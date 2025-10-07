Qu'est-ce que la blockchain pour le bien social ?

Les organisations caritatives et les ONG ne disposent souvent pas de la technologie appropriée qui leur permettrait de communiquer avec les entreprises donatrices disposées à les aider. Qu'il s'agisse de financer une infrastructure informatique plus moderne, de développer les compétences en interne ou de trouver d'autres ressources, des contacts stratégiques peuvent être perdus ou tout simplement jamais établis. En outre, les niveaux de responsabilité fiduciaire et de visibilité financière requis par ces donateurs peuvent constituer un obstacle insurmontable pour ces organisations, si elles ne sont pas préparées à les gérer.
La technologie Blockchain peut être le moteur de nouveaux modèles de changement, en faisant progresser les connaissances et en aidant les organisations sociales à créer des systèmes d'enregistrement partagés qui répondent aux exigences des entreprises donatrices.
Newlight Technologies crée biens de consommation à hautes performances à partir des gaz à effet de serre. La blockchain garantit le suivi, l'audit et la communication des processus produits et leur impact sur l'environnement.
La technologie de la blockchain crée un système d'enregistrement distribué et partagé entre les membres du réseau qui évite de recourir à différents grands livres et les désaccords qu'ils entraînent.
Le consensus de tous les membres d'un réseau de blockchain est obligatoire pour valider chaque transaction, et toutes les transactions validées sont enregistrées en permanence dans la blockchain. Personne ne peut les supprimer, pas même les administrateurs système.
Chaque membre du réseau doit avoir des privilèges d'accès pour pouvoir participer, ce qui permet d'évincer les acteurs malveillants. De plus, les informations sont partagées avec d'autres membres du réseau uniquement en fonction des éléments qu'ils ont besoin de connaître.
Chaque jour qui passe, les innovateurs de la blockchain découvrent comment utiliser les avantages uniques de la technologie pour décentraliser le pouvoir, redéfinir la valeur, forger de nouvelles alliances et refaçonner le statu quo.
Le programme IBM Science for Social Good part du postulat que la science appliquée et la technologie peuvent résoudre les problèmes les plus ardus de notre monde en accélérant les solutions grâce à une méthode scientifique. Depuis 2016, ce programme a réuni des scientifiques et des ingénieurs d'IBM Research avec des universitaires, des experts de nombreuses ONG, d'organismes du secteur public et d'entreprises sociales pour relever les nouveaux défis sociétaux à l'aide de la science et de la technologie. Le résultat à ce jour : 28 projets innovants, 19 partenariats, 9 brevets en instance et bien plus encore.
La technologie d'IA (intelligence artificielle) fait partie des solutions explorées pour leur rôle dans l'amélioration de la société. La palette est vaste : programme des Nations Unies pour la rationalisation de la durabilité dans les pays en développement, services sociaux, sécurité publique et formations, les technologies cognitives sont appliquées à une vision d'un monde plus sûr et plus productif.
Découvrez avec des cas d'utilisation, comment le puissance de la blockchain améliore le bien social et permet aux entreprises de contribuer à la résolution de problèmes mondiaux.
IBM Food Trust aide Farmer Connect à renforcer la confiance via un suivi vérifiable du parcours du café jusqu'à votre tasse, et ce, avec un traçage qui commence dès la récolte des grains. L'avenir du café, c'est la traçabilité.
« La traçabilité, c'est avoir la visibilité nécessaire pour savoir si ce café a été obtenu de manière responsable et durable ».
– Dan Behrends, fondateur et président de Farmer Connect
Plastic Bank aide plus d'un milliard de personne dans des régions frappées par une très grande pauvreté et une forte pollution aux plastiques à transformer leur vie. Plastic Bank utilise une solution qui repose sur IBM Blockchain Platform pour collecter et échanger les déchets plastiques contre les produits dont ils ont le plus besoin.
« Nous utilisons la blockchain pour résoudre des problèmes mondiaux, en offrant une inclusion financière aux pauvres dans le monde et en mettant en oeuvre des systèmes sociaux transparents de recyclage du plastique. »
– Shaun Frankson, co-fondateur et directeur technique de Plastic Bank
