Automatisez les activités opérationnelles d’IBM WebSphere pour réduire les risques de sécurité de manière proactive et accélérer la résolution des menaces. Libérez la charge de travail de votre équipe opérationnelle des tâches manuelles fastidieuses, et assurez de façon continue la conformité de la sécurité grâce à l’évaluation, au suivi et à la résolution automatisés des vulnérabilités. Les tâches manuelles et le manque de visibilité limitent la capacité à mettre en place une stratégie de sécurité robuste.

IBM propose WebSphere Automation pour simplifier le travail des équipes chargées des opérations. Automatisez vos activités opérationnelles et de sécurité IBM WebSphere existantes pour réduire le temps du cycle de la résolution des menaces et minimiser votre exposition. Tirez parti de l’automatisation pour protéger votre entreprise et vos actifs stratégiques pour permettre à vos équipes de se concentrer sur ce qui compte le plus.