Votre entreprise prévoit-elle de lancer une nouvelle application mobile ? Les dirigeants souhaitent peut-être développer un nouveau canal de vente, faciliter la collecte de données par les techniciens sur site ou donner aux employés un accès rapide et pratique aux informations relatives aux avantages sociaux.
Android pourrait être la plateforme idéale pour lancer votre projet de développement d’applications mobiles. Avec plus de deux milliards d’utilisateurs Android répartis dans les quatre coins du monde, le développement d’applications pour Android peut vous aider à toucher davantage de clients, de partenaires et d’employés.
S’il s’agit de la première application que vous créez, vous constaterez que l’environnement de développement ouvert d’Android présente peu de contraintes d’accès. Vous avez probablement déjà des notions en Java, le langage natif d’Android (et si ce n’est pas le cas, consultez la rubrique « Qu’est-ce que Java ? »). Et contrairement au développement d’applications iOS, qui implique l’utilisation d’un Mac, Android vous permet de développer des applications en utilisant pratiquement n’importe quel ordinateur de bureau ou portable.
Que vous ayez l’intention de lancer votre application sur Android exclusivement ou que vous souhaitiez la développer à la fois pour Android et iOS, si vous savez comment vous y prendre et si vous suivez quelques bonnes pratiques, votre processus de développement sera efficace et fructueux.
Pour vous lancer dans le développement Android, il vous faut le kit de développement Java (JDK) gratuit et le kit de développement logiciel (SDK) Android gratuit. Ces deux kits de développement comprennent tous les services, outils et bibliothèques nécessaires au développement Android, bien que vous puissiez étendre votre application via une multitude de services et de bibliothèques tiers open source. Une fois que vous savez ce que vous voulez que votre application fasse, vous ne manquerez pas de bibliothèques pour la prendre en charge et la créer.
Le SDK comprend Android Studio, le puissant environnement de développement intégré (IDE) de Google. Avec un éditeur de code, un concepteur d’interface utilisateur et un émulateur, Android Studio est la plateforme privilégiée pour développer une application Android efficace. Android Studio fonctionne sous Windows, MacOS et Unix, vous offrant ainsi davantage d’options pour le matériel de développement. Vous pourrez également utiliser Android Studio pour déployer votre application sur le Google Play Store à un stade ultérieur du processus de développement.
Bien que Java soit considéré par le plus grand nombre comme le langage officiel des applications Android, il en existe un nouveau qu’il faut prendre en considération : Kotlin. En 2017, Google a fait de Kotlin un langage Android officiel. Il représente depuis une option populaire chez les développeurs. Même si Java est un langage familier et pratique, Kotlin peut offrir un certain nombre d’avantages par rapport à Java.
Premièrement, Kotlin est plus simple à utiliser que Java. Il est également plus efficace et nécessite moins de code écrit pour accomplir les mêmes tâches. Il peut ainsi rendre votre code plus facile à comprendre pour les autres développeurs.
Kotlin peut également contribuer à réduire les erreurs. L’un des plus gros problèmes potentiels du développement Java est l’exception de la référence null, qui se produit lorsque le programme tente d’accéder à une variable de référence avant que vous n’ayez pointé la référence vers un objet. Cela peut entraîner l’arrêt brutal de toute l’application. Kotlin évite ce problème en limitant les objets qui peuvent pointer vers une référence null. Il propose également des tests significatifs pour aider à prévenir les exceptions de pointeur null.
Chaque application mobile étant différente, il n’existe pas de stratégie unique pour réussir. Toutefois, quelques conseils s’appliquent à la quasi-totalité des applications :
Les applications mobiles doivent être légères pour s’adapter aux limites du processeur, de la mémoire et du stockage des appareils mobiles. Si vous devez développer des applications plus sophistiquées et plus gourmandes en ressources qu’un appareil Android classique ne peut gérer, optez pour le cloud. Android dispose d’options exceptionnelles d’intégration avec des services cloud, qui peuvent vous soulager des exigences en matière de ressources tout en améliorant les capacités de votre application.
L’un des services en nuage les plus faciles à mettre en œuvre est celui des notifications push. Grâce à ces notifications, vous pouvez envoyer facilement des messages à l’ensemble de votre base d’utilisateurs, à des utilisateurs spécifiques ou même à une seule personne. Lorsque vous n’avez pas besoin de vous appuyer sur l’application elle-même pour envoyer des messages, vous pouvez modifier le contenu à la volée ou programmer l’envoi de messages sans avoir à déployer une mise à jour de votre application.
IBM Watson propose certains des services cloud les plus populaires et les plus puissants. Exploitez les services Watson pour analyser des données, assister un chatbot ou classer des images.
En plus d’améliorer l’efficacité d’exécution de votre application sur les appareils mobiles et celles de ses fonctionnalités, le cloud peut vous aider à réduire l’infrastructure dorsale dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre application. Par exemple, vous pouvez créer des API ou utiliser des API existantes qui connectent votre application au cloud, supprimant ainsi le besoin d’un serveur au niveau du backend de votre application. En utilisant un FaaS (function-as-a-service), vous pouvez remplacer les appels au serveur par une instance dédiée à l’action dont vous avez besoin. Cela permet non seulement de réduire la charge de performance, mais également d’offrir une solution de mise à l’échelle rentable : vous ne payez que lorsqu’une action se produit.
Une fois votre application conçue, développée et testée, il est temps de la distribuer à vos clients, employés ou partenaires. Avec Android, vous pouvez le faire via un site web, ce qui permet aux utilisateurs d’installer l’application directement sur leur appareil. Lorsque vous distribuez votre application à un public interne, vous pouvez l’héberger sur un site intranet sous forme de téléchargement direct.
Utilisez le Google Play Store, la boutique officielle d’Android, pour distribuer votre application à plus grande échelle. Par exemple, vous pouvez la distribuer à un public de clients ou de partenaires internationaux (vous pouvez également utiliser Google Play pour distribuer des applications d’entreprise privées en interne aux employés de votre organisation). Pour distribuer une application via Google Play, vous devez adhérer au programme de développement Android et payer une cotisation annuelle de USD 25. Le Google Play Store exige que les applications publiques respectent un ensemble de normes de qualité avant de pouvoir être publiées dans la boutique. Une fois votre application approuvée, vous pouvez utiliser Android Studio pour la signer et la publier sur le Google Play Store.
Avec IBM Watson, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour créer, déployer et gérer une IA de niveau professionnel, et ce, sur n’importe quel cloud public, privé ou hybride.
IBM Watson est une IA ouverte pour tout environnement cloud. Watson est préintégré et pré-entraîné sur une architecture d’information flexible optimisée pour accélérer la production et le déploiement de l’IA. Créez des modèles et développez des applications afin que votre entreprise puisse faire des prévisions plus précises, automatiser ses processus, interagir avec les utilisateurs et les clients, et gagner en expertise.