En règle générale, pour tout produit éligible installé dans un environnement de virtualisation éligible, vous pouvez obtenir une licence au moindre :
Les documents ci-dessous contiennent les règles de calcul des licences de capacité de virtualisation et les scénarios de calcul, dont le but est de vous aider à déterminer le nombre correct de cœurs de processeur requis pour l’obtention d’une licence. Ces règles s’appliquent aux serveurs situés dans la même région ILMT. Les régions ILMT sont basées sur des continents à l’international et sont définies comme suit.
Régions ILMT :
Les documents ci-dessous contiennent les règles de calcul des licences de capacité de virtualisation et les scénarios de calcul, dont le but est de vous aider à déterminer le nombre correct de cœurs de processeur requis pour l’obtention d’une licence :
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Pour déterminer le nombre de licences requis pour l’Environnement de virtualisation éligible :
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