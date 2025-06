Les solutions d’intégration IBM permettent de connecter les applications et les systèmes pour débloquer des données critiques rapidement et en toute sécurité, éliminant ainsi les silos tout en accélérant l’automatisation et la transformation des données. Cette approche moderne et efficace des intégrations aide les organisations à accélérer l’innovation, à tirer profit des données et à moderniser leurs applications pour l’IA.