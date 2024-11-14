À mesure que le monde numérique évolue, les entreprises s’appuient de plus en plus sur des solutions cloud pour stocker des données, exécuter des opérations et gérer des applications. Cette croissance est néanmoins soumise au besoin de garantie de sécurité des environnements cloud et de conformité vis-à-vis de réglementations en constante évolution. C’est là que l’idée d’une sécurité autonome pour le cloud (ASC) entre en jeu.

La sécurité et la conformité ne sont pas uniquement des mots à la mode ; elles sont cruciales pour les entreprises de toutes tailles. Face à l’augmentation des violations de données et des cybermenaces, disposer de systèmes garantissant la sécurité de vos données et leur conformité aux normes réglementaires est devenu une obligation. Cependant, les méthodes traditionnelles de gestion de la sécurité et de la conformité exigent souvent un effort manuel important, ce qui peut entraîner des retards, des erreurs ou des vulnérabilités oubliées.