Alors que les entreprises doivent relever les défis liés au paysage économique actuel, la transformation opérationnelle reste une priorité absolue. Il s’agit notamment d’affiner nos méthodes de travail, de nous adapter à la numérisation, de gérer des difficultés comme l’inflation, la pénurie de talents, les contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement et de mettre en œuvre des mesures de durabilité en temps réel. Le changement constant devenant la nouvelle norme, il est essentiel pour les entreprises de donner la priorité à l’agilité et de créer une culture organisationnelle permettant aux dirigeants et aux employés de s’adapter et de prospérer pendant la transition.

Pour y parvenir, il est essentiel de développer l’état d’esprit, les comportements et le soutien adéquats. Les entreprises ont également besoin d’une stratégie de gestion du changement efficace et de structures en place pour mettre en œuvre et bien gérer les processus lié au changement. L’objectif d’IBM Consulting, l’un des principaux cabinets de conseil en gestion du changement organisationnel, est de permettre aux entreprises de transformer leurs pratiques, en exploitant notre expertise en matière de gestion de projet et d’initiatives de changement pour y parvenir.

Imaginez une transformation numérique qui profite à la fois aux employés et à l’entreprise. Une transformation qui renforce votre entreprise, accroît la satisfaction et la productivité des employés, réduit les coûts et améliore les résultats en matière de soins de santé. L’intelligence artificielle (IA) peut jouer un rôle clé dans ce processus, en aidant les entreprises à anticiper les risques, à prendre des décisions éclairées et à rationaliser la communication pour gérer le changement plus efficacement.

Chez IBM, nos services de conseil en gestion du changement et de la culture sont conçus pour aider les entreprises à se préparer au changement et à s’adapter aux nouvelles méthodes de travail et technologies. Nous avons conscience que les entreprises doivent constamment évoluer et nous sommes prêts à les soutenir dans un large éventail de scénarios de transformation, y compris lors des fusions et des restructurations. Notre approche basée sur l’IA intègre des partenariats entre l’humain et la technologie afin de créer une solution unique et efficace.

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour créer une culture organisationnelle qui s’aligne sur leur stratégie métier, accélère leur croissance, améliore l’expérience de leurs employés, réduit les risques et leur permet d'être plus forts. Notre objectif est d’aider les dirigeants à développer les mentalités et les capacités de nouvelle génération nécessaires pour traverser les périodes de changement avec confiance.