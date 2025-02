Toyota Finance a choisi une approche « numérique + IA » pour une transformation en profondeur de ses processus. En adoptant l'IA générative, l'entreprise ambitionne d'améliorer des processus métier complexes, jusqu'ici rétifs à la numérisation. Cette démarche a permis d'accélérer l'innovation dans des domaines tels que l'analyse de données, l'automatisation des tâches et l'aide à la décision.

En matière de transformation numérique, il faut manier l'IA générative avec une audace raisonnée. Des expérimentations modestes, suivies d'une mise en production stratégique, sont gages d'innovation.

Toyota Finance s'est associé aux équipes IBM Client Engineering et Customer Success Manager pour mener à bien ce projet, dont l'objectif était d'optimiser l'efficience opérationnelle en développant et testant l'IA générative dans un environnement bac à sable IBM Cloud.

Dès la mise en place de l'environnement bac à sable IBM Cloud, Toyota Finance et IBM ont entrepris plusieurs projets pilotes, dans une logique de co-création, afin d'améliorer la productivité au travail.

L'environnement bac à sable est constitué de deux composants : une plateforme de développement applicatif flexible (OpenShift) et une plateforme d'IA générative (watsonx). L'entreprise a procédé à des développements et des évaluations répétés d'applications utilisant l'IA générative, dans le but de vérifier le potentiel d'amélioration continue de l'efficacité opérationnelle.

Pour accompagner l'adoption de l'IA générative, l'équipe Toyota Finance/IBM Client Engineering a travaillé sur les besoins clés de Toyota Finance, en réalisant plusieurs projets en 10 mois sur l'environnement IBM Cloud. Un de ces projets, un outil de relecture d'e-mails clients est déjà en service depuis novembre 2024. Un autre de ces projets, pour faciliter la création de FAQ à l'usage des concessionnaires, est en phase de test et d'amélioration, avec une mise en production prévue pour février 2025.