Pour développer les compétences internes nécessaires pour atteindre ses objectifs, FAW-Volkswagen s’est tourné vers un partenaire de confiance avec lequel il travaille depuis plus de 20 ans : IBM Consulting. L’équipe IBM a aidé FAW-Volkswagen à transformer non seulement les compétences de l’équipe de développement du client, mais aussi la nature même de l’équipe au sein de l’entreprise.

Il ne s’agissait pas seulement d’un atelier de formation. IBM Consulting a utilisé la méthodologie IBM Garage, des pratiques éprouvées qui guident une entreprise dans la conception, le développement et la mise à l’échelle de solutions pour une transformation de bout en bout, afin d’aider le centre R&D de FAW-Volkswagen à Chengdu, en Chine, à créer et à former une équipe d’innovation numérique de plus de 150 personnes au design thinking et aux modèles d’exploitation agile, y compris les pratiques DevOps, pour transformer l’organisation en entreprise davantage axée sur le client. Le processus a généré des idées innovantes et permis à FAW-Volkswagen de disposer des pratiques, des technologies et de l’expertise nécessaires pour transformer rapidement ces idées en valeur métier.

Par exemple, les équipes ont identifié une déficience liée aux trois plateformes de réseau distinctes pour les trois grandes marques de voitures FAW-Volkswagen. Un manque d’évolutivité et de stabilité sur l’ensemble des plateformes a entravé l’innovation et la mise au jour de nouveaux projets. « Après cette découverte, explique M. Jin, nous avons procédé au lancement de l’intégration des trois marques et créé une plateforme IoV avancée, stable et évolutive pour résoudre le dilemme actuel et promouvoir une innovation continue plus facile à appliquer à l’ensemble des marques. »

Côté technologies, FAW-Volkswagen a mis en œuvre IBM Cloud Pak for Integration, qui fournit des schémas d’intégration qui répondent aux exigences de l’entreprise. FAW-Volkswagen utilise les composants IBM Cloud Pak for Integration, ainsi que la plateforme de conteneurs Red Hat OpenShift d’IBM Cloud Pak, pour développer des intégrations conteneurisées basées sur des API dans deux cas d’utilisation : l’intégration d’écosystème et l’intégration dorsale.

L’intégration de l’écosystème permet d’intégrer les divers services numériques dans les véhicules et sur les appareils mobiles des clients. Cela inclut l’intégration avec les partenaires dans les contenus multimédia en temps réel, les services de stationnement et, en particulier, les services de recharge pour véhicules électriques. Il existe plusieurs opérateurs de réseau de recharge en Chine, certains offrant un service de recharge en courant alternatif, d’autres qui en courant continu, avec des vitesses de charge variables disponibles. FAW-Volkswagen utilise le service de passerelle API d’IBM Cloud Pak pour gérer et accélérer l’intégration des opérateurs de recharge. Et les conducteurs bénéficient d’une expérience simplifiée : ils voient toutes les options de recharge disponibles, filtrées selon les exigences de leur véhicule, dans une même application FAW-Volkswagen.

L’intégration dorsale relie les systèmes d’enregistrement de l’entreprise aux logiciels en constante évolution des véhicules FAW-Volkswagen. Cela inclut la synchronisation des processus de développement et de fabrication de produits avec le développement agile de logiciels frontaux. Pour les clients, cela signifie une expérience plus pratique et plus fluide. Par exemple, un propriétaire de voiture peut passer une commande d’entretien à un concessionnaire à partir de l’unité principale de la voiture ou à partir d’une application mobile, ou suivre l’avancement de production d’une voiture commandée récemment. Dans chaque cas, le composant de gestion des API IBM Cloud Pak échange des informations via des API entre les interfaces du client et les systèmes dorsaux, tels que le système de gestion des concessionnaires et le système d’exécution de la fabrication.

« Nous utilisons la capacité de gestion des API dans Cloud Pak for Integration pour réduire le délai d’intégration des partenaires de l’écosystème de plusieurs mois à plusieurs semaines, explique M. Jin. Pour l’intégration dorsale, nous utilisons ces API pour simplifier l’accès aux applications complexes ».