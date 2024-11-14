À mesure que le monde numérique évolue, les entreprises s’appuient de plus en plus sur des solutions cloud pour stocker des données, exécuter des opérations et gérer des applications. Cette croissance est néanmoins soumise au besoin de garantie de sécurité des environnements cloud et de conformité vis-à-vis de réglementations en constante évolution. C’est là que l’idée d’une sécurité autonome pour le cloud (ASC) entre en jeu.
La sécurité et la conformité ne sont pas uniquement des mots à la mode ; elles sont cruciales pour les entreprises de toutes tailles. Face à l’augmentation des violations de données et des cybermenaces, disposer de systèmes garantissant la sécurité de vos données et leur conformité aux normes réglementaires est devenu une obligation. Cependant, les méthodes traditionnelles de gestion de la sécurité et de la conformité exigent souvent un effort manuel important, ce qui peut entraîner des retards, des erreurs ou des vulnérabilités oubliées.
Newsletter Think
Rejoignez les responsables de la sécurité qui font confiance à la Newsletter Think pour obtenir des informations ciblées autour de l’IA, de la cybersécurité, des données et de l’automatisation. Apprenez rapidement grâce à des tutoriels et des fiches explicatives d’experts, envoyés directement dans votre boîte de réception. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
L’ASC est une solution révolutionnaire qui automatise les tâches complexes liées à la sécurisation de votre environnement cloud et à sa mise en conformité avec les normes réglementaires et organisationnelles. Propulsé par l’IA générative, l’ASC est conçu pour répondre aux besoins de sécurité d’aujourd’hui et pour s’adapter aux défis de demain. Actuellement, l’ASC est conçue pour les charges de travail fonctionnant sur Amazon Web Services (AWS).
L’ASC est un système intelligent qui surveille en permanence votre environnement AWS pour détecter tout changement ou risque. Cela signifie qu’à mesure que votre activité évolue, que vous ajoutiez de nouveaux services cloud, que vous changiez des configurations ou que vous les développiez, votre cadre des exigences de sécurité et de conformité s’ajuste automatiquement en temps réel.
Pour de nombreuses organisations, se conformer aux dernières réglementations, telles que les lois de confidentialité des données, les normes de secteurs ou les cadres de cybersécurité, est un casse-tête permanent. Le non-respect de ces réglementations peut entraîner de lourdes amendes, une perte de confiance et même des perturbations sur l’activité de l’entreprise.
L’ASC agit comme une protection disponible 24 h/24 et 7 j/7, en veillant à ce que votre configuration cloud reste conforme aux standards des secteurs comme le National Institute of Standards and Technology (NIST), la norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement (PCI-DSS), la Digital Operational Resilience Act (DORA) et d’autres réglementations et standards. L’ASC détecte les problèmes et les règle de manière proactive, ce qui vous permet de garder une longueur d’avance sur les menaces et les exigences de conformité avant qu’elles ne se transforment en problèmes.
Les fonctionnalités de l’ASC dont les suivantes :
Surveillance continue : l’ASC garde un œil sur votre environnement cloud à tout moment, analysant les risques potentiels, les failles de sécurité et les violations de conformité.
Réglages automatiques : si l’ASC détecte des problèmes, tels que des erreurs de configuration ou de nouvelles menaces de sécurité, elle détecte automatiquement les correctifs pour les résoudre.
Protection proactive : grâce à des prédictions alimentées par l’IA, l’ASC peut examiner vos besoins métier et recommander des configurations de ressources AWS sécurisées et conformes, nécessaires à votre entreprise. Elle peut également générer des modèles d’infrastructure en tant que code (IaC) pour déployer des ressources dans votre cloud avec des configurations sécurisées conformes aux réglementations et aux politiques internes. Qu’il s’agisse d’une modification des normes réglementaires ou d’une nouvelle cybermenace, l’ASC est prête à adapter vos paramètres de sécurité en conséquence.
Expertise humaine nécessaire : bien que l’ASC soit en grande partie autonome, elle n’élimine pas le besoin de supervision humaine. Les experts peuvent intervenir lorsque des décisions critiques sont nécessaires, en veillant à ce que le jugement humain complète l’efficacité de l’IA.
L’IA générative est au cœur de l’ASC et soutient la capacité du système à penser, à apprendre et à prévoir. En intégrant des capacités d’IA générative, l’ASC évolue et s’améliore en continu. Cela signifie que le système devient plus intelligent au fil du temps en s’adaptant aux nouveaux défis dans l’environnement de sécurité.
Par exemple, si un nouveau type de cyberattaque apparaît, l’ASC peut apprendre auprès de sources de données externes et appliquer automatiquement la bonne protection à votre environnement AWS. C’est ce qui distingue l’ASC des solutions de sécurité traditionnelles dans sa capacité à à s’auto-réparer et à s’adapter en temps réel.
Le monde de la conformité est de plus en plus complexe, mais l’ASC propose un avenir où la gestion de la conformité ne sera plus nécessairement une contrainte. En automatisant les tâches de routine telles que le suivi et les rapports, l’ASC permet à votre équipe de se concentrer sur ce qu’elle fait de mieux : développer votre activité.
Le passage au cloud computing est là pour longtemps, et avec lui vient le besoin de moyens plus intelligents et plus efficaces pour gérer la sécurité et la conformité dans l’environnement cloud. L’ASC dans AWS, alimentée par une IA générative de pointe, ouvre la voie. En automatisant des processus complexes et en protégeant de manière proactive votre environnement cloud, l’ASC veille à la sécurité, à la conformité et au développement des entreprises.
Obtenez des informations précieuses pour vous préparer et réagir plus rapidement et plus efficacement aux cyberattaques avec IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Découvrez pourquoi IBM a été désigné comme acteur majeur et obtenez des informations qui vous permettront de sélectionner le fournisseur de services de conseil en cybersécurité le mieux adapté aux besoins de votre organisation.
Découvrez comment l’environnement de la sécurité actuel évolue, comment faire face aux défis de l’IA générative et comment tirer pleinement parti de sa résilience.
Comprenez les dernières menaces et renforcez vos défenses cloud avec le rapport IBM X-Force sur le paysage des menaces dans le cloud.
Découvrez comment la sécurité des données permet de protéger les informations numériques contre l’accès non autorisé, la corruption et le vol tout au long de leur cycle de vie.
Transformez votre programme de sécurité avec le portefeuille de solutions le plus complet.
Transformez votre entreprise et gérez les risques avec des services de conseil en cybersécurité, de cloud et de sécurité gérée.
Accélérez et précisez le travail des équipes de sécurité, et rendez-les plus productives grâce à des solutions de cybersécurité cyberalimentées par l’IA.
Que vous ayez besoin de solutions de sécurité des données, de gestion des points de terminaison ou de gestion des identités et des accès (IAM), nos experts sont prêts à travailler avec vous pour atteindre une excellente posture de sécurité. Transformez votre entreprise et maîtrisez vos risques avec un leader mondial de la cybersécurité, du cloud et des services de sécurité gérés.