Dans le paysage dynamique et incertain d’aujourd’hui, la stratégie commerciale, auparavant appelée « stratégie d’e-commerce », est bien plus qu’elle ne l’était autrefois. Le commerce est un parcours complexe au cours duquel se produit le moment de vérité, à savoir la conversion. Devant cette réalité, chaque marque, quels que soient son secteur d’activité et son modèle économique, se doit d’optimiser l’expérience commerciale, et implicitement l’expérience client, pour améliorer son taux de conversion et ses recettes. Correctement mis en œuvre, ce processus permet également de réduire ses coûts de manière significative et de satisfaire aux indicateurs clés de la réussite de l’entreprise.

La première étape consiste à élaborer une stratégie axée sur le commerce, une expérience « zéro canal », et non sur l’e-commerce, une notion rigide et obsolète, incapable de répondre aux besoins du consommateur moderne.