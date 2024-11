Une électrification durable et réussie implique de remplacer les moyens de production alimentés par des combustibles fossiles par des technologies et des équipements électriques. Quelques exemples :

Électrification du chauffage industriel : le chauffage industriel est une étape clé dans la fabrication de matériaux tels que l’acier et le ciment, et de produits de consommation tels que les appareils électroménagers et les cosmétiques. Le chauffage représente une part importante de la consommation d’énergie sur site, car il s’effectue en grande partie à des températures élevées de 400 °C (752 °F) (lien externe à ibm.com) ou plus. Comme ces besoins énergétiques sont généralement satisfaits par la combustion de combustibles fossiles, le chauffage industriel contribue à hauteur de 30 % (lien externe à ibm.com) aux émissions de gaz à effet de serre (GES) produites par les usines de fabrication. L’électrification représente une alternative respectueuse de l’environnement. Grâce aux technologies de chauffage électromagnétique, aux chaudières électriques, aux fours électriques et aux pompes à chaleur industrielles, les industries peuvent réduire considérablement leurs émissions de gaz à effet de serre. En Nouvelle-Zélande, par exemple, le passage d’une usine sidérurgique (lien externe à ibm.com) à un four à arc électrique devrait permettre de réduire les émissions d’au moins 45 %.

Moteurs électriques : les turbines à gaz et à vapeur (alimentées par des combustibles fossiles) actionnent différents types de machines tournantes, telles que des ventilateurs et des compresseurs. Le remplacement de ces turbines par des moteurs électriques alimentés par des énergies propres peut réduire les émissions sur divers sites industriels, notamment les stations de compression des gazoducs. (Le gaz naturel est souvent considéré comme un « carburant de transition » pour complémenter les sources d’énergie renouvelables.) Les stations de compression utilisent traditionnellement des turbines à gaz industrielles, mais cela est en train de changer. Ainsi, depuis 2023, plus de 300 stations de compression (lien externe à ibm.com) en Europe sont équipées de moteurs électriques.

Véhicules électriques : les émissions de gaz à effet de serre proviennent également de l’utilisation intensive de véhicules routiers et non routiers alimentés par des combustibles fossiles, des camions qui transportent des matériaux et des marchandises le long des chaînes d’approvisionnement aux chariots élévateurs dans les usines de fabrication et les ports. Le passage aux véhicules électriques est un autre moyen de réduire considérablement les émissions dans ces secteurs. Par exemple, au terminal maritime d’Elizabeth, dans le New Jersey, les opérateurs portuaires estiment qu’une nouvelle initiative visant à déployer des tracteurs de terminal électriques (lien externe à ibm.com) permettra d’éviter l’émission de 1 100 tonnes de GES par an et par tracteur.

L’installation de systèmes de chauffage et de refroidissement électriques, tels que les pompes à chaleur, est également un moyen de décarboner les sites industriels. Cependant, les recherches sur ces initiatives sont moins nombreuses (lien externe à ibm.com) que celles portant sur l’électrification des systèmes de chauffage et de refroidissement résidentiels.