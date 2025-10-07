Qu'est-ce que la blockchain pour le bien social ?

Des entreprises et des particuliers innovants utilisent la blockchain pour transformer les plus grands défis de la planète en brillants triomphes de l'humanité
Comment la blockchain contribue-t-elle à améliorer le monde ?

Les organisations caritatives et les ONG ne disposent souvent pas de la technologie appropriée qui leur permettrait de communiquer avec les entreprises donatrices disposées à les aider. Qu'il s'agisse de financer une infrastructure informatique plus moderne, de développer les compétences en interne ou de trouver d'autres ressources, des contacts stratégiques peuvent être perdus ou tout simplement jamais établis. En outre, les niveaux de responsabilité fiduciaire et de visibilité financière requis par ces donateurs peuvent constituer un obstacle insurmontable pour ces organisations, si elles ne sont pas préparées à les gérer.

La technologie Blockchain peut être le moteur de nouveaux modèles de changement, en faisant progresser les connaissances et en aidant les organisations sociales à créer des systèmes d'enregistrement partagés qui répondent aux exigences des entreprises donatrices.
La blockchain vérifie l'impact sur l'environnement

Newlight Technologies crée biens de consommation à hautes performances à partir des gaz à effet de serre. La blockchain garantit le suivi, l'audit et la communication des processus produits et leur impact sur l'environnement.

Comment la blockchain vient en aide aux projets humanitaires
Une vue unique de la vérité

La technologie de la blockchain crée un système d'enregistrement distribué et partagé entre les membres du réseau qui évite de recourir à différents grands livres et les désaccords qu'ils entraînent.
Enregistrements inaltérables et infalsifiables

Le consensus de tous les membres d'un réseau de blockchain est obligatoire pour valider chaque transaction, et toutes les transactions validées sont enregistrées en permanence dans la blockchain. Personne ne peut les supprimer, pas même les administrateurs système.
Participation soumise à autorisation

Chaque membre du réseau doit avoir des privilèges d'accès pour pouvoir participer, ce qui permet d'évincer les acteurs malveillants. De plus, les informations sont partagées avec d'autres membres du réseau uniquement en fonction des éléments qu'ils ont besoin de connaître.
Création de modèles pour le changement

Chaque jour qui passe, les innovateurs de la blockchain découvrent comment utiliser les avantages uniques de la technologie pour décentraliser le pouvoir, redéfinir la valeur, forger de nouvelles alliances et refaçonner le statu quo.
L'historique des projets d'IBM en faveur du bien social

Le programme IBM Science for Social Good part du postulat que la science appliquée et la technologie peuvent résoudre les problèmes les plus ardus de notre monde en accélérant les solutions grâce à une méthode scientifique. Depuis 2016, ce programme a réuni des scientifiques et des ingénieurs d'IBM Research avec des universitaires, des experts de nombreuses ONG, d'organismes du secteur public et d'entreprises sociales pour relever les nouveaux défis sociétaux à l'aide de la science et de la technologie. Le résultat à ce jour : 28 projets innovants, 19 partenariats, 9 brevets en instance et bien plus encore.

La technologie d'IA (intelligence artificielle) fait partie des solutions explorées pour leur rôle dans l'amélioration de la société. La palette est vaste : programme des Nations Unies pour la rationalisation de la durabilité dans les pays en développement, services sociaux, sécurité publique et formations, les technologies cognitives sont appliquées à une vision d'un monde plus sûr et plus productif.

Cas d'utilisation

Découvrez avec des cas d'utilisation, comment le puissance de la blockchain améliore le bien social et permet aux entreprises de contribuer à la résolution de problèmes mondiaux.
Traçage du café dès la cueillette des grains

IBM Food Trust aide Farmer Connect à renforcer la confiance via un suivi vérifiable du parcours du café jusqu'à votre tasse, et ce, avec un traçage qui commence dès la récolte des grains. L'avenir du café, c'est la traçabilité.

« La traçabilité, c'est avoir la visibilité nécessaire pour savoir si ce café a été obtenu de manière responsable et durable ».

– Dan Behrends, fondateur et président de Farmer Connect
Transformer les déchets plastiques en précieux revenus

Plastic Bank aide plus d'un milliard de personne dans des régions frappées par une très grande pauvreté et une forte pollution aux plastiques à transformer leur vie. Plastic Bank utilise une solution qui repose sur IBM Blockchain Platform pour collecter et échanger les déchets plastiques contre les produits dont ils ont le plus besoin.

« Nous utilisons la blockchain pour résoudre des problèmes mondiaux, en offrant une inclusion financière aux pauvres dans le monde et en mettant en oeuvre des systèmes sociaux transparents de recyclage du plastique. »

– Shaun Frankson, co-fondateur et directeur technique de Plastic Bank
Autres initiatives pour faire la différence avec IBM Blockchain
Train transportant du cobalt
Garantie d'une extraction éthique du cobalt
L'extraction du cobalt peut créer des risques graves en termes de pollution et de santé Un consortium incluant IBM utilise la blockchain pour effectuer le suivi du cobalt de l'extraction à la fonte et à la fabrication, afin de garantir une gestion responsable.
Palmiers dans le vent
Transformer les interventions d'aide après une catastrophe naturelle avec la blockchain
Des milliers de particuliers et d'entreprises sont toujours en difficulté après le passage de l'ouragan Harvey. Bonds of Trust expose le récit des défis affrontés et explique comment la technologie de la blockchain peut contribuer à transformer la reprise.
Photo aérienne d'un tracteur dans une plantation
La microfinance booste les ventes des kiosques alimentaires au Kenya
Twiga Foods utilise IBM Blockchain pour accorder des prêts aux vendeurs locaux de produits alimentaires Grâce à des contrats intelligents, les prêts sont traités rapidement et de façon plus sûre, afin d'aider les entreprises à prospérer et à distribuer plus de produits frais.
Comment démarrer avec IBM Blockchain

Rejoignez un réseau existant. Construisez votre propre solution de blockchain. Co-créez-en une avec nos experts. Associez-vous à d'autres pour créer de nouvelles opportunités. Où que vous en soyez dans votre parcours blockchain, IBM Blockchain vous y retrouvera et vous aidera à atteindre votre but.

Étapes suivantes

Explorez nos guides d'information pour mieux comprendre les différents aspects de la blockchain, tels que son fonctionnement, son utilisation ou les considérations relatives à son implémentation.
