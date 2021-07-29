Qu'est-ce que l'IdO avec blockchain ?

La capacité à suivre les composants utilisés dans les avions, les automobiles ou autres produits est essentielle pour garantir la sécurité et la conformité réglementaire. Les données IdO stockées dans des grands livres blockchain partagés permettent à toutes les parties de visualiser la provenance des composants tout au long de la vie du produit.



Le partage de ces informations avec les organismes de réglementation, les expéditeurs et les fabricants est sécurisé, plus facile et rentable.