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Transformers fête sa première année : questions rapides avec Ann Funai

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À propos du podcast

L’information est omniprésente. Pour les entreprises, l’information est essentielle. Le rôle du DSI et des autres dirigeants transformationnels a évolué au point d’avoir un impact sur tous les domaines de l’entreprise, de l’expérience des employés aux agents numériques, en passant par le développement de produits et l’expérience client. ​

Animé par Ann Funai, DSI et vice-présidente de la transformation des plateformes d’entreprise chez IBM, le podcast Transformers vous emmène découvrir les coulisses et l’univers des dirigeants transformationnels d’aujourd’hui. Découvrez leurs défis, leurs enseignements inspirants et leurs bonnes pratiques. Des transformations personnelles aux influences externes, Ann et ses invités explorent ce que signifie réellement avoir un esprit transformateur. Rendez-vous un mercredi sur deux à 13h00 pour embarquer dans l’aventure transformationnelle.

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