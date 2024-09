L’adoption intentionnelle du cloud hybride conduit à une transformation réussie et à une innovation continue. C’est dans cette optique que le responsable des technologies de l’information (DSI) d’IBM a lancé une initiative visant à analyser en profondeur les coûts commerciaux et l’optimisation des dépenses. Son objectif était de réorienter le budget informatique vers la transformation de l’environnement de cloud hybride. Auparavant, lorsque le DSI était confronté à un problème de coûts, il prenait ses décisions d’un point de vue financier. En adoptant une approche uniforme, l’organisation risquait de prendre des décisions commerciales sans avoir une vue d’ensemble.

Le DSI s’appuyait sur de multiples sources de données et outils pour avoir une visibilité complète de l’alignement des ressources sur les initiatives, les objectifs et les résultats clés. L’organisation tirait les données du grand livre et pouvait les rattacher avec une grande précision, mais manquait de visibilité sur la vision globale des finances, de l’informatique et de l’entreprise. Pour prendre les bonnes décisions, le DSI avait besoin d’informations et de détails pour investir dans des initiatives à forte priorité comme la modernisation des applications, plutôt que d’investir dans des actifs inutilisés et des applications moins importantes.

Le défi consistait à trouver une solution capable de fournir des informations sur la pile informatique globale de 2,5 milliards de dollars et d’aider à résoudre les problèmes suivants :

le manque d’alignement entre les objectifs informatiques et commerciaux ;

le manque de transparence dans les dépenses informatiques pour prendre des décisions efficaces ;

le coût total de possession (TCO) 1 opaque pour l’exécution d’applications et de centres de données sur site ;

opaque pour l’exécution d’applications et de centres de données sur site ; la prolifération du cloud public et l’augmentation des coûts de transformation ;

l’optimisation des dépenses.

1 Le coût total de possession des applications comprend les licences et les dépenses liées aux logiciels, le coût de la main-d’œuvre pour le développement et l’assistance, l’infrastructure, l’assistance à la main-d’œuvre pour l’infrastructure et les dépenses liées à la location des centres de données.