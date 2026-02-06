Unités de valeur de processeur (PVU)

Les titulaires de licence peuvent déployer les Programmes éligibles soit avec une licence en capacité complète, soit avec une licence en capacité de virtualisation (sous-capacité).
Une unité de valeur de processeur (PVU) est une unité de mesure selon laquelle le Programme peut être concédé sous licence. Le nombre de droits PVU requis dépend de la technologie du processeur (définie dans les tableaux PVU ci-dessous par fournisseur, marque, type et numéro de modèle) ainsi que du nombre de processeurs mis à disposition du Programme. Pour les licences basées sur les PVU, IBM définit un processeur comme chaque cœur de processeur sur une puce (socket). Une puce de processeur double cœur, par exemple, comporte deux cœurs de processeur.
Les tableaux ci-dessous répertorient uniquement les technologies de processeurs actuellement disponibles de manière générale à la date de publication. Les exigences PVU pour les futures technologies de processeurs peuvent différer. Pour vous aider à identifier le numéro de modèle de votre processeur, consultez le Processor Model Number Discovery Guide (États-Unis).
|Fournisseur
du processeur
|Nom
du processeur
|Numéros de modèle des serveurs
|Nombre maximal
de sockets par serveur
|Numéro
de modèle
du processeur
|PVU par cœur
|IBM
|POWER IFL, tout cœur de système POWER exécutant Linux
|TOUS
|TOUS
|TOUS
|70
|POWER 11
|E1180
|>4
|TOUS
|120
|E1150
|TOUS
|TOUS
|100
|S1112, S1122, L1122, S1124, L1124
|TOUS
|TOUS
|70
|POWER10
|E1080
|>4
|TOUS
|120
|E1050
|TOUS
|TOUS
|100
|S1022, L1022, S1022s, S1014, S1024, L1024, S1012
|TOUS
|TOUS
|70
|POWER9
|E980
|>4
|TOUS
|120
|E950
|4
|TOUS
|100
|H922, H924, S914, S922, S924
|2
|Tous
|70
|POWER8
|870, 880
|> 4
|TOUS
|120
|E850
|4
|TOUS
|100
S812, S814, S822, S824
|2
|TOUS
|70
|POWER7 4
|770, 780, 795
|> 4
|TOUS
|120
|750, 755, 760, 775, PS704, p460, Power ESE
|4
|TOUS
|100
|PS700-703,
710-740, p260, p270
|2
|TOUS
|70
|POWER6
|550, 560, 570,
575, 595
|TOUS
|TOUS
|120
|520,
JS12, JS22,
JS23, JS43
|TOUS
|TOUS
|80
|POWER5,
POWER4
|TOUS
|TOUS
|TOUS
|100
|POWER5 QCM
|TOUS
|TOUS
|TOUS
|50
|z17 ME1, z16 A01, z15 T01, z14 M01-M05 & L01-L05, z13, zEC12, z196, z10 EC,
Linux One I-V, tous les modèles Emperor 1,5
|TOUS
|TOUS
|TOUS
|120
|z16 A02, z15 T02, z14 ZR1 / LR1, z13s, zBC12, z114, z10 BC, System z9, z990, S/390,
Linux One I-IV, tous les modèles Rockhopper, y compris Express 1, 2, 6
|TOUS
|TOUS
|TOUS
|100
|PowerPC 970
|TOUS
|TOUS
|TOUS
|50
| PowerXCellTM,
Cell/B.E.TM 8i3
|TOUS
|TOUS
|TOUS
|30
|Tous
|Les autres
|TOUS
|TOUS
|TOUS
|100
|Technologies de processeur
|Marque du processeur
|Fournisseur
du processeur
|Nom
du processeur
|Numéros de modèle des serveurs
|Nombre maximal
de sockets par serveur
|Numéros de modèle du processeur
|PVU par cœur
|HP/Intel
|Itanium
|TOUS
|TOUS
|TOUS
|100
|PA-RISC
|TOUS
|TOUS
|TOUS
|100
|Oracle / Sun / Fujitsu
|SPARC64 VI, VII, X, X+. XII
|TOUS
|TOUS
|TOUS
|100
|UltraSPARC IV
|TOUS
|TOUS
|TOUS
|100
|SPARC M5 / M6
|TOUS
|TOUS
|TOUS
|120
|SPARC M7
|T7-4
|4
|TOUS
|100
|SPARC T4/T5/M7/S7/M8
|T5-8, M7-8, M7-16, M8-8
|>4
|TOUS
|120
|T4-4, T5-4, T7-4, T8-4
|4
|TOUS
|100
|T4-1, T4-1B,
T4-2, T5-1B, T5-2, T7-1, T7-2, S7-2, S7-2L, T8-1, T8-2
|2
|TOUS
|70
|SPARC T3
|TOUS
|TOUS
|TOUS
|70
|UltraSPARC T2
|TOUS
|TOUS
|TOUS
|50
|UltraSPARC T1
|TOUS
|TOUS
|TOUS
|30
|Tous
|Les autres
|TOUS
|TOUS
|TOUS
|100
*Exigences à la date de publication : 25 septembre 2024
Remarques :
|Fournisseur
du processeur
|Nom
du processeur
|Numéro de modèle
du processeur 1
|Nombre maximal de sockets par serveur
|PVU par cœur
|Intel
|Xeon 2
|Tous les modèles de processeurs Xeon post-Nehalem (lancés en 11/2008), y compris Xeon 6 (6e génération) & Xeon Scalable (5e génération)
2
4
>4
70
100
120
|Xeon
|Tous les modèles de processeurs Xeon pré-Nehalem
3000 à 3399
5000 à 5499
7000 à 7499
|TOUS
|50
|Core 3
|Tous les processeurs i3, i5, i7, i9
|TOUS
|70
|AMD
|Opteron
|TOUS
|TOUS
|50
|AMD
|EPYC
|TOUS
|TOUS
|70
|Tous
|Les autres
|TOUS
|TOUS
|100
*Exigences à la date de publication : 8 mai 2024
Remarques :
Utilisez le calculateur d’unités de valeur du processeur pour déterminer le nombre de PVU requis en fonction de votre environnement.
Consultez les réponses à certaines des questions les plus fréquemment posées sur les PVU.