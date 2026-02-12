Dans le cadre des programmes IBM Passport Advantage et Passport Advantage Express, les clients peuvent :
Bien que les deux programmes utilisent un ensemble commun d’accords, de processus et d’outils, ils présentent des différences.
Il est important que vous compreniez toutes les conditions générales avant la signature et l’envoi de tout accord ou de ses annexes.
Il offre des tarifs plus avantageux, une administration du site simplifiée et une date anniversaire de renouvellement unique chaque année. Mais pour profiter de ces avantages, vous devez vous inscrire.
Passport Advantage Online fournit un accès sécurisé aux informations et applications Passport Advantage spécifiques au site.