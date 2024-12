Face à l’évolution rapide de l’environnement numérique d’aujourd’hui, les entreprises adoptent le cloud pour stimuler l’innovation et la croissance. Cependant, ce parcours s’accompagne de son lot de défis : assurer la sécurité et la conformité dans le cloud, une faible visibilité, des processus gourmands en ressources, une expertise limitée et des réglementations complexes, à l’origine de bien des dérives et erreurs de configuration. Ces difficultés entravent l’adoption du cloud et exposent les organisations à des risques de violation de la sécurité et à des sanctions pour non-conformité.

C’est pourquoi IBM et AWS ont développé Autonomous Security for cloud (ASC), une solution IBM qui révolutionne la façon dont les entreprises abordent l’adoption de cloud. En intégrant la technologie d’IA de pointe AWS Bedrock, ASC automatise et rationalise les tâches de sécurité et de conformité afin de corriger les erreurs de configuration et les dérives. Notre solution change la donne en permettant aux entreprises d’accélérer leur parcours d’adoption du cloud en toute confiance. Avec Autonomous Security for Cloud, vous pouvez garantir un niveau de sécurité supérieur dès le départ, réduisant considérablement les efforts manuels et le temps généralement nécessaire pour assurer la conformité. Vous bénéficiez d’une multitude d’avantages, notamment un déploiement automatisé, une surveillance continue, un contrôle de la conformité piloté par l’IA et une détection des dérives avec résolution autonome. À la clé : une réduction des risques de violation, une baisse des coûts opérationnels et un déploiement plus rapide et simplifié des ressources cloud.

Ne vous laissez pas distancer. Accélérez votre parcours d’adoption de cloud en toute confiance avec Autonomous Security for cloud.