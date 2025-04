Guide du changement : réussir la transformation de son entreprise

Les entreprises les plus efficaces ne sont pas créées de manière descendante, mais co-créées. Pour véritablement adhérer au changement, il est essentiel d’aligner les parties prenantes, les employés et les dirigeants pour qu’ils s’expriment d’une seule voix. Comme nous l’avons constaté, de nombreuses entreprises manquent de cohérence lorsqu’il s’agit de communiquer des changements aux employés, à la fois entre les services et entre les sites.

Des campagnes de communication opportunes et accessibles contribuent à renforcer le sentiment d’appropriation et à clarifier les attentes, en particulier lorsqu’elles atteignent les employés de manière dynamique, par le biais de différents canaux. En outre, pour favoriser la transparence sur le lieu de travail, les dirigeants doivent se préparer à transmettre non seulement ce qui est attendu, mais aussi les raisons pour lesquelles des attentes particulières sont fixées. Cela permet d’adopter un ton favorable au changement et donne un sentiment de responsabilité au niveau du personnel dans les nouvelles initiatives.

Dans la pratique, cela peut impliquer d’élaborer une stratégie de communication détaillée dès le début du processus de planification et de suivre régulièrement les résultats des communications avec les employés afin de maintenir la dynamique du personnel. Comme nous l’avons vu, constituer une équipe transverse de cadres supérieurs pour agir en tant que défenseurs de la transformation peut apporter de la clarté et de la cohérence sur le lieu de travail. Ce type d’engagement au niveau de la direction augmente la performance au sein de l’entreprise, tandis que le parrainage actif favorise le changement au sein de l’entreprise, favorisant ainsi une exécution plus fluide.