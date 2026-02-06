Unités de valeur de processeur (PVU)

Une unité de valeur de processeur (PVU) est une unité de mesure selon laquelle le Programme peut être concédé sous licence. Le nombre de droits PVU requis dépend de la technologie du processeur (définie dans les tableaux PVU ci-dessous par fournisseur, marque, type et numéro de modèle) ainsi que du nombre de processeurs mis à disposition du Programme. Pour les licences basées sur les PVU, IBM définit un processeur comme chaque cœur de processeur sur une puce (socket). Une puce de processeur double cœur, par exemple, comporte deux cœurs de processeur.