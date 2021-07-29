Qu'est-ce que l'IdO avec blockchain ?

Vous pouvez transformer votre entreprise en envoyant vos données IdO vers un grand livre blockchain immuable, renforçant ainsi la responsabilité, la sécurité et la confiance.

Comment l'IdO fonctionne-t-il avec la blockchain ?

L'Internet des objets (IdO) permet aux appareils connectés d'envoyer des données vers des réseaux blockchain privés, créant ainsi des enregistrements inviolables des transactions partagées. IBM Blockchain permet à vos partenaires commerciaux de partager et d'accéder aux données IdO avec vous, sans besoin de gestion centralisée. Chaque transaction peut être vérifiée, ce qui permet d'éviter les litiges et de renforcer la confiance entre tous les membres autorisés du réseau.
Avantages de l'IdO et de la blockchain
Renforcez la confiance dans vos données IdO

Chaque transaction est enregistrée, ajoutée à un bloc de données sécurisé et immuable, qui ne peut être modifié mais seulement complété.
Misez sur une sécurité accrue

Avec IBM Watson IoT Platform, vous pouvez sélectionner les données à gérer, analyser, personnaliser et partager entre clients et partenaires autorisés.
Gagnez en flexibilité

IBM Blockchain Platform est ouverte, interopérable et conçue pour un environnement multicloud, utilisant la dernière version de la plateforme Hyperledger Fabric, optimisée pour Red Hat OpenShift.
Générez de nouvelles efficacités

IBM Blockchain rationalise les processus et crée une nouvelle valeur commerciale dans l'ensemble de votre écosystème, en s'appuyant sur les données fournies par les appareils et capteurs IdO.
Applications de l'IdO et de la blockchain
Transport de marchandises

Le transport de marchandises est un processus complexe impliquant différentes parties avec des priorités variées. Une blockchain basée sur l'IdO peut stocker des données telles que les températures, la position, les heures d'arrivée et le statut des conteneurs d'expédition tout au long de leur trajet.

Les transactions blockchain immuables garantissent que toutes les parties peuvent faire confiance aux données et prendre des décisions rapides pour déplacer les produits efficacement.
Suivi des composants et conformité

La capacité à suivre les composants utilisés dans les avions, les automobiles ou autres produits est essentielle pour garantir la sécurité et la conformité réglementaire. Les données IdO stockées dans des grands livres blockchain partagés permettent à toutes les parties de visualiser la provenance des composants tout au long de la vie du produit.

Le partage de ces informations avec les organismes de réglementation, les expéditeurs et les fabricants est sécurisé, plus facile et rentable.
Enregistrement des données de maintenance opérationnelle

Les appareils IdO surveillent l'état des machines critiques et leur maintenance. De l'entretien des moteurs aux ascenseurs, la blockchain permet un registre inviolable des données opérationnelles et des interventions de maintenance.

Les partenaires de réparation tiers peuvent consulter la blockchain pour la maintenance préventive et enregistrer leur travail directement dans celle-ci. Les enregistrements opérationnels peuvent également être partagés avec les entités gouvernementales pour vérifier la conformité.
