance continue. Un audit régulier de vos données, un contrôle automatisé de l’intégrité des données et une validation des données en temps réel vous permettent de garantir la fiabilité des données de votre entreprise au fil du temps.

Apprenez-en plus sur la plateforme d’observabilité continue des données de Databand et comment elle aide détecter et à résoudre les incidents de données plus rapidement, et fournir des données plus fiables à l’entreprise. Si vous êtes prêt à aller plus loin, réservez une démo dès aujourd’hui.