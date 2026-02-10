Licences pour capacité partielle (capacité de virtualisation)

Depuis la publication de l’IBM Passport Advantage v11, pour tous les nouveaux clients à compter du 1er février 2023 et les clients existants à compter du 1er mai 2023, les politiques de rapport de sous-capacité qui ne visaient jusqu’alors que les produits éligibles déployés selon les indicateurs PVU et RVU s’appliquent désormais à ceux déployés selon l’indicateur VPC.



Avis préalable de mise à jour de la politique relative au VPC : 13 juillet 2022

À compter du 10 mai 2022, IBM impose désormais, pour toutes les licences logicielles Virtual Processor Core (VPC) soumises au mode de licence en sous-capacité, le déploiement de l’IBM License Metric Tool (ILMT) ou d’autres outils validés approuvés. Le comptage manuel de la capacité ne sera plus autorisé.

Les conditions d’octroi des licences de conteneurs ne sont pas incluses dans ce changement de politique.

Action requise de la part du client

Pour l’utilisation en sous-capacité d’un logiciel qui utilise l’indicateur VPC (Virtual Processor Core), le Client accepte :

1) d’installer et de configurer la version la plus récente de l’outil de mesure de licence IBM (ILMT) ou tout autre outil validé approuvé dans un délai de 90 jours à compter de la publication de la présente lettre (et au plus tard le 1er janvier 2023) et/ou du premier déploiement par le Client d’un Produit VPC en sous-capacité ;

2) d’installer sans délai toutes les mises à jour de l’ILMT dès qu’elles sont disponibles ;

3) de collecter les données de déploiement pour chaque Produit éligible (PE).

ILMT (ou un autre outil approuvé par IBM) doit être installé pour tous les produits à capacité partielle. (N’est plus valable : voir la mise à jour de la politique datant de février 2023).

Tout manquement aux dispositions susmentionnées donnera lieu à une facturation sur la base de la pleine capacité pour le nombre total de cœurs de processeur physiques activés et disponibles à l’utilisation sur le serveur.

Pour toute question concernant l’incidence de ces mesures sur vos déploiements logiciels, nous vous invitons à contacter votre représentant IBM.