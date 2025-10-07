Utilisez le langage Java classique ou simplifiez le développement avec Kotlin





Votre entreprise prévoit-elle de lancer une nouvelle application mobile ? Les dirigeants souhaitent peut-être développer un nouveau canal de vente, faciliter la collecte de données par les techniciens sur site ou donner aux employés un accès rapide et pratique aux informations relatives aux avantages sociaux.

Android pourrait être la plateforme idéale pour lancer votre projet de développement d’applications mobiles. Avec plus de deux milliards d’utilisateurs Android répartis dans les quatre coins du monde, le développement d’applications pour Android peut vous aider à toucher davantage de clients, de partenaires et d’employés.

S’il s’agit de la première application que vous créez, vous constaterez que l’environnement de développement ouvert d’Android présente peu de contraintes d’accès. Vous avez probablement déjà des notions en Java, le langage natif d’Android (et si ce n’est pas le cas, consultez la rubrique « Qu’est-ce que Java ? »). Et contrairement au développement d’applications iOS, qui implique l’utilisation d’un Mac, Android vous permet de développer des applications en utilisant pratiquement n’importe quel ordinateur de bureau ou portable.

Que vous ayez l’intention de lancer votre application sur Android exclusivement ou que vous souhaitiez la développer à la fois pour Android et iOS, si vous savez comment vous y prendre et si vous suivez quelques bonnes pratiques, votre processus de développement sera efficace et fructueux.