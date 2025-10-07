Qu'est-ce que la blockchain pour le bien social ?

Les organisations caritatives et les ONG ne disposent souvent pas de la technologie appropriée qui leur permettrait de communiquer avec les entreprises donatrices disposées à les aider. Qu'il s'agisse de financer une infrastructure informatique plus moderne, de développer les compétences en interne ou de trouver d'autres ressources, des contacts stratégiques peuvent être perdus ou tout simplement jamais établis. En outre, les niveaux de responsabilité fiduciaire et de visibilité financière requis par ces donateurs peuvent constituer un obstacle insurmontable pour ces organisations, si elles ne sont pas préparées à les gérer.

La technologie Blockchain peut être le moteur de nouveaux modèles de changement, en faisant progresser les connaissances et en aidant les organisations sociales à créer des systèmes d'enregistrement partagés qui répondent aux exigences des entreprises donatrices.