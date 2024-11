Le transfert de fichiers fait partie intégrante de la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients et leurs partenaires. Le marché passe des protocoles traditionnels, tels que le FTP, l'HTTP et le SFTP, à des solutions modernes et gouvernées telles que le transfert de fichiers gérés IBM, qui améliorent la fiabilité, la sécurité et la rapidité des transferts.

Devenez le partenaire avec lequel tout le monde veut travailler. Vos partenaires commerciaux n'ont besoin que d'outils de transfert de fichiers standard, tels qu'un navigateur Web, pour échanger des fichiers avec vous, ce qui vous permet d'intégrer rapidement de nouveaux clients et fournisseurs.

Grâce aux solutions IBM de transfert de fichiers gérés, les fichiers sont chiffrés pour plus de sécurité. En outre, les solutions d'IBM intègrent d'emblée l'accélération des fichiers, ce qui leur permet de traiter des fichiers de toutes tailles, y compris des transferts de fichiers volumineux sur de longues distances.