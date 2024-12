Apprentissage de l’IA par le tennis

IBM SkillsBuild Suivez le programme IBM SkillsBuild, et plus particulièrement le nouveau guide Apprentissage de l’IA par le tennis, pour améliorer vos connaissances en IA. Vous aurez accès à des cours et des ressources gratuits, que vous soyez apprenant, éducateur ou une organisation. Découvrez les bases de l’IA à travers le prisme du tennis et voyez comment l’IA peut améliorer votre jeu quel que soit le secteur. Apprendre les concepts d’IA de base avec le tennis Lire le guide