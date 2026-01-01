En règle générale, pour tout produit éligible installé dans un environnement de virtualisation éligible, vous pouvez obtenir une licence au moindre :

PVU/VPC/RVU pour le nombre maximal de cœurs virtuels dans les machines virtuelles (VM) disponibles pour le Produit éligible à un moment donné ou

PVU/VPC/RVU pour le nombre maximal de cœurs physiques dans le serveur disponibles pour le Produit éligible à un moment donné

Les documents ci-dessous contiennent les règles de calcul des licences de capacité de virtualisation et les scénarios de calcul, dont le but est de vous aider à déterminer le nombre correct de cœurs de processeur requis pour l’obtention d’une licence. Ces règles s’appliquent aux serveurs situés dans la même région ILMT. Les régions ILMT sont basées sur des continents à l’international et sont définies comme suit.

Régions ILMT :

Région 1 : Amérique du Nord et Amérique du Sud

Région 2 : Europe et Afrique

Région 3 : Asie et Australie

Les documents ci-dessous contiennent les règles de calcul des licences de capacité de virtualisation et les scénarios de calcul, dont le but est de vous aider à déterminer le nombre correct de cœurs de processeur requis pour l’obtention d’une licence :

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