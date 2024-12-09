Des rapports récents confirment l’exploitation active d’une vulnérabilité critique « zero-day » ciblant les interfaces de gestion des pare-feux de nouvelle génération (NGFW) de Palo Alto Networks. Si les conseils rapides et les recommandations d’atténuation de Palo Alto constituent un point de départ pour la résolution, les implications plus larges de ces vulnérabilités exigent l’attention des entreprises du monde entier.

L'augmentation des attaques sur les interfaces de gestion connectées à Internet met en lumière un environnement de menaces en évolution et nécessite de repenser la manière dont les entreprises sécurisent les ressources critiques.