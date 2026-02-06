Unités de valeur de processeur (PVU)

Une unité de valeur de processeur (PVU) est une unité de mesure utilisée pour différencier les licences logicielles sur les technologies de processeurs distribués (définies par le fournisseur du processeur, la marque, le type et le numéro de modèle).

Capacité complète vs sous-capacité

Les titulaires de licence peuvent déployer les Programmes éligibles soit avec une licence en capacité complète, soit avec une licence en capacité de virtualisation (sous-capacité).

  • Avec une licence en capacité complète, le titulaire de la licence doit acquérir des droits en unités de valeur de processeur (PVU) suffisants pour couvrir tous les cœurs de processeur activés dans l’environnement matériel physique mis à disposition du Programme ou géré par celui-ci, à l’exception des serveurs dont le Programme a été définitivement supprimé. Un cœur de processeur activé est un cœur de processeur disponible pour être utilisé dans un serveur physique ou virtuel, que la capacité du cœur de processeur puisse être ou soit limitée par des technologies de virtualisation, des commandes du système d’exploitation, des paramètres du BIOS ou d’autres restrictions similaires.
  • Avec une licence en sous-capacité, conformément aux Conditions de licence en sous-capacité de Passport Advantage, le titulaire de la licence doit acquérir des droits suffisants pour couvrir tous les cœurs de processeur activés mis à disposition du Programme ou gérés par celui-ci, tels que définis par les Règles de calcul des licences de capacité de virtualisation.

Unités de valeur de processeur (PVU)

Une unité de valeur de processeur (PVU) est une unité de mesure selon laquelle le Programme peut être concédé sous licence. Le nombre de droits PVU requis dépend de la technologie du processeur (définie dans les tableaux PVU ci-dessous par fournisseur, marque, type et numéro de modèle) ainsi que du nombre de processeurs mis à disposition du Programme. Pour les licences basées sur les PVU, IBM définit un processeur comme chaque cœur de processeur sur une puce (socket). Une puce de processeur double cœur, par exemple, comporte deux cœurs de processeur.

Tableaux PVU

Les tableaux ci-dessous répertorient uniquement les technologies de processeurs actuellement disponibles de manière générale à la date de publication. Les exigences PVU pour les futures technologies de processeurs peuvent différer. Pour vous aider à identifier le numéro de modèle de votre processeur, consultez le Processor Model Number Discovery Guide (États-Unis).

Tableau PVU par cœur (section 1 sur 2 – RISC et System z)

Fournisseur
du processeur		Nom
du processeur		Numéros de modèle des serveursNombre maximal
de sockets par serveur		Numéro
de modèle
du processeur		PVU par cœur
IBMPOWER IFL, tout cœur de système POWER exécutant LinuxTOUSTOUSTOUS70
POWER 11E1180>4TOUS120
E1150TOUSTOUS100
S1112, S1122, L1122, S1124, L1124TOUSTOUS70
POWER10E1080>4TOUS120
E1050TOUSTOUS100
S1022, L1022, S1022s, S1014, S1024, L1024, S1012TOUSTOUS70
POWER9E980>4TOUS120
E9504TOUS100
H922, H924, S914, S922, S9242 Tous70
POWER8870, 880> 4TOUS120
E8504TOUS100

S812, S814, S822, S824		2TOUS70
POWER7 4770, 780, 795> 4TOUS120
750, 755, 760, 775, PS704, p460, Power ESE4TOUS100
PS700-703,
710-740, p260, p270		2TOUS70
POWER6550, 560, 570,
575, 595		TOUSTOUS120
520,
JS12, JS22,
JS23, JS43		TOUSTOUS80
POWER5,
POWER4		TOUSTOUSTOUS100
POWER5 QCMTOUSTOUSTOUS50
z17 ME1, z16 A01, z15 T01, z14 M01-M05 & L01-L05, z13, zEC12, z196, z10 EC,
Linux One I-V, tous les modèles Emperor 1,5		TOUSTOUSTOUS120
z16 A02, z15 T02, z14 ZR1 / LR1, z13s, zBC12, z114, z10 BC, System z9, z990, S/390,
Linux One I-IV, tous les modèles Rockhopper, y compris Express 1, 2, 6		TOUSTOUSTOUS100
 PowerPC 970TOUSTOUSTOUS50
 PowerXCellTM,
Cell/B.E.TM 8i3		TOUSTOUSTOUS30
TousLes autresTOUSTOUSTOUS100
Technologies de processeur
Marque du processeur
Fournisseur
du processeur		Nom
du processeur		Numéros de modèle des serveursNombre maximal
de sockets par serveur		Numéros de modèle du processeurPVU par cœur
HP/IntelItaniumTOUSTOUSTOUS100
PA-RISCTOUSTOUSTOUS100
Oracle / Sun / FujitsuSPARC64 VI, VII, X, X+. XIITOUSTOUSTOUS100
UltraSPARC IVTOUSTOUSTOUS100
SPARC M5 / M6TOUSTOUSTOUS120
SPARC M7T7-44TOUS100
SPARC T4/T5/M7/S7/M8T5-8, M7-8, M7-16, M8-8>4TOUS120
T4-4, T5-4, T7-4, T8-44TOUS100
T4-1, T4-1B,
T4-2, T5-1B, T5-2, T7-1, T7-2, S7-2, S7-2L, T8-1, T8-2		2TOUS70
SPARC T3TOUSTOUSTOUS70
UltraSPARC T2TOUSTOUSTOUS50
UltraSPARC T1TOUSTOUSTOUS30
TousLes autresTOUSTOUSTOUS100

*Exigences à la date de publication : 25 septembre 2024

Remarques :

  1. Chaque moteur Integrated Facility for Linux (IFL) ou Central Processor (CP) équivaut à 1 cœur.
  2. Fait référence aux serveurs System z9, eServer zSeries ou System/390.
  3. Les droits sont requis uniquement pour les cœurs Power Processor Element (PPE).
  4. L’exigence PVU pour la technologie de processeur POWER7/7+ dépend du nombre maximal possible de sockets sur le serveur. REMARQUE : Power 7 fait référence à Power 7/7+ 5
  5. z196 fait référence à IBM zEnterprise 196, zEC12 à IBM zEnterprise EC12.
  6. z114 fait référence à IBM zEnterprise 114.
  • Cell Broadband Engine est une marque déposée de Sony Computer Entertainment, Inc. aux États-Unis, dans d'autres pays ou dans les deux, et est utilisée sous licence.
  • Intel, le logo Intel, Intel Inside, le logo Intel Inside, Intel Centrino, le logo Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium et Pentium sont des marques déposées ou des marques commerciales d’Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays.

Tableau PVU par cœur (section 2 sur 2 - x86)

Fournisseur
du processeur		Nom
du processeur		Numéro de modèle
du processeur 1		Nombre maximal de sockets par serveurPVU par cœur
IntelXeon 2Tous les modèles de processeurs Xeon post-Nehalem (lancés en 11/2008), y compris Xeon 6 (6e génération) & Xeon Scalable (5e génération)
2
4
>4
70
100
120
XeonTous les modèles de processeurs Xeon pré-Nehalem
3000 à 3399
5000 à 5499
7000 à 7499		TOUS50
Core 3Tous les processeurs i3, i5, i7, i9TOUS70
AMDOpteronTOUSTOUS50
AMDEPYCTOUSTOUS70
TousLes autresTOUSTOUS100

*Exigences à la date de publication : 8 mai 2024

Remarques :

  1. IBM propose des logiciels compatibles avec les processeurs Intel et AMD. Intel désigne ses processeurs par « numéro de processeur » et AMD par « numéro de modèle ». Le modèle de processeur peut être précédé d’une lettre. Par exemple, « x5365 » fait référence à « 5365 », qui est inclus dans le tableau dans la plage « 5000 à 5499 ». 
  2. L’exigence en PVU pour la technologie de processeur Intel indiquée dépend du nombre maximal de sockets sur le serveur. Si les sockets de deux serveurs ou plus sont connectés pour former un serveur Symmetric Multiprocessing (SMP), le nombre maximal de sockets par serveur augmente. Voir ci-dessous les exemples pour un serveur unique et pour deux serveurs ou plus.
    Exemples pour un serveur unique :
    • Un serveur à 2 sockets avec 6 cœurs par socket nécessite 840 PVU (70 par cœur × 12 cœurs). Un serveur à 4 sockets avec 6 cœurs par socket nécessite 2 400 PVU (100 par cœur × 24 cœurs).
    • Un serveur à 8 sockets avec 6 cœurs par socket nécessite 5 760 PVU (120 par cœur × 48 cœurs).
      Exemple pour deux serveurs ou plus avec des sockets connectés :
    • Lorsque les sockets d’un serveur à 2 sockets avec 6 cœurs par socket sont connectés aux sockets d’un autre serveur à 2 sockets avec 6 cœurs par socket, l’ensemble devient un serveur SMP avec un maximum de 4 sockets par serveur et 24 cœurs, et nécessite 2 400 PVU (100 par cœur × 24 cœurs).
  3. La génération la plus récente de processeurs Intel Core n’est pas couverte par cette entrée. Sont donc exclus les processeurs utilisant l’architecture hybride de performance Intel, qui contient deux types de cœurs différents.
Calculateur PVU

Utilisez le calculateur d’unités de valeur du processeur pour déterminer le nombre de PVU requis en fonction de votre environnement.

