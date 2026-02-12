Dans le cadre des programmes IBM Passport Advantage et Passport Advantage Express, les clients peuvent :

Acquérir des produits éligibles (PE), y compris les logiciels IBM (licences perpétuelles et temporaires), la catégorie de produits CEO (Complete Enterprise Option), l’abonnement au logiciel et l’assistance, les services cloud, les appareils et les services liés aux appareils, ainsi que des offres de tiers sélectionnées, sous réserve des conditions des tiers.

Renouveler l’abonnement au logiciel et l’assistance IBM, les licences par abonnement et les licences temporaires, les services cloud et les services liés aux appareils.

Souscrire et renouveler l’assistance technique pour une application open source sélectionnée et d’autres applications non garanties.

Bien que les deux programmes utilisent un ensemble commun d’accords, de processus et d’outils, ils présentent des différences.