Règles de calcul des licences de capacité de virtualisation

Aperçu

En règle générale, pour tout produit éligible installé dans un environnement de virtualisation éligible, vous pouvez obtenir une licence au moindre :

  • PVU/VPC/RVU pour le nombre maximal de cœurs virtuels dans les machines virtuelles (VM) disponibles pour le Produit éligible à un moment donné ou
  • PVU/VPC/RVU pour le nombre maximal de cœurs physiques dans le serveur disponibles pour le Produit éligible à un moment donné

Les documents ci-dessous contiennent les règles de calcul des licences de capacité de virtualisation et les scénarios de calcul, dont le but est de vous aider à déterminer le nombre correct de cœurs de processeur requis pour l’obtention d’une licence. Ces règles s’appliquent aux serveurs situés dans la même région ILMT. Les régions ILMT sont basées sur des continents à l’international et sont définies comme suit.

Régions ILMT :

  • Région 1 : Amérique du Nord et Amérique du Sud
  • Région 2 : Europe et Afrique
  • Région 3 : Asie et Australie

Les documents ci-dessous contiennent les règles de calcul des licences de capacité de virtualisation et les scénarios de calcul, dont le but est de vous aider à déterminer le nombre correct de cœurs de processeur requis pour l’obtention d’une licence :

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Déterminer le nombre de licences PVU/VPC/RVU requis pour l’Environnement de virtualisation éligible

Pour déterminer le nombre de licences requis pour l’Environnement de virtualisation éligible :

  • Lisez les conditions de licence de sous-capacité du Contrat International Passport Advantage.
  • Reportez-vous au fichier ci-dessus pour connaître les règles de calcul des licences de capacité de virtualisation appropriées pour l’environnement de virtualisation éligible.
  • Suivez les règles de calcul des licences de capacité de virtualisation pour déterminer, par programme, le nombre de cœurs de processeur requis pour l’attribution de la licence.
  • Pour les PVU : multiplier le nombre de cœurs de processeur requis pour l’octroi de licence par le nombre de PVU par cœur requis pour cette famille de processeurs. Pour déterminer le nombre exact d’unités PVU par cœur, référez-vous au tableau PVU.
  • Pour les VPC : 1 VPC équivaut à 1 processeur virtuel (vCPU) ; sous réserve de la règle du « moindre » ci-dessus
  • Pour les RVU : référez-vous au document d’information sur la licence du programme principal pour déterminer le nombre de RVU nécessaire pour octroyer la licence au nombre de cœurs de processeur disponibles pour ce programme principal. Tous les documents d’information sur les licences sont disponibles ici : https://www.ibm.com/fr-fr/terms/?cat=software-licence

Si vous avez des questions, veuillez contacter votre représentant commercial IBM ou votre IBM Business Partner.