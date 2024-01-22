Isoler les systèmes affectés

Comme les variantes les plus courantes de ransomware recherchent des vulnérabilités dans les réseaux pour se propager latéralement, il est critique d’isoler les systèmes touchés le plus rapidement possible. Déconnectez le câble Ethernet et désactivez le Wi-Fi, le Bluetooth et toute autre fonctionnalité réseau pour tout appareil infecté ou potentiellement infecté.

Deux autres étapes à considérer :

Désactivez immédiatement les tâches automatiques, par exemple la suppression de fichiers temporaires ou la rotation des journaux sur les systèmes concernés. Ces tâches peuvent interférer avec les fichiers et entraver l’investigation et la récupération des ransomwares. Déconnexion des sauvegardes. Comme de nombreux nouveaux types de ransomware ciblent les sauvegardes des données pour rendre la récupération plus difficile, gardez les sauvegardes des données hors ligne. Limitez l’accès aux systèmes de sauvegarde jusqu’à ce que vous ayez éliminé l’infection.

Photographier la demande de rançon

Avant toute autre chose, prenez une photo de la demande de rançon, et idéalement, photographiez l’écran de l’appareil concerné avec un autre appareil, comme un smartphone ou un appareil photo. Cette photo accélérera le processus de récupération et vous aidera à déposer une plainte auprès de la police ou à déclarer une éventuelle indemnité auprès de votre compagnie d’assurance.

Prévenir l’équipe de sécurité

Une fois que vous aurez déconnecté les systèmes concernés, informez votre équipe de sécurité informatique de l’attaque. Dans la plupart des cas, les professionnels de la sécurité informatique peuvent vous conseiller sur les prochaines étapes et activer le plan de réponse aux incidents de votre organisation, c’est-à-dire les processus et technologies de votre organisation pour détecter et répondre aux cyberattaques.

Ne pas redémarrer les appareils concernés

En cas de ransomware, évitez de redémarrer les appareils infectés. Les pirates informatiques savent que c’est peut-être votre premier instinct, et certains types de ransomwares détectent les tentatives de redémarrage et causent des dommages supplémentaires, par exemple en endommageant Windows ou en supprimant des fichiers cryptés. Le redémarrage peut également compliquer les enquêtes sur les attaques de ransomware : des indices précieux sont stockés dans la mémoire de l’ordinateur et seront effacée lors d’un redémarrage.

Mettez plutôt les systèmes concernés en veille prolongée. Cette opération permet d’enregistrer toutes les données en mémoire dans un fichier de référence sur le disque dur de l’appareil, afin de les conserver en vue d’une analyse ultérieure.