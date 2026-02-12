Présentation de Passport Advantage/Passport Advantage Express

Illustration de formes géométriques dans des tons bleus, noir et gris

Passport Advantage (PA) et Passport Advantage Express (PAE) sont des programmes IBM complets qui permettent aux clients de commander des produits éligibles (PE).

  •  

Aperçu

Dans le cadre des programmes IBM Passport Advantage et Passport Advantage Express, les clients peuvent :

  • Acquérir des produits éligibles (PE), y compris les logiciels IBM (licences perpétuelles et temporaires), la catégorie de produits CEO (Complete Enterprise Option), l’abonnement au logiciel et l’assistance, les services cloud, les appareils et les services liés aux appareils, ainsi que des offres de tiers sélectionnées, sous réserve des conditions des tiers.
  • Renouveler l’abonnement au logiciel et l’assistance IBM, les licences par abonnement et les licences temporaires, les services cloud et les services liés aux appareils.
  • Souscrire et renouveler l’assistance technique pour une application open source sélectionnée et d’autres applications non garanties.

Bien que les deux programmes utilisent un ensemble commun d’accords, de processus et d’outils, ils présentent des différences.

Comparaison entre Passport Advantage et Passport Advantage Express

Passport Advantage

 

  • Idéal pour les grandes entreprises multinationales multisites
  • Basé sur les relations
  • Inscription obligatoire
  • Tarification au volume suggérée selon la relation (RSVP)
  • Une date de renouvellement S&S annuelle (pour la plupart des offres) synchronisée avec une date anniversaire unique
  • Gérer plusieurs sites dans le cadre d’un seul accord
  • Agrégation de points

Passport Advantage Express

 

  • Conçu pour les petites entreprises disposant d’un seul site
  • Basé sur les transactions
  • Aucune inscription
  • Tarification de vente au détail suggérée (SRP)
  • Les dates de renouvellement S&S (abonnement et assistance) correspondent à la date d’achat initiale, et non à une seule date anniversaire annuelle
  • Gestion de site unique uniquement
  • Aucune agrégation de points
Ressources
Gros plan sur deux personnes se serrant la main
Lire les accords

Il est important que vous compreniez toutes les conditions générales avant la signature et l’envoi de tout accord ou de ses annexes.

 En savoir plus
Deux professionnels utilisant un ordinateur portable ensemble lors d’une réunion
S’inscrire à Passport Advantage

Il offre des tarifs plus avantageux, une administration du site simplifiée et une date anniversaire de renouvellement unique chaque année. Mais pour profiter de ces avantages, vous devez vous inscrire.

 En savoir plus
Deux femmes travaillent ensemble sur un ordinateur portable
Se connecter à Passport Advantage Online

Passport Advantage Online fournit un accès sécurisé aux informations et applications Passport Advantage spécifiques au site.

 En savoir plus