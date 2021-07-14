L’IA à grande échelle

RAD-ML est le cadre d’IBM pour accélérer rapidement le délai de production des applications de science des données via l’automatisation. Soutenu par la méthodologie Rapid Asset Development – Machine Learning (RAD-ML) et d’autres actifs et accélérateurs d’IBM, IBM Services for AI at Scale fournit des cadres responsables, cohérents mais innovants pour aborder et exploiter la data science afin de construire des modèles d’IA/ML reproductibles, réutilisables, évolutifs et exploitables. L’offre d’IBM réduit considérablement le temps de développement de ces modèles et établit des pipelines pour accélérer leur déploiement en production, tout en augmentant l’efficacité des data scientists des clients, leur permettant ainsi de se concentrer sur l’atteinte des résultats attendus et de faire ce qu’ils font de mieux et apprécient le plus.



IBM Services for AI at Scale est un service « consult-to-operate » qui fournit un moyen d’intégrer et de mettre à l’échelle de manière cohérente les PoCs IA/ML dans la production, ainsi que d’exécuter et de gérer ces modèles d’IA/ML au fil du temps. Les actifs développés à l’aide des directives de la méthode RAD-ML peuvent être plus facilement déployés sur une architecture de machine learning évolutive.

RAD-ML est un cadre des exigences éprouvé pour développer des actifs évolutifs de ML, définissant la préparation des actifs à travers les dimensions fonctionnelles et stratégiques, et peut être utilisé comme point de départ pour toute solution IA/ML si le client ne dispose pas d’un cadre commun. Il peut être utilisé pour développer des actifs ou des modules de science des données autonomes en plus de solutions existantes. Il permet de créer des ressources de machine learning qui respectent les trois capacités (actionnables, réutilisables et évolutives) en utilisant les concepts clés suivants :

– Les actifs de machine learning doivent être intégrés dans les processus métier avec un ROI éprouvé

▪Les ressources de machine learning doivent être flexibles selon les contextes de données et les investissements technologiques

▪ Les actifs de machine learning devraient être basés sur une Technologie robuste et une conception opérationnelle qui peut être étendue