Licences pour capacité partielle (capacité de virtualisation)

Le mode de licence pour une utilisation en sous-capacité vous permet d’acquérir des droits sur un produit logiciel éligible sur la base d’une capacité inférieure à la capacité totale de votre serveur ou groupe de serveurs. Ce mode vous offre la granularité de licence requise pour tirer pleinement profit de diverses architectures de puces multicœurs et de technologies de virtualisation.
Les conditions de licence logicielle pour une utilisation en sous-capacité sont stipulées dans les contrats International Passport Advantage et Passport Advantage Express (IPAA).
Vous trouverez ci-dessous un résumé des exigences en matière de licences de capacité partielle.
Si vous faites l’acquisition de produits de sous-capacité éligibles pour une utilisation dans un environnement de virtualisation éligible, vous devez détenir des droits d’utilisation suffisants pour couvrir tous les cœurs de processeur activés* mis à la disposition du Programme ou gérés par celui-ci, conformément aux Règles de comptage des licences en capacité de virtualisation et
Remarque : le déploiement de la configuration ILMT Lite avec le scanner déconnecté (Disconnected Scanner) bénéficie d’une approbation préalable dès lors que le nombre de VM ou de partitions LPAR cibles compris dans le périmètre de la capacité de virtualisation est inférieur à 5 000 (cinq mille).
En lieu et place d’ILMT, les outils validés et approuvés sont les suivants :
Pour plus d’informations, veuillez consulter la page Outils approuvés et les sections connexes.
* Un cœur de processeur activé est un cœur de processeur disponible à l’utilisation dans un serveur physique ou virtuel, indépendamment du fait que la capacité dudit cœur puisse être ou soit limitée au moyen de technologies de virtualisation, de commandes du système d’exploitation, de paramètres du BIOS ou de restrictions analogues.
*Consultez Octroi de licences de conteneurs pour en savoir plus sur les critères d’éligibilité et les obligations déclaratives.
Tous les produits basés sur le nombre de cœurs (notamment ceux intégrés dans des programmes groupés) qui utilisent les indicateurs figurant ci-dessous dans la colonne de gauche sont éligibles au mode de licence en sous-capacité. Les conditions requises par l’IBM License Metric Tool pour chaque indicateur figurent dans la colonne de droite.
|Indicateur*
|ILMT obligatoire**
|1. Unité de valeur de processeur (PVU)
Oui
|2. Unité de valeur de ressource (RVU) :
Cœur de processeur activé géré (MAPC)
Oui
|3. Cœur de processeur virtuel (VPC)
Oui (voir la modification de la politique VPC ci-dessous)
Mise à jour : 10 mai 2022
*Pour connaître la définition des indicateurs PVU, RVU et VPC, veuillez consulter Indicateurs de licence courants.
**L’IBM License Metric Tool (ILMT) permet le suivi de l’indicateur « Install » de manière native, ainsi que de diverss autres indicateurs au cas par cas, selon le programme.
Les appliances virtuelles (telles que les fichiers OVA déployés sur VMware ESXi) sont éligibles au mode de licence en sous-capacité. Toute la puissance de calcul doit faire l’objet d’une tarification établie selon les règles de comptage de la sous-capacité. Ces environnements doivent utiliser des systèmes d’exploitation et des technologies de virtualisation éligibles, ainsi que l’outillage approuvé (par exemple, ILMT), conformément aux exigences standards en matière de sous-capacité. La prise en charge des scanners ILMT s’effectue au cas par cas, selon le produit. Reportez-vous à la documentation de votre produit ou contactez votre représentant IBM afin de confirmer la compatibilité de vos appliances virtuelles.
Depuis la publication de l’IBM Passport Advantage v11, pour tous les nouveaux clients à compter du 1er février 2023 et les clients existants à compter du 1er mai 2023, les politiques de rapport de sous-capacité qui ne visaient jusqu’alors que les produits éligibles déployés selon les indicateurs PVU et RVU s’appliquent désormais à ceux déployés selon l’indicateur VPC.
Avis préalable de mise à jour de la politique relative au VPC : 13 juillet 2022
À compter du 10 mai 2022, IBM impose désormais, pour toutes les licences logicielles Virtual Processor Core (VPC) soumises au mode de licence en sous-capacité, le déploiement de l’IBM License Metric Tool (ILMT) ou d’autres outils validés approuvés. Le comptage manuel de la capacité ne sera plus autorisé.
Les conditions d’octroi des licences de conteneurs ne sont pas incluses dans ce changement de politique.
Action requise de la part du client
Pour l’utilisation en sous-capacité d’un logiciel qui utilise l’indicateur VPC (Virtual Processor Core), le Client accepte :
1) d’installer et de configurer la version la plus récente de l’outil de mesure de licence IBM (ILMT) ou tout autre outil validé approuvé dans un délai de 90 jours à compter de la publication de la présente lettre (et au plus tard le 1er janvier 2023) et/ou du premier déploiement par le Client d’un Produit VPC en sous-capacité ;
2) d’installer sans délai toutes les mises à jour de l’ILMT dès qu’elles sont disponibles ;
3) de collecter les données de déploiement pour chaque Produit éligible (PE).
ILMT (ou un autre outil approuvé par IBM) doit être installé pour tous les produits à capacité partielle. (N’est plus valable : voir la mise à jour de la politique datant de février 2023).
Tout manquement aux dispositions susmentionnées donnera lieu à une facturation sur la base de la pleine capacité pour le nombre total de cœurs de processeur physiques activés et disponibles à l’utilisation sur le serveur.
Pour toute question concernant l’incidence de ces mesures sur vos déploiements logiciels, nous vous invitons à contacter votre représentant IBM.
Les pièces listées ci-dessous ne peuvent pas faire l'objet d'une licence pour capacité partielle :
|Références PN (Lic., Maint., Rétab.)
|PID#
|Description
|1. D571FLL, E02DTLL, D571GLL
|5724A39
|WebSphere MQ for HP NonStop Server
|2. D564PLL, E0287LL, D564QLL
|5724A38
|WebSphere MQ for HP OpenVMS
Lorsqu’un système d’exploitation ou une technologie de virtualisation ne sont plus pris en charge par leur fournisseur, IBM annonce son intention de les retirer de la liste des technologies.
L’ensemble de ces prévisions et les retraits effectifs de technologies sont annoncés dans le calendrier de retrait des éléments de la liste des technologies éligibles à la sous-capacité.
Passé un délai de 90 jours suivant l’inéligibilité du Système d’exploitation, le Client ne peut plus bénéficier de Renouvellements partiels.
Afin d’être tenus informés des dernières prévisions de retrait des technologies de virtualisation et des systèmes d’exploitation de la liste d’éligibilité à la sous-capacité, les clients doivent s’abonner au service Mes notifications pour le produit ILMT.
Remarques :
D’une manière générale, pour tout Produit éligible installé dans un environnement de virtualisation éligible, le calcul de la licence repose sur la plus faible des valeurs suivantes :
Le nombre total de cœurs ainsi obtenu est ensuite multiplié par tout coefficient de conversion applicable :
Les ratios liés au SMT ou à l’Hyper-Threading ne donnent lieu à aucun ajustement dans le calcul de la sous-capacité. Dès lors que le nombre total de cœurs virtuels atteint le seuil de la capacité physique, aucun cœur additionnel n’est pris en compte.
Les ressources suivantes présentent les règles et les scénarios de calcul des droits de licence en capacité de virtualisation, afin de vous aider à déterminer le nombre exact de cœurs qui doivent être couverts par une licence. Ces règles s’appliquent aux serveurs situés au sein de la même région ILMT. Le découpage des régions ILMT repose sur les grands continents et se définit comme suit.
Régions ILMT :
Scénarios de comptage des licences :
Téléchargez la feuille de calcul du rapport d’audit « Manual Calculation of Virtualization Capacity ».
Consultez les réponses aux questions les plus fréquemment posées concernant la conformité et les licences de sous-capacité.
Utilisez le calculateur d’unités de valeur par processeur (PVU) afin de déterminer le nombre de PVU nécessaires en fonction de votre environnement. Veuillez renseigner les champs obligatoires pour chaque configuration serveur et saisir le nombre de cœurs de processeur afin de calculer le « Nombre total d’unités de valeur ».