Les entreprises se voient obligées d’accélérer l’innovation et d’acquérir un avantage concurrentiel, tout en veillant à leur sécurité et à leur durabilité. Il n’est pas rare de disposer de 500 applications, voire plus, dont la plupart comportent une dette technique lourde.



Avec IBM, vous bénéficiez d’un ensemble complet de runtimes d’applications, d’outils de modernisation et d’outils DevOps afin de réduire vos coûts d’infrastructure, d’optimiser l’utilisation des ressources et d’augmenter la productivité de vos développeurs.