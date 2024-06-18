Transformers fête sa première année : questions rapides avec Ann Funai
L’information est omniprésente. Pour les entreprises, l’information est essentielle. Le rôle du DSI et des autres dirigeants transformationnels a évolué au point d’avoir un impact sur tous les domaines de l’entreprise, de l’expérience des employés aux agents numériques, en passant par le développement de produits et l’expérience client.
Animé par Ann Funai, DSI et vice-présidente de la transformation des plateformes d’entreprise chez IBM, le podcast Transformers vous emmène découvrir les coulisses et l’univers des dirigeants transformationnels d’aujourd’hui. Découvrez leurs défis, leurs enseignements inspirants et leurs bonnes pratiques. Des transformations personnelles aux influences externes, Ann et ses invités explorent ce que signifie réellement avoir un esprit transformateur. Rendez-vous un mercredi sur deux à 13h00 pour embarquer dans l’aventure transformationnelle.
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Saison 2
Dans ce guide complet, vous trouverez une collection de contenus relatifs aux agents d’IA, tels que des fiches explicatives, des tutoriels, des podcasts et bien plus encore.
Alors que Salesforce démocratise les capacités de l’IA agentique, explorons les trois piliers d’un déploiement rentable à l’échelle.
En tant que DSI, vous connaissez bien l’engouement suscité par l’IA et son potentiel pour transformer votre entreprise. Avec l’évolution rapide vers l’IA générative et l’IA agentique, il est temps de vous intéresser de plus près à l’incroyable opportunité que représente cette technologie pour générer une réelle valeur ajoutée pour votre entreprise.
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