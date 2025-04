La transformation prospère grâce à la collaboration

L’un des points les plus intéressants abordés lors de la conversation avec Bill-Peter était l’idée que la transformation en elle-même est la partie la plus facile. C’est l’évolution du comportement de l’entreprise qui constitue le défi.

« Je pense qu’une entreprise comme Red Hat ou IBM ne fonctionnerait pas si tout le monde n’avait pas de bonnes intentions fondamentales, mais nous ne parvenons pas à y parvenir », a déclaré Bill-Peter.

De nombreuses personnes dans une entreprise sont habituées à travailler et à fonctionner d’une manière particulière et une transformation vient bouleverser tout cela. C’est l’un des plus grands problèmes en matière de transformation : l’hésitation à changer l’ordre des opérations.

Mais cela fait partie du rôle du leader de la transformation, ajoute-t-il. Il s’agit de changer les processus, et pas seulement la technologie. Mais la vraie question est de savoir comment transformer l’entreprise.

Chris Aniszczyk, directeur/directrice technique de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), a rejoint Funai pour discuter de son rôle et de l’évolution d’une entreprise open source. L’un des mythes qu’il brise est que les logiciels open source sont développés par quelqu’un qui vit dans le sous-sol de ses parents. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, et au contraire, les logiciels sont développés par des personnes qui ont réussi et qui sont employées.

« Je pense que la situation a évolué, ce ne sont plus des novices amateurs qui bricolent dans un sous-sol quelque part, mais bien d’un élément constitutif du développement des entreprises et des produits », a déclaré Aniszczyk.